Livestream: Der Red-Bull-Launch vor der Formel-1-Saison 2026

(Motorsport-Total.com) - Als erste der elf Formel-1-Teams stellen Red Bull und die Racing Bulls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihr Design für die Saison 2026 vor. Die beiden Teams veranstalten in Kooperation mit Motorenpartner Ford in Detroit, Michigan (USA) einen gemeinsamen "Season Launch", der auch im Livestream übertragen wird.

Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen allerdings lange wach bleiben oder sich den Wecker sehr früh stellen, um das Event live zu sehen. Denn wegen der Zeitverschiebung beginnt die Veranstaltung hier erst am frühen Freitagmorgen um 04:00 Uhr MEZ.

Bereits ab 01:00 Uhr MEZ stellt Ford zuvor in einem separaten Livestream seine weiteren Motorsportaktivitäten im Jahr 2026 vor. Unter anderem wird daran auch Ex-Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo teilnehmen, der seit dem vergangenen Jahr offizieller Ford-Botschafter ist.

Nachdem die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Red Bull und Honda am Ende der Formel-1-Saison 2025 endete, gehen die Bullen 2026 erstmals mit einem komplett eigenen Motor an den Start. Dieser entsteht in Zusammenarbeit mit Ford.

Für das US-Unternehmen ist es gleichzeitig die Rückkehr in die Königsklasse, nachdem man die Formel 1 zuvor Ende 2004 verlassen hatte. Das damalige Jaguar-Team verkaufte man an Red Bull, mehr als 20 Jahre später erfolgt nun ausgerechnet mit den Bullen das Comeback.

Sowohl Red Bull als auch die Racing Bulls werden 2026 nicht nur mit neuen Motoren an den Start gehen, auch die Fahrerpaarung ist bei beiden Teams neu. Beim A-Team ersetzt Isack Hadjar Yuki Tsunoda und wird damit neuer Teamkollege von Max Verstappen.

Hadjars Nachfolger bei den Racing Bulls wird der erst 18-jährige Arvid Lindblad, der aus der Formel 2 aufsteigt. An seiner Seite wird erneut Liam Lawson fahren. Auf die Dienste von Helmut Marko muss Red Bull 2026 verzichten. Der langjährige Motorsportberater trat Ende 2025 aus der Formel 1 zurück.

Das echte 2026er-Auto wird in der Nacht übrigens noch nicht zu sehen sein. Gezeigt werden lediglich die Designs der beiden Teams. Der erste Test vor der Formel-1-Saison 2026 findet Ende des Monats vom 26. bis zum 30. Januar in Barcelona statt.