  • 15. Januar 2026 · 12:53 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Helmut Marko warnt: Dieser Hersteller könnte 2026 dominieren

Helmut Marko glaubt, dass ein Mercedes-Fahrer 2026 Weltmeister wird - Das neue Reglement könne in einem Punkt aber auch ein Vorteil für Max Verstappen sein

(Motorsport-Total.com) - Nach seinem Rücktritt wird Helmut Marko die Formel-1-Saison 2026 nur als Zuschauer verfolgen. Der langjährige Motorsportberater von Red Bull drückt den Bullen zwar weiterhin die Daumen, fürchtet aber, dass das Team erneut vor einem schwierigen Jahr steht.

Foto zur News: Helmut Marko warnt: Dieser Hersteller könnte 2026 dominieren

© circuitpics.de

Max Verstappen wurde 2025 "nur" Vizeweltmeister hinter Lando Norris Zoom Download

Auf die Frage, wer 2026 Weltmeister wird, antwortet er im Gespräch mit dem ORF: "Ich fürchte, es wird ein Pilot sein, der ein Mercedes-Triebwerk verwendet." Denn glaube man den Gerüchten, dann scheine Mercedes aktuell "in der Motorenentwicklung am weitesten zu sein".

"Ich hoffe nicht, dass es solche Unterschiede geben wird wie 2014, wo Mercedes ja allen auf und davon gefahren ist mit einem Riesenvorsprung", so Marko. Doch grundsätzlich hat er die Befürchtung, dass Mercedes den Wechsel zum neuen Reglement erneut am besten hinbekommen könnte.

"Vergangenes Jahr war das Feld so dicht zusammen wie noch nie. Es hat Rennen gegeben, wo im Qualifying 20 Autos innerhalb von sieben Zehntel waren. Ich glaube, das wird sich deutlich auseinanderziehen", so Marko, der betont, man müsse dem neuen Reglement zwar "eine Chance geben".

"Aber ich fürchte, dass die Abstände drastisch zunehmen werden", warnt er und erklärt: "Wir haben den Verbrennungsmotor, wir haben die Batterie, dann die Software für die Einspeisung. Also das sind schon Faktoren zusammen mit dem CO2-freien Benzin."

Marko befürchtet "teilweise Sekundenabstände"

Bekommt ein Motorenhersteller all diese Dinge besser als die Konkurrenz hin, könnte das laut Marko zu einem großen Vorsprung führen. "Ich glaube, dass aufgrund der massiven Änderungen die Zeitabstände noch viel größer sein werden", kündigt er an.

2026 kommen mit dem neuen Reglement "so viele Sachen zusammen, dass ich fürchte, dass da teilweise Sekundenabstände sein werden", so Marko, der zwar hofft, dass die FIA in so einem Fall eingreifen und "sicher entsprechend reagieren" würde.

Das Problem sei allerdings, dass die Formel 1 "nicht von heute auf morgen Motorregularien ändern" könne, nur weil ein Hersteller zu weit vorne sei. So ein Vorgang brauche "von der Vorlaufzeit her mindestens zwölf Monate", betont der Österreicher.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Hoffnung macht ihm allerdings, dass neben der Technik auch der Fahrer 2026 einen größeren Unterschied machen könnte. "Der Fahrer wird eine entscheidende Rolle spielen, wie er die Energie nutzt, wann er rekuperiert und dergleichen mehr", erklärt Marko.

"Gleichzeitig muss er am Limit fahren. Und ich glaube, das wird ein immenser Vorteil für Max sein, weil der kann sauschnell fahren und gleichzeitig denken. Aber auch ein ausgefuchster Routinier wie beispielsweise Alonso könnte da einen Vorteil haben."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Also der Fahrer bekommt einen noch größeren Stellenwert, als er bis jetzt schon hatte", so Marko. Den Nachteil eines nicht konkurrenzfähigen Autos oder Motors wird das aber auch 2026 nicht ausgleichen können.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist
Foto zur News: FIA und Formel 1 liefern weiteren Vorgeschmack der neuen FIA und Formel 1 liefern weiteren Vorgeschmack der neuen Autos ab 2026
Foto zur News: Max Verstappen: Leichtere Autos finde ich wichtiger als Max Verstappen: Leichtere Autos finde ich wichtiger als V8-Motoren
Foto zur News: Sebastian Vettel zerlegt F1-Regeln 2026: Nicht schlüssig und Sebastian Vettel zerlegt F1-Regeln 2026: Nicht schlüssig und viel zu schwer
Foto zur News: Braucht die Formel 1 noch ein Gewichtslimit? Braucht die Formel 1 noch ein Gewichtslimit?
Foto zur News: Newey prophezeit für Anfang 2026 wieder "übergewichtige" Newey prophezeit für Anfang 2026 wieder "übergewichtige" Autos
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?

Der große Cadillac-Check für die F1-Saison 2026

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Diese Formel-1-Fahrer haben in ihrem Rookiejahr gewonnen
Diese Formel-1-Fahrer haben in ihrem Rookiejahr gewonnen
Foto zur News: Welches F1-Team war am häufigsten Letzter der Konstrukteurs-WM?
Welches F1-Team war am häufigsten Letzter der Konstrukteurs-WM?
Foto zur News: Testlackierung von Cadillac
Testlackierung von Cadillac
Foto zur News: F1-Fahrer, die bei Toro Rosso, AlphaTauri & Racing Bulls ihr Debüt gefeiert haben
F1-Fahrer, die bei Toro Rosso, AlphaTauri & Racing Bulls ihr Debüt gefeiert haben
Foto zur News: Formel-1-Podestplätze außerhalb der Top-3-Teams der letzten 20 Jahre
Formel-1-Podestplätze außerhalb der Top-3-Teams der letzten 20 Jahre
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Mehr Videos
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Formel 1 App