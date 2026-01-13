  • 13. Januar 2026 · 09:57 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Williams befördert Formel-3-Champion zum Testfahrer

Victor Martins steigt bei Williams vom Junior zum Testfahrer auf - Der Franzose wird 2026 zudem für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start gehen

(Motorsport-Total.com) - Vor dem Start der Formel-1-Saison 2026 hat Williams Victor Martins zum offiziellen Test- und Entwicklungsfahrer befördert. Der Franzose war erst Anfang 2025 als Junior in der Williams Driver Academy zum Team gestoßen, nachdem er zuvor Nachwuchsfahrer bei Alpine gewesen war.

Foto zur News: Williams befördert Formel-3-Champion zum Testfahrer

© Sutton Images

Victor Martins durfte 2025 in Spanien bereits an einem Training teilnehmen Zoom Download

"Williams ist ein legendäres Team mit einer unglaublichen Geschichte, und ich freue mich darauf, Teil des Projekts zu sein, dieses Team wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen", erklärt der 24-jährige Martins.

"Ich habe bereits während Rennwochenenden mit Alex [Albon] und Carlos [Sainz] zusammengearbeitet und freue mich darauf, diese Arbeit mit dem Team im Jahr 2026 fortzusetzen. Ich danke James Vowles, Sven [Smeets] und allen bei Williams für diese Gelegenheit", betont er.

Martins gewann 2020 den Titel im Formel-Renault-Eurocup, unter anderem vor dem späteren Formel-1-Fahrer Franco Colapinto. 2022 wurde er Formel-3-Meister und ließ dabei beispielsweise Oliver Bearman und Landsmann Isack Hadjar hinter sich.

Anschließend ging der Franzose drei Jahre lang in der Formel 2 an den Start und gewann in diesem Zeitraum insgesamt drei Rennen. In der Gesamtwertung kam er aber nie über maximal P5 hinaus.

Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen

Die Testfahrerrolle bei Williams wird er sich 2026 mit Oliver Turvey und Harrison Scott teilen. Williams teilt dazu mit: "Er wird eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme des Teams spielen, um unsere Formel-1-Fahrer Alex Albon und Carlos Sainz zu unterstützen."

Williams-Sportdirektor Sven Smeets erklärt: "Er ist ein talentierter Fahrer, der dem Team stets wertvolle Ratschläge und Rückmeldungen gegeben hat, unsere Leistung auf der Rennstrecke verbessert und Alex und Carlos während der gesamten Saison 2025 unterstützt hat."

"Seine jüngsten Erfahrungen mit dem FW47 in FT1 in Barcelona und seine Unterstützung des TPC-Programms verschaffen ihm den nötigen Praxisbezug, um einen echten Einfluss auf die Entwicklung des FW48 und zukünftiger Fahrzeugprogramme zu nehmen", so Smeets.

Während Martins die Formel 2 nach drei Jahren verlässt, wird er trotzdem auch 2026 Rennen fahren. Alpine hat ihn parallel zu seinen neuen Aufgaben bei Williams als Stammpilot für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) verpflichtet.

