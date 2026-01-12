Stoppuhr lügt nicht: Coulthard vermisst "puren Speed" bei Lewis Hamilton

(Motorsport-Total.com) - In der ewigen Debatte um den besten Formel-1-Piloten aller Zeiten scheiden sich die Geister. David Coulthard, selbst 13-facher Grand-Prix-Sieger, musste sich im "The Red Flags Podcast" nun festlegen. Nachdem er Legenden wie Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio und Jackie Stewart bereits aussortiert hatte, gipfelte das Duell in der Paarung Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Coulthards Votum fiel eindeutig aus.

"Meine Wahl fällt auf Max", erklärte der ehemalige McLaren-Pilot. "Das wird einige Leute, die mich kennen und mögen, nicht überraschen. Und jene, die mich nicht mögen, ebenso wenig." Seine Begründung stützt sich zunächst auf den natürlichen Lauf der Dinge: "Ich bin der Meinung, dass jede Generation besser sein sollte als die vorherige. Das ist schlichtweg Evolution."

Zwar attestiert Coulthard dem Ferrari-Piloten Hamilton eine "unglaubliche" Karriere, doch er sieht eine gewisse Distanz. Bei Verstappen hingegen fasziniert ihn die unverstellte Art. "Ich empfinde Max als sehr geerdet. Wenn er da ist, ist er einfach Max. Er ist präsent", so Coulthard. "Wenn er in Interviews oder Pressekonferenzen unzufrieden ist, sagt er das auch. Er scheut sich nicht davor. Er steht zu seinen Ansichten, egal ob er glücklich oder traurig ist."

Die Messlatte: Der eigene Teamkollege

Der entscheidende Punkt für Coulthards Kritik ist jedoch die rein sportliche Leistung der jüngsten Vergangenheit. Nach dem verpassten achten Titel 2021 und den schwierigen Jahren mit den Ground-Effect-Autos von Mercedes wechselte Hamilton 2025 zur Scuderia Ferrari. Doch genau in dieser Phase sieht Coulthard Schwächen.

"Ich wähle Verstappen, weil man die beiden schwer trennen kann, wenn man Hamilton auf seinem absoluten Höhepunkt betrachtet", führt der TV-Experte aus. "Aber ich sage es immer wieder, auch auf die Gefahr hin, dass es kontrovers klingt, wenn ein 'Verlierer' wie ich so etwas über einen Champion sagt: Ich bin mir nicht sicher, ob er noch auf seinem Höhepunkt ist." Für Coulthard gibt es im Motorsport einen unbestechlichen Indikator:

"Die ganz Großen ziehen mit ihren Teamkollegen gleich oder schlagen sie." Sein vernichtendes Urteil zur Bilanz des Briten: "In den letzten Jahren hat er das mit George [Russell] nicht getan, wenn ich mich nicht irre. Und es fühlt sich auch nicht so an, als hätte er das mit Charles [Leclerc] geschafft." Auf 2025 und 2024 treffen die Aussage des Schotten zu, 2023 und 2022 befanden sich die damaligen Mercedes-Team-Kollegen auf Augenhöhe oder die Statistik kippte zugunsten des Rekordweltmeisters.

"Die Stoppuhr und die Zielflagge sind alles, was zählt"

Am Ende bricht Coulthard die komplexe Debatte auf die Ur-Instanzen des Rennsports herunter. "Wenn wir alle Meinungen beiseiteschieben und nur die zwei Dinge betrachten, die in der Formel 1 wirklich zählen, dann sind das die Stoppuhr und die Zielflagge. Alles andere ist bloße Meinung."

Die Stoppuhr bestimme die Startposition, die Zielflagge den Siegerpokal. "Und ich glaube, dass diese absolute Grundschnelligkeit bei Lewis vielleicht einfach nicht mehr da ist", resümiert der 53-Jährige.

Zwar müsse man Hamiltons Lebensleistung enormen Respekt zollen, doch das Momentum liegt laut Coulthard klar beim Niederländer: "Bei Max hat man immer noch das Gefühl, dass er sich weiterentwickelt. Da kommt noch mehr."