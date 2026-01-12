  • 12. Januar 2026 · 12:13 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Co-Autor: Benja Hiller

Stoppuhr lügt nicht: Coulthard vermisst "puren Speed" bei Lewis Hamilton

Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard fällt ein hartes Urteil über Lewis Hamilton und erklärt, warum Max Verstappen im direkten Vergleich für ihn die Nase vorn hat

(Motorsport-Total.com) - In der ewigen Debatte um den besten Formel-1-Piloten aller Zeiten scheiden sich die Geister. David Coulthard, selbst 13-facher Grand-Prix-Sieger, musste sich im "The Red Flags Podcast" nun festlegen. Nachdem er Legenden wie Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio und Jackie Stewart bereits aussortiert hatte, gipfelte das Duell in der Paarung Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Coulthards Votum fiel eindeutig aus.

Foto zur News: Stoppuhr lügt nicht: Coulthard vermisst "puren Speed" bei Lewis Hamilton

© LAT Images

Hat Lewis Hamilton (Ferrari) seinen Zenit bereits überschritten? Zoom Download

"Meine Wahl fällt auf Max", erklärte der ehemalige McLaren-Pilot. "Das wird einige Leute, die mich kennen und mögen, nicht überraschen. Und jene, die mich nicht mögen, ebenso wenig." Seine Begründung stützt sich zunächst auf den natürlichen Lauf der Dinge: "Ich bin der Meinung, dass jede Generation besser sein sollte als die vorherige. Das ist schlichtweg Evolution."

Formel-1-Quiz

Wie alt war Lewis Hamilton, als er erstmals Formel-1-Weltmeister wurde?

27 Jahre 23 Jahre 19 Jahre 20 Jahre

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Zwar attestiert Coulthard dem Ferrari-Piloten Hamilton eine "unglaubliche" Karriere, doch er sieht eine gewisse Distanz. Bei Verstappen hingegen fasziniert ihn die unverstellte Art. "Ich empfinde Max als sehr geerdet. Wenn er da ist, ist er einfach Max. Er ist präsent", so Coulthard. "Wenn er in Interviews oder Pressekonferenzen unzufrieden ist, sagt er das auch. Er scheut sich nicht davor. Er steht zu seinen Ansichten, egal ob er glücklich oder traurig ist."

Die Messlatte: Der eigene Teamkollege

Der entscheidende Punkt für Coulthards Kritik ist jedoch die rein sportliche Leistung der jüngsten Vergangenheit. Nach dem verpassten achten Titel 2021 und den schwierigen Jahren mit den Ground-Effect-Autos von Mercedes wechselte Hamilton 2025 zur Scuderia Ferrari. Doch genau in dieser Phase sieht Coulthard Schwächen.

"Ich wähle Verstappen, weil man die beiden schwer trennen kann, wenn man Hamilton auf seinem absoluten Höhepunkt betrachtet", führt der TV-Experte aus. "Aber ich sage es immer wieder, auch auf die Gefahr hin, dass es kontrovers klingt, wenn ein 'Verlierer' wie ich so etwas über einen Champion sagt: Ich bin mir nicht sicher, ob er noch auf seinem Höhepunkt ist." Für Coulthard gibt es im Motorsport einen unbestechlichen Indikator:

Die Formel-1-Fahrer mit vier WM-Titeln in Folge

"Die ganz Großen ziehen mit ihren Teamkollegen gleich oder schlagen sie." Sein vernichtendes Urteil zur Bilanz des Briten: "In den letzten Jahren hat er das mit George [Russell] nicht getan, wenn ich mich nicht irre. Und es fühlt sich auch nicht so an, als hätte er das mit Charles [Leclerc] geschafft." Auf 2025 und 2024 treffen die Aussage des Schotten zu, 2023 und 2022 befanden sich die damaligen Mercedes-Team-Kollegen auf Augenhöhe oder die Statistik kippte zugunsten des Rekordweltmeisters.

"Die Stoppuhr und die Zielflagge sind alles, was zählt"

Am Ende bricht Coulthard die komplexe Debatte auf die Ur-Instanzen des Rennsports herunter. "Wenn wir alle Meinungen beiseiteschieben und nur die zwei Dinge betrachten, die in der Formel 1 wirklich zählen, dann sind das die Stoppuhr und die Zielflagge. Alles andere ist bloße Meinung."

Die Stoppuhr bestimme die Startposition, die Zielflagge den Siegerpokal. "Und ich glaube, dass diese absolute Grundschnelligkeit bei Lewis vielleicht einfach nicht mehr da ist", resümiert der 53-Jährige.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Zwar müsse man Hamiltons Lebensleistung enormen Respekt zollen, doch das Momentum liegt laut Coulthard klar beim Niederländer: "Bei Max hat man immer noch das Gefühl, dass er sich weiterentwickelt. Da kommt noch mehr."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: David Coulthard: Wie Ayrton Senna mir den Weg in die Formel David Coulthard: Wie Ayrton Senna mir den Weg in die Formel 1 ebnete
Foto zur News: Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Die Zeit für Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Die Zeit für Veränderung ist jetzt"
Foto zur News: Hat sich Ferrari mit einem neuartigen Zylinderkopf ein Ass Hat sich Ferrari mit einem neuartigen Zylinderkopf ein Ass für 2026 gesichert?
Foto zur News: Kein Podium, aber viel Herz: Hamilton überrascht Kein Podium, aber viel Herz: Hamilton überrascht Ferrari-Mitarbeiter mit Geschenken
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Foto zur News: Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Foto zur News: Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Foto zur News: Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Foto zur News: Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs