"Schließe nichts aus?: Sebastian Vettel über eine mögliche Formel-1-Rückkehr

(Motorsport-Total.com) - Es braucht einen genauen Blick auf die Jahreszahl, um noch einmal sicherzugehen. Doch es ist wahr: 2026 geht die Formel 1 in ihr viertes Jahr ohne Sebastian Vettel. 2022 stellte der viermalige Weltmeister seinen Boliden das letzte Mal in der Boxengasse von Abu Dhabi ab und genießt seitdem sein Familienleben mit diversen Nebenprojekten.

Drei Jahre sind eine lange Zeit abseits der Königsklasse. Genug Zeit also, um den Heppenheimer in der Anfangszeit bei jedem vakanten Fahrer-Cockpit ins Spiel zu bringen. In letzter Zeit tauchte Vettel auch mal als Nachfolger in Kreisen von Teamchefdebatten oder in beratenden Funktionen auf. Und natürlich ist auch sein Name wieder im Gespräch, seitdem der Abgang des Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bekannt wurde.

Auf die Frage, ob sich Vettel die Arbeit mit Nachwuchsfahrern vorstellen könne, antwortet der 38-Jährige im offiziellen Formel-1-Podcast Beyond the Grid: "Durchaus, das ist ein spannendes Feld.? Auch Red Bull kann sich den Deutschen generell in einer Rolle als Marko-Nachfolger vorstellen und ging im Dezember in den Austausch. "Mitunter will der eine nicht das, was der andere will. Auch das ist nicht so einfach", sagte Marko jedoch auf eine Vettel-Nachfolge angesprochen und signalisierte damit Unsicherheit im Team.

Vettel stärker von der menschlichen Komponente fasziniert

Zu seiner aktiven Zeit habe Vettel vor allem "die menschliche Komponente immer stärker fasziniert: Die Psychologie hinter einem Rennstall. Wie greifen die Rädchen ineinander? Was braucht ein Team wirklich, um erfolgreich zu sein, und wie geht man miteinander um?? Auch deshalb sei er aktuell "noch nicht der typische Mann für den Schreibtisch?, so Vettel weiter.

Dass sein Wort in der Formel 1 und darüber hinaus Gewicht hat, habe der viermalige Weltmeister erst "spät realisiert?. "Wie viel positiven Einfluss ich nehmen und wie sehr ich Menschen auch außerhalb des Fahrerlagers inspirieren kann?, das war dem Heppenheimer nicht bewusst.

"Ich bin mit den Idolen der 1990er-Jahre aufgewachsen. Damals herrschte ein ganz anderer Zeitgeist. Es gab quasi ein ungeschriebenes Gesetz im Paddock: Über Themen wie Politik, Geld, Religion oder Sex spricht man nicht. Sobald solche Fragen aufkamen, hat man abgeblockt.

Umdenken kam mit mehr Lebenserfahrung

Zum Umdenken haben Vettel die Geburt seiner Kinder und "der gesellschaftliche Wandel, Themen wie Klimaschutz oder soziale Ungerechtigkeit? gebracht. "Ich habe Dinge plötzlich viel bewusster wahrgenommen und ihnen mehr Gehör geschenkt. Es war ein gutes Gefühl, endlich den Mut zu finden, den Mund aufzumachen. Das Feedback war überwältigend.?

"Dazu kam, dass ich als junger Kerl ohnehin nur den Rennsport im Kopf hatte. Ich habe das Racing geatmet und gelebt, war voll im Tunnel. Das hatte für diese Phase auch seine Berechtigung", so der viermalige Weltmeister. "Aber es ist ein ganz natürlicher Prozess, den wohl jeder durchläuft. Irgendwann fängt man an, über den Tellerrand zu schauen. Dann kamen meine Kinder." Seine zwei Töchter und sein Sohn hätten Vettel "eine völlig neue Perspektive" verschafft. (Zur Formel 1 Datenbank)

"Man beginnt, sich zu öffnen, seine Meinung zu sagen und Haltung zu zeigen bei Dingen, die einem wichtig sind", erzählt der Heppenheimer. Eine beratende Funktion wäre für Vettel demnach wohl gar nicht so abwegig. Er "schließe nichts aus?, habe es aber "absolut nicht eilig?.

"Als Fahrer kenne ich diese Abläufe natürlich aus dem Effeff, aber vieles davon lässt sich auf die Organisation eines Teams oder das Leben im Allgemeinen übertragen", so Vettel abschließend. "Das finde ich extrem spannend. Aber ich laufe jetzt nicht von Team zu Team und biete mich an nach dem Motto: ?Habt ihr was für mich? Das könnte ich mir vorstellen'. Wir werden sehen, ob sich die richtige Gelegenheit ergibt.?