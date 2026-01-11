  • 11. Januar 2026 · 14:46 Uhr

    von Alex Harrington, Übersetzung: Stefan Ehlen

Vlog enthüllt: Die Gedanken von Lando Norris in den letzten Runden

Zwei Runden vor Schluss begann das Kopfkino bei Lando Norris: Der neue Weltmeister blickt zurück auf den mentalen Ausnahmezustand

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat seinen ersten Vlog seit dem Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft 2025 veröffentlicht. In dem Video bietet er einen persönlichen Rückblick und schildert seine Emotionen beim Saisonfinale in Abu Dhabi, als er seinen McLaren auf Rang drei ins Ziel brachte.

Foto zur News: Vlog enthüllt: Die Gedanken von Lando Norris in den letzten Runden

© Sutton Images

Lando Norris nach dem WM-Titelgewinn 2025 in Abu Dhabi Zoom Download

"Es ist so ziemlich der Traum jedes Jungen, etwas zu gewinnen. Und wenn man so jung ist, hofft oder träumt man immer davon, eines Tages zu gewinnen, aber man denkt nie wirklich, dass es tatsächlich passieren kann. Aber wir haben es geschafft", sagte er vor der FIA-Preisverleihung in Usbekistan (zur Bildergalerie!).

"Die Woche vor dem größten Rennen meines Lebens ... und ich wusste nicht, wie ich sein sollte. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich wusste nicht, wie ich mich fühlen sollte."

"Ich wusste nicht, ob ich total aufgeregt oder verängstigt sein sollte. Ich dachte, ich wäre extrem nervös, denn ich bin es eigentlich immer - vor jedem Rennen, vor jedem Qualifying. Das ist normal. Ich dachte, es würde mir alles zu chaotisch werden."

"Aber als ich dann im Auto saß, fühlte ich mich tatsächlich bereit. Ich war sehr ruhig. Es fühlte sich an wie ein ganz normaler Arbeitstag. Ich wusste zwar im Hinterkopf: 'Das ist es jetzt, der Moment ist gekommen' - aber ich war bereit", erklärte Norris.

Die Gedanken kreisen bei Lando Norris

Der McLaren-Fahrer sicherte sich seinen ersten Formel-1-Titel auf dem Yas Marina Circuit - mit zwei Punkten Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri belegte WM-Rang drei.

Die schönsten Jubelbilder von Lando Norris nach dem WM-Titelgewinn

Im Rennen sah Norris das Ziel hinter seinen Titelrivalen, doch der dritte Platz reichte ihm aufgrund der WM-Konstellation zum Gesamtsieg. Deshalb war es für Norris "wie ein normales Rennen", sagte er im Rückblick. "Aber zwei Runden vor Schluss beginnt die Zeit, sich ein wenig zu verlangsamen. Man denkt an jede einzelne Schraube, jede Mutter, jedes Kabel. Ich stellte mir im Kopf vor, was im Auto gerade alles passiert."

"Man ist in diesem Moment, in dem man denkt: 'Verdammt, was könnte jetzt noch schiefgehen, wenn doch alles gut läuft?' Der Kopf beginnt, an Kleinigkeiten zu denken. Ich habe dann an meinen ersten Tag im Kart gedacht. Ich war auf so einer Art Mini-Tennisplatz, wir hatten Slicks montiert, und ich bin einfach Donuts gefahren und hatte Spaß."

"Unvergessliche" Momente beim Formel-1-Finale

Seine Gedanken seien dann noch weiter abgeschweift, erklärte Norris: "Plötzlich hatte ich das Bild meiner Mutter in der Box vor Augen. Das war der erste Moment im ganzen Jahr, in dem ich wirklich begann zu begreifen, was gerade passiert - und was gleich passieren würde."

"Ich habe mir nur noch die Box vorgestellt, meine Eltern dort, meinen Bruder, meine Schwestern, alle in der Box für die letzten vier Kurven." Diese Momente seien für ihn "unvergesslich".

