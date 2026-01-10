  • 10. Januar 2026 · 14:21 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News

70 Meter im Blindflug: Oscar Piastri lüftet irres Formel-1-Geheimnis

McLaren-Fahrer Oscar Piastri zückt den Taschenrechner und erklärt, warum Formel-1-Fahrer eine erstaunliche Distanz mit geschlossenen Augen zurücklegen

(Motorsport-Total.com) - Wie weit fährt ein Formel-1-Fahrer eigentlich blind? Diese Frage hat sich wohl kaum ein Fan je gestellt. Doch während der Formel-1-Sommerpause 2025 sorgte McLaren-Fahrer Oscar Piastri mit einem überraschenden Einblick in die Physiologie des Rennfahrens für Aufsehen.

Foto zur News: 70 Meter im Blindflug: Oscar Piastri lüftet irres Formel-1-Geheimnis

© Formula 1

Oscar Piastri im McLaren MCL39 der Formel-1-Saison 2025 Zoom Download

In einem Video, das sein Team auf Instagram veröffentlichte, verwandelt sich der sonst so zurückhaltende Australier in einen Mathe-Professor und rechnet detailliert vor, welche Distanz er und seine Kollegen bei jedem Lidschlag zurücklegen.

Piastri beginnt seine Ausführungen mit einer grundlegenden Feststellung: "Im Grunde blinzeln alle Rennfahrer an fast der gleichen Stelle auf einer Runde. Denn man will natürlich nicht in einer Kurve blinzeln - besonders wenn hohe g-Kräfte wirken", erklärt er.

Daher trainieren sich die Fahrer an, den Lidschlag bewusst auf die Geraden zu verlegen. Hinzu kommt der hohe Luftzug im Cockpit, der die Augen zusätzlich reizt und das Bedürfnis zu blinzeln verstärkt.

Pro Runde fast ein Fußballfeld mit geschlossenen Augen

Doch anstatt es bei dieser Erklärung zu belassen, wird Piastri zum Wissenschaftler: Er zückt sein Smartphone und beginnt, die Theorie mit harten Zahlen zu untermauern. "Ein Lidschlag dauert zwischen einer Zehntel- und vier Zehntelsekunden", sagt er und legt für seine Berechnung einen Durchschnittswert von einer Viertelsekunde (0,25 Sekunden) fest.

Dann folgt die große Rechenstunde: Ausgehend von einer Geschwindigkeit von 200 km/h rechnet er diese zunächst in Meter pro Stunde (200.000 m/h) und dann in Meter pro Sekunde um. Das Ergebnis: Bei 200 km/h legt ein Formel-1-Auto rund 55,5 Meter pro Sekunde zurück.

"Teilt man das durch vier, für die Viertelsekunde des Blinzelns, kommt man auf 13,88 ... also auf fast 14 Meter", schlussfolgert Piastri.

Doch damit nicht genug. Der McLaren-Fahrer schätzt, dass ein Fahrer während einer Rennrunde etwa fünfmal blinzelt. Multipliziert man die 14 Meter pro Lidschlag mit fünf, kommt man auf eine erstaunliche Gesamtdistanz von 70 Metern pro Runde, die ein Fahrer "blind" zurücklegt. Eine Strecke, die fast der Länge eines Fußballfeldes entspricht.

"Um ehrlich zu sein: Das war mehr, als ich erwartet hatte", gesteht ein sichtlich beeindruckter Piastri am Ende seiner Berechnung.

Fans feiern "Professor Piastri"

Die Reaktionen der Fans auf das Video fielen überwältigend positiv aus. In den Kommentaren wird Piastri liebevoll als "Professor Piastri" oder "Mathe-Nachhilfelehrer" gefeiert.

Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025

"Ich habe in diesem Video mehr gelernt als in einem ganzen Jahr Matheunterricht", schreibt ein User, während ein anderer scherzt: "Kimi [Antonelli] hat den falschen Fahrer um Hilfe bei den Mathe-Hausaufgaben gebeten."

Viele Fans zeigen sich beeindruckt von der analytischen und intelligenten Herangehensweise des jungen Australiers, die ihm auf der Rennstrecke bereits den Ruf eines "denkenden" Fahrers eingebracht hat. "Die Sommerpause verwandelte Oscar in einen Mathe-Tutor", kommentiert ein Fan amüsiert.

Das Video unterstreicht nicht nur ein faszinierendes Detail des Sports, sondern zeigt auch eine neue, sympathische Seite des Formel-1-Fahrers, dessen Persönlichkeit laut den Kommentaren "von Tag zu Tag mehr zum Vorschein kommt".

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Bildschirme statt Spiegel: Was in der Formel 1 (noch) Bildschirme statt Spiegel: Was in der Formel 1 (noch) dagegen spricht
Foto zur News: Prost fühlt mit Alonso: Comeback 1993 "war ein Schock" Prost fühlt mit Alonso: Comeback 1993 "war ein Schock"
Foto zur News: Prost: Schumacher setzte sich unrealstische Ziele Prost: Schumacher setzte sich unrealstische Ziele
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Foto zur News: Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Foto zur News: Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Foto zur News: Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Foto zur News: Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Anzeige motor1.com