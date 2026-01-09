Maria Teresa de Filippis: Die erste Frau in der Formel 1

(Motorsport-Total.com) - Maria Teresa de Filippis nahm Ende der 1950er-Jahre als erste Frau an Formel-1-Rennen teil. Die Italienerin qualifizierte sich für drei Grands Prix und erreichte mit Platz zehn in Spa-Francorchamps ihr bestes Ergebnis - doch ihre Geschichte ging weit darüber hinaus.

De Filippis wurde 1926 im Raum Neapel als Tochter des wohlhabenden Conte de Filippis geboren. Von ihren älteren Brüdern gehänselt, bewies sie ihnen das Gegenteil und gewann bei ihrem Renndebüt Ende der 1940er-Jahre das Rennen Salerno/Cava dei Tirreni in einem Fiat 500.

Während ihr Bruder Luigi den Sprung in die neu geschaffene Fahrer-Weltmeisterschaft verpasste - er hoffte auf einen Start beim Grand Prix von Italien 1950 in Monza -, arbeitete sich Maria Teresa Schritt für Schritt nach oben. Ihre Eltern stellten sich ihren Ambitionen nicht entgegen.

Männer machten sich lustig über sie, aber ...

"Mein Vater hat mir natürlich geholfen. Er hat mich dazu inspiriert, in dem erfolgreich zu sein, was ich mir ausgesucht habe", sagte sie 2012 dem Magazin Motor Sport. "Meine Mutter hatte eigentlich auch nichts dagegen - weil ich gewann. Denn das gefiel ihr."

Trotzdem musste sich de Filippis mit Sexismus auseinandersetzen, auch wenn sie 2006 dem Guardian erklärte, nur einmal offen diskriminiert worden zu sein: "Das einzige Mal, dass man mich am Start hinderte, war beim Grand Prix von Frankreich. Der Rennleiter sagte: 'Der einzige Helm, den eine Frau tragen sollte, ist der beim Friseur.' Abgesehen davon glaube ich nicht, dass ich Vorurteilen begegnet bin - eher Überraschung über meinen Erfolg."

Die Definition von Vorurteilen habe sich im Laufe der Zeit verändert. Gegenüber Motor Sport sagte de Filippis, dass sie "scherzte und sich über die Männer lustig machte", wenn der Umgang mit männlichen Fahrern "zu intensiv oder zu vulgär" wurde - "dann hörte das auf".

Warum de Filippis nicht zu Ferrari gehen wollte

De Filippis wurde 1954 Zweite in der italienischen Sportwagen-Meisterschaft. 1956 kämpfte sie sich bei einem Rennen in ihrer Heimatstadt Neapel mühelos vom Ende des Feldes auf Platz zwei nach vorn. 1958 schaffte sie schließlich den Sprung in die Formel 1 - am Steuer eines Maserati 250F, jenes Modells, mit dem Juan Manuel Fangio 1957 Weltmeister geworden war.

Sie wollte sich jedoch nichts von Männern vorschreiben lassen. "Deshalb ging ich zu Maserati und wollte nie zu Ferrari", sagte sie Motor Sport.

"Warum hätte ich zu Ferrari gehen sollen? Nur weil ich Italienerin bin? Nein. Damals wollte ich nicht von Herrn Ferrari kommandiert werden. Ich sprach mit ihm und sagte ihm, dass ich nicht für sein Team fahren wolle. In jenen Tagen reichte ein Wort von ihm, und alle sprangen. Das war nichts für mich."

"Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es dort keine echte Kultur, keine wirkliche Tiefe gab. Bei Maserati war es eher ein Familienbetrieb, mit echten Menschen, mit denen man leichter reden konnte. Und ich konnte mein eigenes Auto ins Team mitbringen - das war für mich wichtig."

Fangio war für de Filippis wie ein "Rennvater"

Ihr Debüt in der Weltmeisterschaft fiel mit Fangios Rücktritt zusammen, und der hochverehrte Argentinier gab ihr "sehr viele" Ratschläge. "Er sagte oft: 'Du fährst zu schnell, du gehst zu viele Risiken ein.' Ich hatte keine Angst vor Geschwindigkeit - und das ist nicht immer gut. Er machte sich Sorgen, dass ich einen Unfall haben könnte", erzählte sie dem Guardian.

Tatsächlich schied sie nie bei einem Formel-1-Rennen durch einen Unfall aus - auch nicht bei den zahlreichen nicht zur WM zählenden Läufen, an denen sie teilnahm.

"Ich war nie nervös. Ich hatte keine Angst", erklärte sie Motor Sport. "Diese Männer in der Formel 1 waren meine Helden - Fangio, Ascari, Villoresi - und sie waren nett zu mir. Mit den großen Fahrern hatte ich nie Probleme - nur mit den anderen, die es nicht mochten, wenn ich sie schlug."

"Ich bewunderte Fangio als Mensch und als Fahrer, weil er ein einfacher Mann war und sehr hart für seinen Erfolg gearbeitet hat. Nichts wurde ihm geschenkt. Auf der Strecke nannte ich ihn meinen 'Rennvater', weil er mich so gut und so normal behandelte, und dafür bewunderte ich ihn. Er war ein Gentleman."

Warum de Filippis ihre Motorsport-Karriere beendete

Ihre Karriere auf höchstem Niveau war jedoch kurz: Sie beendete sie nach dem tödlichen Unfall von Jean Behra am 1. August 1959 auf der schnellen und gefährlichen AVUS-Strecke in Berlin.

"Zu viele Freunde waren gestorben", sagte de Filippis dem Guardian. "Es gab eine Reihe von Todesfällen - Luigi Musso, Peter Collins, Alfonso de Portago, Mike Hawthorn. Dann wurde Jean Behra in Berlin getötet. Das war für mich das Tragischste, weil es ein Rennen war, an dem ich eigentlich hätte teilnehmen sollen."

Lella Lombardi punktet als einzige Frau

De Filippis gründete später eine Familie und hielt sich zwei Jahrzehnte lang vom Motorsport fern. 1978 trat sie dem internationalen Klub ehemaliger Formel-1-Fahrer bei, dessen Vizepräsidentin sie 1997 wurde.

In den 67 Jahren seit ihrem Rücktritt nahmen nur vier Frauen an WM-Grands-Prix teil - und nur eine schaffte es tatsächlich an den Start: ihre Landsfrau Lella Lombardi in den Jahren 1975 und 1976. Beim Abbruchrennen in Spanien 1975 erzielte Lombardi als einzige Frau eine Platzierung in den Punkterängen: Sie wurde Sechste.

De Filippis hat ihre Rennfahrer-Kollegin überlebt: Lombardi starb im März 1992 im Alter von 50 Jahren nach schwerer Krankheit. De Filippis dagegen wurde 89 Jahre alt. Sie starb im Januar 2016.