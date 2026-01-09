  • 09. Januar 2026 · 14:43 Uhr

    von Stefan Ehlen

Ferrari gibt Namen für Formel-1-Auto 2026 bekannt

Mit dem neuen Formel-1-Auto verzichtet Ferrari auf Symbolik und setzt voll auf Technik: Der Regelwechsel macht das Auto zum Fundament der Zukunft

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Traditionsteam Ferrari hat bekanntgegeben, wie das neue Auto von Lewis Hamilton und Charles Leclerc in der Formel-1-Saison 2026 heißen wird: Der intern "Projekt 678" genannte Bolide trägt den Namen SF-26.

Ferrari knüpft mit dieser Benennung an die Vorjahre an: Seit 2023 benennt der Rennstall aus Maranello seine Formel-1-Autos nach sich selbst - Scuderia Ferrari, SF - und dem jeweiligen Jahr.

Bei Regeländerungen hat Ferrari seine Namenskonvention aber auch schon aufgegeben. Ein Beispiel: Auf den F2005 von 2005 folgte 2006 nicht der F2006, sondern der 241F1 - in Anlehnung an das damals neue Motorenformat mit 2,4-Liter-V8-Saugmotoren. Die bisher letzte Ausnahme betraf 2022, als das Fahrzeug anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums F1-75 genannt wurde.

Ferrari steht 2026 besonders unter Druck

Das Design des Neuwagens will Ferrari unmittelbar vor Beginn der Formel-1-Wintertests in Barcelona vorstellen. (Hier alle Präsentationstermine 2026 einsehen!)

Alle Formel-1-Autos von Ferrari seit 1950

Sportlich steht Ferrari im Jahr 2026 noch mehr unter Druck als zuletzt: 2025 gelang lediglich ein Sprintsieg, aber kein Grand-Prix-Sieg. Ferrari beendet die Saison auf dem vierten Platz in der Konstrukteurswertung - und Neuzugang Hamilton blieb über weite Strecken hinter den Erwartungen sowie hinter Teamkollege Leclerc zurück. Ferrari hofft deshalb auf eine Trendwende unter den neuen Formel-1-Regeln.

Leclerc spricht von einem "entscheidenden Jahr" für das Team, erkennt aber eine "enorme Motivation" und eine "riesige Chance" - ganz nach dem Motto "jetzt oder nie". Er sagte: "Ich hoffe wirklich, dass wir gut in diese neue Ära starten, denn das ist wichtig für die folgenden vier Jahre [unter diesem Reglement]."

Das spiegelt sich in der Ferrari-Vorgehensweise wider: Die ist laut Teamchef Frederic Vasseur bewusst "aggressiv". Sein Team werde das neue Auto erst "am Tag vor der Präsentation" fertigstellen, um bis zuletzt die technische Entwicklung zu forcieren.

Anzeige motor1.com