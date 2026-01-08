Die dienstältesten Formel-1-Fahrer ohne Grand-Prix-Sieg

(Motorsport-Total.com) - In der Formel-1-Saison 2025 ist Nico Hülkenberg einen unbeliebten Rekord losgeworden: Er war der Fahrer mit den meisten Rennteilnahmen, ohne einen Podestplatz erzielt zu haben. Seit dem dritten Platz in Silverstone fehlt Hülkenberg in dieser speziellen Rangliste - und der Rekord fiel damit zurück an seinen deutschen Landsmann Adrian Sutil.

Doch in einer anderen Rangliste steht weiterhin Hülkenberg ganz vorne: Mit 250 Grand-Prix-Teilnahmen ist er der Fahrer, der am häufigsten in der Formel 1 angetreten ist, ohne je einen Grand Prix zu gewinnen. In unserer Fotostrecke (Stand: Saisonende 2025) nennen wir die weiteren Formel-1-Fahrer, die es in diese spezielle Top 10 geschafft haben.

Interessant ist: Mit Lance Stroll taucht ein weiterer aktueller Formel-1-Fahrer auf, der - wie Hülkenberg - einen dritten Platz als persönliche Bestleistung vorweisen kann. Anders als Hülkenberg ist Stroll jedoch "Wiederholungstäter": Er hat es bereits dreimal als Dritter auf das Treppchen geschafft. Ein Sieg ist ihm jedoch bislang ebenso wenig gelungen.

Dieses Schicksal teilen sich Hülkenberg und Stroll mit weiteren prominenten Formel-1-Fahrern der jüngeren Vergangenheit. Einer davon ist Martin Brundle: Der heutige TV-Experte war einst Benetton-Teamkollege von Michael Schumacher und fuhr später für McLaren. Über einzelne Podestplätze kam Brundle während seiner aktiven Zeit in der Formel 1 jedoch nicht hinaus.

Aber auch zwei langjährige Wegbegleiter von Hülkenberg und Stroll tauchen auf in dieser Liste: Romain Grosjean und Kevin Magnussen - zuletzt Teamkollegen bei US-Team Haas - haben über ihre jahrelangen Formel-1-Karrieren keinen Grand-Prix-Sieg erzielt. Beide sind inzwischen nicht mehr in der Motorsport-"Königsklasse" am Start.

Einige andere Fahrer aus der Fotostrecke waren noch bis in die 1990er-Jahre in der Formel 1 aktiv. Manche davon waren zumindest sehr nahe dran an einem Grand-Prix-Sieg, doch aus den unterschiedlichsten sportlichen und technischen Gründen sollte es nicht sein ...