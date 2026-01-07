  • 07. Januar 2026 · 11:41 Uhr

    von Sönke Brederlow

Motor läuft! Audi lässt neue Power-Unit vor Weihnachten erstmals im Chassis an

Der "Fire-up" des Audi-Motors ist gelungen: Bereits vor Weihnachten wurde die neue Power-Unit erstmals im Chassis angelassen - Was die Verantwortlichen dazu sagen

(Motorsport-Total.com) - Audi hat den nächsten Meilenstein (der komplette Zeitplan im Überblick) vor dem Formel-1-Einstieg 2026 erreicht: Das erste Anlassen der Power-Unit von Audi im Chassis fand bereits am 19. Dezember 2025, und damit wie bereits versprochen noch vor Weihnachten, in Hinwil statt.

Foto zur News: Motor läuft! Audi lässt neue Power-Unit vor Weihnachten erstmals im Chassis an

© Audi

Die Power-Unit von Audi wurde erstmals im Chassis angelassen Zoom Download

"Ein Fire-up ist immer ein besonderer Moment, aber dieser markiert einen Neuanfang", sagt Mattia Binotto, Head of Audi F1 Project. "Er ist das greifbare Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengungen und der engagierten Arbeit unserer Teams in Neuburg und Hinwil."

"Zu sehen, wie alles zum ersten Mal zusammenkommt, verleiht dem gesamten Projekt unglaubliche Energie. Wir haben eine solide Grundlage für eine lange Reise geschaffen, die von unserem unermüdlichen Drang nach Verbesserung geprägt sein wird."

Audi: Das Formel-1-Design ab 2026

Für das Formel-1-Projekt von Audi zeigt das Ereignis die konkrete Zusammenarbeit zwischen der Antriebsstrang-Entwicklung in Neuburg, dem Chassis-Team in Hinwil und dem Technologiezentrum in Bicester. Es ist der Moment, in dem das Auto zum ersten Mal startet.

Anlassen gibt dem Audi-Team "neue Energie"

"Dieser erfolgreiche Start ist ein wichtiger Meilenstein, der die Qualität der Arbeit und der Zusammenarbeit aller Abteilungen bestätigt", ergänzt Teamchef Jonathan Wheatley. "Er gibt dem gesamten Team neue Energie und einen klaren Fokus für die Vorbereitung auf die nächsten Entwicklungsphasen."

Dazu gehöre auch der Moment, in dem das Auto zum ersten Mal auf die Strecke gebracht wird. Wann das genau der Fall sein wird, ist bislang noch unklar. Angeblich, so hieß es vor Weihnachten, werde Audi das neue Auto noch vor den offiziellen Testfahrten in Barcelona (26. bis 30. Januar) erstmals ausfahren.

Das nächste große Ereignis wird allerdings die Präsentation des Teams (alle Termine im Überblick) am 20. Januar 2026 in Berlin sein, bei der die finale Lackierung und die visuelle Identität auf der Rennstrecke vor dem offiziellen in Barcelona vorgestellt werden.

