    von Alex Harrington, Übersetzung: Benja Hiller

Max Verstappen beschenkt Perez: Herzliche Botschaft auf dem Helm

Max Verstappen überreichte seinem ehemaligen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez über die Feiertage einen Helm und löste damit ein altes Versprechen ein

(Motorsport-Total.com) - Sergio Perez, der 2026 an der Seite des ehemaligen Mercedes-Ersatzfahrers Valtteri Bottas für Cadillac an den Start gehen wird, teilte auf seinem Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto mit Max Verstappen. Stolz hält er darauf einen Helm in die Kamera, auf dessen Visier eine Widmung zu lesen ist: "Danke, dass du ein großartiger Teamkollege und Freund warst."

Foto zur News: Max Verstappen beschenkt Perez: Herzliche Botschaft auf dem Helm

© Motorsport Images

Die Ex-Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen und Sergio Perez tauschten Geschenke über die Feiertage Zoom Download

Zwar kommentierte keiner der beiden Piloten die Geschenkübergabe explizit, doch die Aktion war längst überfällig. Unter einer Bildergalerie schrieb Perez: "2025 sabático te fuiste muy rápido", was frei übersetzt so viel bedeutet wie: "Sabbatjahr 2025, du bist viel zu schnell vergangen."

Die beiden verbrachten mehrere Saisons gemeinsam bei Red Bull und bildeten eine der am stärksten beobachteten Fahrerpaarungen im Feld. Während Verstappen unentwegt zu brillieren wusste, geriet Perez nach einem erfolgreichen Jahr 2023 in der Saison 2024 ins Straucheln. (Zur Formel 1 Datenbank) Dies führte dazu, dass er für die Saison 2025 durch Liam Lawson ersetzt wurde. Doch ähnlich wie Perez hatten auch Lawson und später Yuki Tsunoda ihre Schwierigkeiten an der Seite des viermaligen Weltmeisters.

Perez und Verstappen haben "großartiges Verhältnis"

"Ich muss ihm noch einen meiner Helme geben - das habe ich ihm versprochen", hatte Verstappen im vergangenen Jahr gegenüber Medienvertretern, darunter Motorsport.com, erklärt. "Denn er hat mir einen von seinen geschenkt, mit einer sehr netten Botschaft darauf."

"Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm meinen hoffentlich rund um das Mexiko-Rennen geben kann", so Verstappen weiter. "Also, egal was in den Medien geschrieben steht: Für mich zählt, dass ich weiß, wie 'Checo' tickt, und wir haben ein großartiges Verhältnis."

Das fahrerische Talent von Perez bleibt der Formel 1 nach einem Jahr Auszeit also erhalten. Der Mexikaner wechselt, wie vorher bereits angesprochen, zu Cadillac und bestreitet mit dem amerikanischen Team dessen Debütsaison in der Königsklasse, pünktlich zum neuen Reglement.

Perez hat noch etwas zu beweisen

"Ich wollte zurückkehren, um meine Karriere vernünftig zu beenden. Aber gleichzeitig dachte ich mir: Spielt es wirklich eine Rolle? Wenn ich nicht das richtige Projekt und die richtige Motivation für ein Comeback finde, hätte ich es nicht einmal eine Sekunde lang in Erwägung gezogen", verriet Perez im Oktober des vergangenen Jahres gegenüber Sky Sports.

"Ich bin sehr gespannt, denn ich glaube, dass ich dem Sport noch viel zu geben habe", fuhr er fort. "Ich habe großes Glück mit der Karriere, die ich bisher hatte, aber ich möchte sie auf einem Höhepunkt abschließen. Das letzte Jahr meiner Laufbahn war schwierig, aber ich weiß, wie gut ich im richtigen Umfeld sein kann. Ich glaube, die Leute werden überrascht sein, wie konkurrenzfähig und gut ich bei meinem Comeback sein werde - diese Motivation trage ich bereits in mir."

Abschließend betonte er: "Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere noch diesen einen letzten Punkt beweisen muss, um sicherzustellen, dass ich abtrete, wann immer ich es will."

