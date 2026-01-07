Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Die Zeit für Veränderung ist jetzt"

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hat sich anlässlich seines 41. Geburtstags am 7. Januar mit einer entschlossenen Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Der siebenmalige Weltmeister erklärte, dass "die Zeit für Veränderung jetzt ist", während er auf seine Winterpause nach einem "sehr zehrenden Jahr" zurückblickte.

Der Brite hatte sich zu Beginn der Winterpause vorgenommen, für niemanden erreichbar zu sein, da er plante, Abstand von seinem Telefon und den sozialen Medien zu gewinnen. Sein Geburtstag veranlasste ihn jedoch dazu, diese Stille zu brechen und Fotos von seiner Zeit mit der Familie zu teilen.

"Eine weitere Rückkehr. Ich bin unglaublich dankbar für diese Pause. Zeit zum Abschalten, Aufladen und um etwas inneren Frieden zu finden", schrieb der Brite auf Instagram.

Hamilton betonte, wie wichtig ihm die Zeit der Erholung war: "Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, sich auszuruhen und gut zu lachen, war alles, was ich nach einem sehr zehrenden Jahr brauchte. In einer Welt, die sich so schnell bewegt und in der wir ständig in so viele Richtungen gezogen werden, war das wirkliche Abschalten das großartigste Gefühl."

Blick auf das "Jahr des Pferdes"

Der Ferrari-Pilot nutzte die Gelegenheit auch für einen philosophischen Ausblick auf das kommende Jahr. "Ich bin mir bewusst, dass wir in das Jahr des Pferdes eintreten und das Jahr der Schlange hinter uns lassen. Die Zeit für Veränderung ist jetzt. Neue Routinen beginnen, unerwünschte Muster hinter sich lassen und an Wachstum arbeiten", so Hamilton.

Er appellierte zudem an seine Fans: "Lass Dinge los, die dir nicht dienen. Das kann Zeit brauchen, es wird Dinge geben, die man nicht sofort loswerden kann, aber es beginnt mit dem ersten Schritt. Auch wenn die Welt wie ein Chaos erscheinen mag, hoffe ich, dass ihr euch darauf konzentriert, das Leben in vollen Zügen zu genießen."

Abschließend dankte er seinen Anhängern für deren Unterstützung während der vergangenen Saison: "Sei du selbst und vergiss niemals, wer du bist. Das habe ich von vielen von euch gelernt, die mir das 2025 gesagt haben, und ich werde es nie wieder vergessen! Eure Unterstützung bedeutet mir die Welt, und ich bin auch für euch da."

Hoffnung auf das neue Reglement 2026

Sportlich gesehen war das Jahr 2025 für Hamilton nach seinem Wechsel zu Ferrari enttäuschend. Zwar konnte er einen Sieg im Sprintrennen in China verbuchen, sein bestes Ergebnis in einem Grand Prix war jedoch jeweils der vierte Platz in Imola, Österreich, Großbritannien und den USA.

Hamilton blickt nun auf die Saison 2026, die mit einer neuen Welle an Reglementänderungen in der Formel 1 einhergeht. Die Hoffnung des 41-Jährigen ruht darauf, unter den neuen Voraussetzungen zu alter Stärke zurückzufinden.