  • 07. Januar 2026 · 10:44 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow, Co-Autoren: Ronald Vording, Stuart Codling

Ingenieur versichert: Es werden auch 2026 noch "Ground-Effect-Autos" sein

Die Formel 1 hat 2026 ein neues Reglement, doch die "Ground-Effect-Autos" werden nicht vollständig verschwinden - Ferrari-Ingenieur Inaki Rueda erklärt die Gründe

(Motorsport-Total.com) - Mit dem neuen Formel-1-Reglement, das ab der Saison 2026 gilt, soll die Ground-Effect-Ära offiziell der Vergangenheit angehören: Die neuen Regeln (alle Details im Überblick) führen zu flacheren Unterböden, weniger aerodynamischem Abtrieb und einem geringeren Einfluss des Venturi-Tunnels.

Foto zur News: Ingenieur versichert: Es werden auch 2026 noch "Ground-Effect-Autos" sein

© LAT Images

Die "Ground-Effect-Autos" werden 2026 nicht komplett verschwinden Zoom Download

Ein Rückschritt zur Saison 2021, vor Beginn der vierjährigen Ground-Effect-Ära, ist das Reglement allerdings nicht. Im Gegenteil: "Aus aerodynamischer Sicht denke ich, dass sie weiterhin näher an dem sind, was wir jetzt haben, weil der Unterboden nach wie vor ziemlich viel Abtrieb erzeugen wird", erklärt Ferrari-Ingenieur Inaki Rueda.

"Warum? Weil die FIA erkannt hat, dass der Grund, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben, darin liegt, dass wir rennfähige Autos wollen. Wenn man sich erinnert, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre zurück, war es deutlich schwieriger, einem anderen Auto zu folgen."

Das Konzept der aktuellen Fahrzeuge, bei denen die "Dirty-Air" einen geringen Einfluss hat, habe sich bezahlt gemacht. "Das Gute an diesen Autos ist, dass wir einander folgen können", erinnert Rueda. "Und das haben wir erreicht, weil wir Autos haben, die stark auf Abtrieb aus dem Unterboden angewiesen sind."

Antriebsstrang wird sich stark unterscheiden

Deshalb wird sich das Reglement für das nächste Jahr nicht so stark ändern, wie manche glauben. "Was sich allerdings sehr stark unterscheiden wird, ist der Antriebsstrang", ergänzt der Ferrari-Ingenieur. "Der Antriebsstrang ist ein komplett anderes Thema. Das ist so schwierig zu erklären."

Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus

"Er unterscheidet sich sehr stark von dem, was wir jetzt haben", erinnert der Spanier, und zwar "so sehr, dass wir bewegliche Aerodynamik am Auto einsetzen müssen, um den Antriebsstrang zu kompensieren. Das ist etwas, was wir so noch nie gemacht haben."

Das bisherige Drag-Reduction-System (DRS) diente ausschließlich zum Überholen, was 2026 das anders sein wird. Dann werden sowohl Front- als auch Heckflügel verstellbar sein, allerdings mit einem neuen Zweck: "Es dient nur dazu, zu kompensieren, wenn unser Antriebsaggregat nicht genügend Leistung liefert - wenn das Sinn ergibt."

Warum Mercedes für 2026 trotzdem zuversichtlich ist

Dass es sich weiterhin um "Ground-Effect-Autos" handelt, dürfte Mercedes nicht besonders freuen, denn die Silberpfeile hatten während der Ground-Effect-Ära wohl am meisten zu kämpfen. Teamchef Toto Wolff bleibt für die kommende Saison jedoch zuversichtlich.

"Wir sind nach wie vor sehr fähige Menschen, mit der richtigen Infrastruktur und den entsprechenden Möglichkeiten", meint der Österreicher, fügt aber selbstkritisch hinzu: "Mit dieser Art von Autos haben wir es nie wirklich richtig hinbekommen."

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

"Jetzt gehen wir zurück zu etwas, das etwas konventioneller ist in Bezug darauf, wo wir glauben, Abtrieb zu generieren", glaubt Wolff, denn es gehe nicht mehr primär um den Unterboden. "Es geht stärker um die Karosserie, die Frontflügel, die Heckflügel und natürlich bis zu einem gewissen Grad auch um den Unterboden."

"Ich denke, das ist mehr ein Terrain, das wir besser verstehen." Gleichzeitig schließt der Mercedes-Teamchef nicht aus, dass es auch in Zukunft wieder einige Innovationen geben wird, die das Kräfteverhältnis zwischen den Teams verschieben könnten.

Ein Beispiel: "Man muss nach wie vor die Reifen in einem optimalen Arbeitsfenster halten, etwas, das McLaren ganz klar dominiert und besser hinbekommt als wir alle zusammen", erinnert Wolff an die vergangene Saison. "Das ist also etwas, das sich fortsetzen wird."

"Wie steht es um unser Vertrauen?", fragt der Mercedes-Teamchef. "Ich denke, man muss selbstbewusst sein, ohne irgendein Anspruchdenken zu haben, und das haben wir nach dem Mangel an nachhaltigem Erfolg nicht. Ich bin ohnehin immer negativ. Für mich ist das Glas immer halb leer. Es ist nie halb voll."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Neue Technik, neue Begriffe: So radikal ändert sich die Neue Technik, neue Begriffe: So radikal ändert sich die Formel 1 ab 2026
Foto zur News: Formel-1-Fotostrecke: Spannende Zahlen zur Ground-Effect-Ära Formel-1-Fotostrecke: Spannende Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Mercedes-Ingenieur verrät, wie man das Porpoising in den Mercedes-Ingenieur verrät, wie man das Porpoising in den Griff bekommen hat
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Alexander Albon: Formel 1 könnte 2026 ein bisschen wie die Alexander Albon: Formel 1 könnte 2026 ein bisschen wie die Formel E sein
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Top 10: Grand-Prix-Starts ohne Sieg
Foto zur News: Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Flop 10: Formel-1-Weltmeister mit der niedrigsten Punkteausbeute
Foto zur News: Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Top 10: Formel-1-Weltmeister mit der größten Punkteausbeute
Foto zur News: Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt
Foto zur News: Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets