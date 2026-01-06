  • 06. Januar 2026 · 14:42 Uhr

    von Norman Fischer

Zu viele Präsentationen: Haas verschiebt Launch-Termin für VF-26

Weil auch Ferrari und Alpine am 23. Januar ihr neues Auto vorstellen wollen, weicht Haas notgedrungen auf einen anderen Termin aus

(Motorsport-Total.com) - So etwas sieht man auch selten: Haas hat seine geplante Fahrzeug-Präsentation des VF-26 verschoben, um nicht am gleichen Tag wie einige seiner Konkurrenten das Auto für die neue Formel-1-Saison 2026 vorzustellen.

Eigentlich wollte Haas am Freitag, den 23. Januar, sein Fahrzeug präsentieren, hat den Launch aber nun auf Montag in der gleichen Woche, also den 19. Januar, vorgezogen.

Haas hatte bereits Anfang Dezember verkündet, dass man den Freitag als seinen Präsentationstag wählen würde - kurz nachdem Alpine bereits für das gleiche Datum seinen Launch angekündigt hatte. Mit den Franzosen hätte man sich die Aufmerksamkeit noch geteilt, doch eine weitere Präsentation würde die Vorstellung von Haas nun überschatten.

Denn auch Ferrari wird sein neues Auto für 2026 nun am 23. Januar der Öffentlichkeit vorstellen. Das ist zu viel für Haas: "Um eine Überfüllung an Team-Präsentationen zu vermeiden", so der amerikanische Rennstall, weicht man nun auf einen anderen Termin aus.

Nach Red Bull und den Racing Bulls, die in der kommenden Woche Donnerstag (15. Januar), als erste Teams ihre neuen Designs zeigen werden, wird Haas nun das dritte Team sein, dass seine Farben für 2026 präsentieren wird.

Die Präsentation des VF-26 wird online abgehalten und soll digitale Renderings und ein Video beinhalten.

Alle Formel-1-Autos von Haas seit 2016

Haas wird auch in der kommenden Saison mit Oliver Bearman und Esteban Ocon an den Start gehen. Eine Veränderung gibt es aber auf Sponsorenseite, wo Toyota das Titelsponsoring von MoneyGram übernehmen wird, sodass das Team nun als TGR Haas F1 Team bekannt sein wird. Der Motor kommt weiterhin von Partner Ferrari, mit denen eine intensive Zusammenarbeit besteht.

Eine Übersicht zu allen Terminen der Fahrzeugpräsentationen für die Formel-1-Saison 2026 finden Sie hier.

