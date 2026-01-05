  • 05. Januar 2026 · 12:26 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Luis Ramirez, Übersetzung: Benja Hiller

Perez enthüllt: Horner wusste, dass Tsunoda und Lawson scheitern würden

Laut Perez Aussagen in einem Podcast habe Horner offen zugegeben, dass weder Lawson noch Tsunoda dem Druck im zweiten Cockpit gewachsen sein würden

(Motorsport-Total.com) - Sergio Perez steht kurz vor seinem Formel-1-Comeback mit Cadillac, doch das Kapitel Red Bull lässt ihn nicht los. In einem aktuellen Interview rechnet der Routinier erneut mit der Arbeitsweise des Teams ab. Sein vernichtendes Urteil: Er hatte das Gefühl, es den Verantwortlichen nie recht machen zu können. Völlig unabhängig von seiner Leistung im Vergleich zu Max Verstappen.

Foto zur News: Perez enthüllt: Horner wusste, dass Tsunoda und Lawson scheitern würden

© Motorsport Images

Sergio Perez rechnet in einem Podcast mit Red-Bull-Arbeitsweise ab Zoom Download

Im Podcast Oso Trava schilderte der Mexikaner eindrücklich, wie er an den unerfüllbaren Erwartungen des Teams aufgerieben wurde.

"Das Team hatte an allem etwas auszusetzen. Bei Red Bull war schlichtweg alles ein Problem", so der Befund des Fahrers, dessen Vertrag Ende 2024 trotz einer zuvor unterzeichneten zweijährigen Verlängerung aufgelöst wurde.

Perez konnte es Red Bull nicht recht machen

"War ich schneller, war das ein Problem und sorgte für dicke Luft. War ich langsamer als Max, war es genauso ein Problem", erklärte Perez. "Ich habe irgendwann begriffen, dass das eben die Rahmenbedingungen waren. Statt mich zu beschweren, habe ich versucht, das Beste daraus zu machen."

Perez räumte ein, dass er wusste, worauf er sich einließ. Dennoch hatte er gehofft, stärker in die Fahrzeugentwicklung eingebunden zu werden, anstatt tatenlos zuzusehen, wie das gesamte Paket ausschließlich auf Verstappen zugeschnitten wird.

"Christian [Horner] hat mir beim ersten Gespräch reinen Wein eingeschenkt. Er sagte: 'Wir setzen zwei Autos ein, weil wir es müssen. Aber dieses Projekt wurde für Max geschaffen - er ist unser Talent.'" Perez habe damals entgegnet, dass ihm das egal sei, solange er bei der Entwicklung mitreden dürfe und eine echte sportliche Chance erhalte.

Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke erzielte Gerhard Berger am 26.10.1997 seinen letzten WM-Punkt?

Dallas Jerez de la Frontera Zandvoort Miami

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Sein Resümee fällt heute bitter aus: "Ich saß zwar im besten Auto, aber in einem extrem komplizierten Team. Max' Teamkollege zu sein, ist ohnehin schon schwer. Aber sein Stallgefährte bei Red Bull zu sein? Das ist der undankbarste Job in der ganzen Formel 1."

Besonders brisant sind Perez' Schilderungen seines letzten Gesprächs mit dem damaligen Teamchef Christian Horner. Darin warnte er seinen Boss eindringlich vor den Problemen, die auf jeden Nachfolger zukommen würden. Laut Perez gab Horner zu, dass die Situation für andere Fahrer kaum zu meistern sei - er aber bereit wäre, das Personal notfalls durchzuwechseln.

Das letzte Gespräch: "Du wirst sie alle verheizen"

"Ich fragte ihn damals: 'Christian, was machst du eigentlich, wenn es mit Liam [Lawson] nicht funktioniert?' Er meinte nur: 'Nun, dann gibt es noch Yuki [Tsunoda].' 'Und wenn das mit Yuki auch schiefgeht?' 'Wir haben genügend Fahrer.' Daraufhin sagte ich ihm: 'Du wirst sie alle verheizen.' Und seine Antwort war schlicht: 'Ja, ich weiß.'"

Anzeige
FORMEL 1 Fanartikel
Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas W14 Formel 1 Australien GP 2023 Limitierte Edition 1:43
Alexander Albon Williams Racing FW45 Formel 1 Silverstone, Singapur, Austin, Las Vegas GP 2023 4er-Set Limitierte Edition 1:43
Mercedes-AMG Petronas Team Hemd weiß
Jetzt FORMEL 1 Fanartikel kaufen

Diese Aussagen legen den Schluss nahe, dass Lawsons Beförderung eher eine Verzweiflungstat war, weil man kurzfristig keine bessere Option für das zweite Cockpit fand. Zumal die Entscheidung erst spät in der Saison 2024 fiel.

Am Ende behielten beide Recht: Keiner der Nachfolger kam mit dem Paket zurecht. Für 2026 sitzt nun Isack Hadjar im zweiten Red Bull. Auch wenn Perez betont, dass Horner sich des Risikos bewusst war, bleibt abzuwarten, ob unter der neuen Führung von Laurent Mekies ein anderer Wind weht und der neue Teamkollege von Verstappen ausgeglichenere Bedingungen vorfindet.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Cadillac mit mysteriösem Post: Was hat das Katzenauge zu Cadillac mit mysteriösem Post: Was hat das Katzenauge zu bedeuten?
Foto zur News: Zukunft von Hadjar: Davon hängt sein Erfolg ab Zukunft von Hadjar: Davon hängt sein Erfolg ab
Foto zur News: Trotz Perez und Bottas: Düstere Prognose für das neue Trotz Perez und Bottas: Düstere Prognose für das neue US-Team
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige InsideEVs