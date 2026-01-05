  • 05. Januar 2026 · 14:47 Uhr

    von Sönke Brederlow

Formel-1-Rekorde im Jahr 2025: Michael Schumacher verliert zwei Bestmarken

In der Formel-1-Saison 2025 wurden gleich mehrere historische Rekorde gebrochen, und auch Michael Schumacher musste zwei seiner bisherigen Bestmarken abgeben

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2025 geht als historisches Jahr in die Geschichtsbücher ein, nicht zuletzt, weil sie das Ende der Ground-Effect-Ära markiert, sondern auch, weil im Laufe der Saison zahlreiche Rekorde geknackt und langjährige Bestleistungen noch einmal übertroffen wurden.

Foto zur News: Formel-1-Rekorde im Jahr 2025: Michael Schumacher verliert zwei Bestmarken

© Motorsport Images

Michael Schumacher hat 2025 zwei seiner Formel-1-Rekorde verloren

Allen voran Nico Hülkenberg: Der Sauber-Pilot stand in seinem 239. Formel-1-Rennen erstmals auf dem Podium und hält damit nun den Rekord für den Fahrer, der am längsten auf seinen ersten Podestplatz warten musste. Gleichzeitig übergibt der Deutsche jedoch einen Negativrekord.

Denn Hülkenberg ist nicht länger der Fahrer mit den meisten Formel-1-Rennen ohne Podium. Diese unrühmliche Bestmarke der Formel-1-Historie geht an Landsmann Adrian Sutil, der insgesamt 128 Grand-Prix-Starts absolvierte, ohne jemals in den Top 3 zu landen.

Diese Formel-1-Rekorde wurden in der Saison 2025 geknackt

Eine kleine Erfolgsgeschichte schreibt dagegen Mercedes-Youngster Kimi Antonelli, der bereits in seinem zehnten Rennen erstmals das Podium erreicht. Der Italiener verpasst aber einen größeren Rekord, denn mehr als 20 Fahrer haben es schon geschafft, gleich bei ihrem Debüt in der Königsklasse auf das Podium zu fahren.

Kimi Antonelli knackt zwei Altersrekorde

Mit 18 Jahren, neun Monaten und 21 Tagen ist Antonelli immerhin der drittjüngste Fahrer, der in der Formel 1 auf dem Podium stand. Max Verstappen bleibt in dieser Statistik zwar Rekordhalter, doch beim Großen Preis von Japan verliert der Niederlände dennoch gleich zwei Rekorde an den Mercedes-Youngster.

Foto zur News: Formel-1-Rekorde im Jahr 2025: Michael Schumacher verliert zwei Bestmarken

© LAT Images

Antonelli hat sich zwei Formel-1-Rekorde geschnappt

Denn beim Rennen in erzielt Antonelli sowohl seine ersten Führungsrunden als auch die schnellste Rennrunde, und zwar im Alter von 18 Jahren, sieben Monaten und zwölf Tagen. Verstappen war bei beiden Erfolgen bereits älter und verliert somit zwei seiner bisherigen Bestmarken.

Für den Red-Bull-Piloten kommen allerdings ebenfalls neue Rekorde hinzu: Beim Großen Preis von Italien in Monza bricht Verstappen einen mehr als 20 Jahre alten Rekord von Michael Schumacher. Und das ist längst nicht der einzige Meilenstein, den der deutsche Rekordweltmeister in dieser Saison abgeben muss.

Auch Lewis Hamilton entzieht Schumacher eine langjährige Bestmarke. Welche beiden Formel-1-Rekorde der siebenfache Champion in diesem Jahr verloren hat und welche Bestwerte in der Saison 2025 außerdem noch geknackt wurden, verrät unsere Fotostrecke.

