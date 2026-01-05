Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen

(Motorsport-Total.com) - Der neue Look der Formel 1: Wenn die Winterpause zu Ende geht, präsentieren die Teams ihre Fahrzeuge für die neue Rennsaison. Das ist besonders spannend, wenn - wie 2026 - ein neues Reglement eingeführt wird, denn die neuen technischen Regeln haben Auswirkungen auf das Aussehen der Autos.

In dieser laufend aktualisierten Übersicht für 2026 nennen wir nicht nur die Termine für die einzelnen Präsentationen und erste Details zu den Rennautos, sondern bieten auch einen Gesamtüberblick über alle Formel-1-Launches 2026 und die jeweiligen Autobezeichnungen. Außerdem gibt es hier natürlich - sobald vorhanden - die Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen.

Gibt es 2026 wieder eine Gesamtpräsentation aller Autos?

Nein. Das war eine vorerst einmalige Besonderheit zu Beginn der Saison 2025, weil die Formel 1 das 75-jährige Bestehen der Weltmeisterschaft feierte. Zumindest 2026 ist keine Gesamtpräsentation geplant. Die Beteiligten schließen jedoch nicht aus, dass es eine solche Veranstaltung in Zukunft wieder einmal geben könnte.

Sehen wir bei den Präsentationen die echten Autos?

Manchmal, aber nicht immer. Die Formel-1-Teams präsentieren bei ihren individuellen Car-Launches häufig frühere Ausbaustufen oder sogar "Dummy-Fahrzeuge". Außer dem Farbdesign stimmt dabei meist nicht viel mit dem späteren Rennauto überein.

Ein extremes Beispiel: Mercedes zeigte 2024 seinen W15 und gab zunächst einige Bilder heraus. Später am Tag drehte das Auto seine ersten Runden in Silverstone - und sah dort ganz anders aus als auf den wenige Stunden vorher veröffentlichten Fotos.

Sinn und Zweck der Übung ist, die Konkurrenz zu täuschen und etwaige Innovationen möglichst lange zurückzuhalten. Aufgrund der umfangreichen Regeländerungen für 2026 könnte dieses "Versteckspiel" 2026 besonders intensiv ausfallen.

Alle Präsentationstermine für die Formel-1-Autos 2026

In dieser Übersicht stellen wir - sobald bekannt - alle Autopräsentationen für 2026 zusammen und verlinken die jeweiligen Bilder.

15. Januar: Racing Bulls (Design-Präsentation) bei Ford in Detroit (USA)



15. Januar: Red Bull (Design-Präsentation) bei Ford in Detroit (USA)



20. Januar: Honda (Motor-Präsentation) in Tokio (Japan) und online



20. Januar: Audi (Design-Präsentation) in Berlin (Deutschland)



22. Januar: Mercedes (Design-Präsentation) online



23. Januar: Ferrari (Präsentation und Shakedown) in Fiorano (Italien)



23. Januar: Alpine in Barcelona (Spanien)



23. Januar: Haas (Design-Präsentation) online



2. Februar: Mercedes



3. Februar: Williams (Design-Präsentation)



8. Februar: Cadillac (Design-Präsentation) als Werbespot beim Super-Bowl



9. Februar: Aston Martin

Noch offen: McLaren

Details und Hintergründe zu den Formel-1-Autos 2026

Alpine: Wenn das französisch-englische Formel-1-Team seiner bisherigen Namenskonvention treu bleibt, dann treten Franco Colapinto und Pierre Gasly in der Saison 2026 mit dem A526 an. Die 5 versteht sich als Hommage an den ersten Renault-Prototypen in der Formel 1, der von Alpine gebaut wurde - daher auch das A. Die 26 ist schlicht die Jahreszahl. 2026 steckt jedoch kein Renault-Antrieb mehr im Auto: Alpine wechselt zu Mercedes und ist damit kein Werksteam mehr, sondern ein Kundenteam. Am 23. Januar will Alpine in Barcelona sein neues Auto zeigen.

Aston Martin: Das englische Team benennt seine Formel-1-Fahrzeuge nach einem klaren Schema: Jedem Auto stellt das Team die Buchstaben AMR für "Aston Martin Racing" vor, dann folgt die Jahreszahl. Für 2026 bedeutet das: Der Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll heißt AMR26. Neu ist jedoch, dass nicht mehr Mercedes die Antriebe bereitstellt, sondern Honda - als Exklusiv-Lieferant. Der Antrieb wird am 20. Januar in Tokio vorgestellt, das Auto wird am 9. Februar präsentiert.

Audi: Das neue Audi-Werksteam baut Antrieb und Chassis selbst - in Neuburg an der Donau in Deutschland beziehungsweise am ehemaligen Sauber-Standort in Hinwil in der Schweiz. Bei seiner Formel-1-Präsentation im November 2025 zeigte Audi eine Designstudie mit dem Namen R26. Ob es jedoch bei den Farben und der Bezeichnung bleibt, ist noch offen: Das Finale Design wird am 20. Januar 2026 in Berlin präsentiert. Als Fahrer sind die bisherigen Sauber-Stammfahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg bestätigt.

Cadillac: Formel-1-Neueinsteiger Cadillac hat noch keine Details zu seiner Autobenennung bekanntgegeben. Klar ist nur: Valtteri Bottas und Sergio Perez fahren. Und das Auto des US-Rennstalls wird von einem Ferrari-Motor angetrieben. Dabei bleibt es in den ersten Jahren, bis Cadillac-Mutterkonzern General Motors einen eigenen Formel-1-Antrieb entwickelt hat. Sein erstes Formel-1-Auto will Cadillac am 8. Februar präsentieren - in einem Werbespot am Rande des Super-Bowls.

Ferrari: Ferrari präsentiert seinen neuen Formel-1-Boliden am 23. Januar auf der hauseigenen Teststrecke Fiorano. Die liegt nur einen Steinwurf von der Fabrik in Maranello entfernt. Und eben in Fiorano findet am selben Tag auch gleich ein prvater Shakedown des neuen Autos statt. Dabei sollen sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton zum Einsatz kommen. Bei der Benennung seiner Formel-1-Autos folgt Ferrari keiner einheitlichen Linie. Bleibt es bei der aktuellen Konvention, dann heißt der Neuwagen SF-26. Bei Regeländerungen weicht Ferrari aber manchmal von seinen üblichen Namen ab. Intern wird der 2026er-Rennwagen als "Projekt 678" bezeichnet.

Haas: US-Team Haas ist eine sichere Bank, was die Autobezeichnung anbelangt. Schon seit dem Formel-1-Einstieg 2016 gilt die Regel: VF mit Jahreszahl. Die Buchstaben stehen für "Very First". Dazu muss man wissen: Der Haas-Konzern stammt aus dem Maschinenbau, und die erste Haas-Maschine hieß einst VF-1, also "Very First One" (zu Deutsch: "die Allererste"). Auf die Formel 1 übertragen heißt das für 2026: Oliver Bearman und Esteban Ocon fahren vermutlich einen VF-26 mit Ferrari-Antrieb. Neu ist der Titelsponsor: Toyota vertieft seine Partnerschaft mit Haas. Das Autodesign wird am 23. Januar in einer Online-Präsentation gezeigt.

McLaren: Der Rennstall aus Woking in England ist eines der Teams, das bei der Benennung seiner Formel-1-Autos immer weiterzählt. Auf den McLaren MCL39 aus der Saison 2025 müsste demnach der MCL40 folgen. Lando Norris und Oscar Piastri streben damit den dritten WM-Titelgewinn in Folge in der Konstrukteurswertung an. McLaren bezieht auch in der neuen Formel-1-Ära seine Antriebe von Mercedes.

Mercedes: Seit dem Wiedereinstieg in die Formel 1 zur Saison 2010 zählt auch Mercedes einfach weiter. Der Nachfolger für den W16 aus der Saison 2025 wird der W17 sein, den abermals Kimi Antonelli und George Russell fahren werden. Das "W" im Autonamen steht für "Wagen", eine Daimler-Tradition. Genauso wird dem Motor immer ein "M" vorangestellt. Am 22. Januar zeigt Mercedes sein 2026er-Design zunächst online. Für den 2. Februar ist ein realer Launch angesetzt.

Racing Bulls: 2024 hat Racing Bulls nicht nur einen neuen Teamnamen eingeführt, sondern auch eine neue Namenskonvention für seine Formel-1-Autos. Der Neuwagen für 2026 dürfte daher VCARB 03 genannt werden. Dahinter verbergen sich die größten Sponsoren des Rennstalls: Visa und Cash App. Dazu kommen das Teamkürzel und eine Zahl. Die Drei, weil das Auto für 2026 das dritte unter dem aktuellen Teamnamen ist. Als Fahrer wurden Liam Lawson und Arvid Lindblad bestätigt. Die Antriebe kommen von Red Bull/Ford. Am 15. Januar findet bei Ford in Detroit die Designpräsentation des neuen Racing-Bulls-Boliden statt.

Red Bull: Auch Red Bull hält am 15. Januar in Detroit die Designpräsentation seines Formel-1-Autos für 2026 ab. Das Team von Max Verstappen und seinem neuen Teamkollegen Isack Hadjar hielt bisher an seiner traditionellen Benennung der Fahrzeuge fest und wird 2026 vermutlich den RB22 einsetzen. Eine technische Neuerung ist der Antrieb: Red Bull baut in Zusammenarbeit mit Ford erstmals komplett eigene Formel-1-Motoren und tritt daher ab 2026 als Werksteam an.

Williams: Obwohl der einstige Teamgründer und langjährige Teamchef Frank Williams bereits 2021 verstorben ist und der Rennstall seit 2020 nicht mehr im Familienbesitz ist, hält Williams an der traditionellen Namenskonvention fest: Alle Autos des Teams trugen bisher die Initialen von Frank Williams, FW. Auf den FW47 von 2025 folgt 2026 der FW48 für Alexander Albon und Carlos Sainz. Mercedes liefert die Antriebe. Das Design des Autos wird am 3. Februar präsentiert.

Formel-1-Präsentationen aus früheren Jahren

Wie haben die Formel-1-Teams in der Vergangenheit ihre neuen Fahrzeuge präsentiert? Aufschluss darüber gibt unser Archiv der zurückliegenden Jahre. Unsere Fotostrecke zeigt zudem die 15 denkwürdigsten Car-Launches der Formel-1-Historie.

