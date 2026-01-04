Formel-1-Teamchefs stimmen ab: Lando Norris ist nicht der beste Fahrer 2025

(Motorsport-Total.com) - Die aktuellen Teamchefs der Formel 1 haben erneut abgestimmt und ihren persönlichen Top-Fahrer der Saison 2025 gewählt. Anders als in der Fahrer-WM geht der Sieg dabei jedoch nicht an McLaren-Pilot und Weltmeister Lando Norris, sondern bereits zum fünften Mal in Folge an Max Verstappen.

© LAT Images Max Verstappen schlägt Lando Norris im Ranking der Formel-1-Teamchefs Zoom Download

An der jährlichen Abstimmung nahmen McLaren-Teamchef Andrea Stella, Mercedes-Teamchef Toto Wolff, Williams-Teamchef James Vowles, Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane sowie Haas-Teamchef Ayao Komatsu teil, ebenso wie Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley, Alpine-Geschäftsführer Steve Nielsen und die Führung von Aston Martin.

Jeder Teamchef erstellt am Saisonende sein persönliches Top-10-Ranking aller Fahrer. Die vergebenen Punkte werden anschließend zusammengefasst, um das endgültige Gesamtranking zu ermitteln. Wie bereits in den vergangenen vier Jahren sichert sich Max Verstappen trotz verpasster Titelverteidigung erneut den ersten Platz.

Der Niederländer startete zwar schwach in die Saison, legte in der zweiten Hälfte jedoch eine beeindruckende Aufholjagd hin und verteidigte beinahe seinen WM-Titel aus dem Vorjahr. Am Ende fehlten Verstappen lediglich zwei Punkte auf den neuen Weltmeister Lando Norris, der im Ranking den zweiten Platz belegt.

Teamkollege Oscar Piastri wurde von den Teamchefs als drittbester Fahrer bewertet, vor Mercedes-Pilot George Russell und Urgestein Fernando Alonso auf Platz fünf. Sauber-Pilot Nico Hülkenberg schaffte als zehntbester Pilot noch knapp den Einzug in die Liste.

Lewis Hamilton, der nach seinem Wechsel zu Ferrari eine enttäuschende Saison erlebte, verpasste die Top 10 ebenso wie Mercedes-Youngster Kimi Antonelli. Der 19-jährige Italiener zeigte trotz seines Formtiefs zur Halbzeit dennoch eine starke Debütsaison mit insgesamt drei Podestplätzen.

Haas-Pilot Oliver Bearman schaffte als bester Rookie den achten Platz, dicht gefolgt von Isack Hadjar. Der Racing-Bulls-Pilot, der in dieser Saison neuer Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull wird, erzielte beim Großen Preis der Niederlande mit dem dritten Platz sein erstes Podium.

Top-10-Fahrer der Formel-1-Teamchefs 2025

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lando Norris, McLaren

3. Oscar Piastri, McLaren

4. George Russell, Mercedes

5. Fernando Alonso, Aston Martin

6. Carlos Sainz, Williams

7. Charles Leclerc, Ferrari

8. Oliver Bearman, Haas

9. Isack Hadjar, Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg, Sauber