  • 03. Januar 2026 · 13:55 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Lydia Mee

Weltmeister Lando Norris scherzt nach Titel: "Ab jetzt geht es nur noch bergab"

Nach seinem WM-Erfolg in der Formel 1 scherzt Lando Norris, dass es "ab jetzt nur noch bergab" gehen kann - Was der McLaren-Pilot als Schlüsselmoment 2025 sieht

(Motorsport-Total.com) - Lando Norris startet die Formel-1-Saison 2026 (der ganze Kalender im Überblick) als amtierender Weltmeister und Titelverteidiger. Der McLaren-Pilot absolvierte im vergangenen Jahr eine überzeugende Saison, in der insbesondere die Siege in Monaco und beim Heimrennen in Silverstone herausstachen.

Foto zur News: Weltmeister Lando Norris scherzt nach Titel: "Ab jetzt geht es nur noch bergab"

© LAT Images

Das Monaco-Qualifying war für Lando Norris einer der Schlüsselmomente 2025 Zoom Download

"Das sind wirklich die besten Erfolge", blickt Norris in einem Interview mit BBC Sport zurück und scherzt: "Ab jetzt geht es nur noch bergab!" Der 26-jährige Brite sicherte sich den Titel erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi, mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Max Verstappen.

"Ich hätte es mir gern ein bisschen einfacher gemacht und früher gewonnen", grinst der McLaren-Pilot. "Aber es ist immer spannender, wenn es bis zum letzten Rennen, zu den letzten paar Runden geht. Es ist aufregender für alle - für euch vor allem."

"Aber ich habe Rennen gewonnen, von denen Menschen ihr Leben lang träumen. Das sind einige der unglaublichsten Siege", sagt Norris. "Die Runde, die ich in Monaco im Qualifying gefahren bin, war wahrscheinlich das einzige andere Mal in den letzten zehn Jahren, dass ich wegen etwas ein bisschen geweint habe."

Qualifying-Runde in Monaco als Highlight 2025

"Denn dort habe ich mir selbst das Gegenteil bewiesen", ergänzt der Brite. "Das war ein Moment in der Saison, in dem ich mir selbst das Gegenteil bewiesen habe, weil ich diese schlechte Phase mit Ergebnissen hatte und im Qualifying einfach nicht liefern konnte."

"Das Qualifying war immer meine Stärke. Als ich dann auf die schwierigste Strecke ging, um eine Qualifying-Runde zu fahren, habe ich an diesem Wochenende zum ersten Mal mein Delta ausgeschaltet, sodass ich nicht sehen konnte, ob ich auf einer besseren Runde war, auf einer schlechteren oder was auch immer."

"Es war in der Vergangenheit nicht meine beste Strecke", blickt Norris zurück, wobei er 2021 in Monaco schon einmal als Dritter auf dem Podium stand. "Dass ich dann dort am Ende des Qualifyings diese Runde gefahren bin, war in gewisser Weise einer der besten Momente meiner Karriere, weil es der Zeitpunkt war, an dem ich am meisten an mir gezweifelt habe."

"Aber diese eine Runde, mit einer Minute und neun Sekunden, war alles, was es brauchte, um alles umzudrehen und den Gedanken von: 'Ich weiß einfach nicht, ob ich das kann' zu 'Oh, ich kann das definitiv'", beschreibt Norris das Monaco-Qualifying als wichtigen Meilenstein der Saison 2025. "Und das war für mich ein Schlüsselmoment."

