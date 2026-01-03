Cadillac sorgt mit mysteriösem Teaser für Spekulationen um Reservefahrer

(Motorsport-Total.com) - Cadillac hat im Vorfeld seines Formel-1-Einstiegs eine Ankündigung für den 5. Januar 2026 in Aussicht gestellt. Der amerikanische Rennstall veröffentlichte in den sozialen Medien einen Beitrag, der bei den Fans sofort für wilde Spekulationen sorgte.

© Cadillac Cadillac wird die Formel-1-Lackierung beim Superbowl präsentieren Zoom Download

Unter dem Titel "Reflections of the future" (Spiegelungen der Zukunft) teilte das Team eine Nahaufnahme eines Katzenauges. Das Detail, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, befindet sich im unteren linken Bereich des Auges: Dort ist neben dem Cadillac-Logo die Zahl 24 zu sehen. Am unteren Bildrand wird zudem das Datum 5. Januar eingeblendet.

Cadillac wird 2026 als elftes Team in die Königsklasse einsteigen. Als Stammfahrer wurden bereits der ehemalige Red-Bull-Pilot Sergio Perez und der Ex-Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas bestätigt. Der ehemalige IndyCar-Pilot Colton Herta ist als Reservefahrer vorgesehen und soll parallel dazu in der Formel 2 an den Start gehen.

Deutet die Nummer 24 auf Guanyu Zhou hin?

Es überrascht kaum, dass der kryptische Beitrag die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hat. Der Zeitpunkt des Teasers und die prominente Platzierung der Nummer 24 lassen viele Beobachter vermuten, dass Cadillac den chinesischen Rennfahrer Guanyu Zhou unter Vertrag genommen haben könnte, möglicherweise als weiteren Reservefahrer.

Für diese Theorie spricht, dass Zhou in seiner aktiven Formel-1-Zeit mit der Startnummer 24 antrat. Zudem war er 2025 als Reservefahrer für Ferrari tätig. Erst am Freitag gab der Rennstall aus Maranello bekannt, dass man sich von dem 26-Jährigen getrennt habe.

In den Kommentaren unter dem Beitrag ziehen Fans zudem eine weitere Verbindung. "Zhous Katze Sweetcorn", schrieb ein User und spielte damit auf das Haustier des Chinesen an. Ein anderer kommentierte direkt: "Zhou als dritter Fahrer?"

Die Fans müssen sich nun bis zum 5. Januar gedulden, um zu erfahren, ob ihre Vermutungen zutreffen.

Große Präsentation beim Super Bowl geplant

Unabhängig von dieser Ankündigung stehen die Pläne für die offizielle Enthüllung des Fahrzeugdesigns bereits fest. Die Lackierung des neuen Boliden soll im Rahmen eines TV-Werbespots während des Super Bowls am 8. Februar präsentiert werden.

"Der Super Bowl ist einer der seltenen Momente in der amerikanischen Kultur, in denen Sport, Unterhaltung und Storytelling zusammenkommen", erklärt Cadillac-F1-Chef Dan Towriss die Entscheidung für dieses Event.

Towriss fügt hinzu: "Es gibt uns die Chance, das Cadillac Formel-1-Team auf einer Bühne vorzustellen, die widerspiegelt, wer wir sind. Wir sind stolz auf unser amerikanisches Erbe und wollen auf eine Weise auftreten, die sich mutig, innovativ und unverwechselbar anfühlt. Das ist erst der Anfang, aber es ist ein Moment, auf den ich unglaublich stolz bin."