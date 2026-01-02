Schon nach einer Saison: Ferrari trennt sich von Ersatzfahrer Guanyu Zhou

(Motorsport-Total.com) - Ferrari trennt sich bereits nach nur einer Saison wieder von Ersatzfahrer Guanyu Zhou. Der 26-jährige Chinese, der schon von 2014 bis 2018 ein Teil der Ferrari Driver Academy gewesen war, wurde Ende 2024 als Ersatzfahrer verpflichtet, nachdem er sein Stammcockpit bei Sauber verloren hatte.

© Getty Images North America Ersatzfahrer Guanyu Zhou verlässt Ferrari vor der Saison 2026 Zoom Download

Nun scheint Zhous Formel-1-Karriere endgültig beendet zu sein. "Dankbar für Zhou Guanyus Einsatz und Beitrag als Ferrari-Ersatzfahrer in dieser Saison! Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", schrieb das Team am Freitag in einem Social-Media-Post.

Der 26-Jährige hatte gehofft, durch seine Präsenz im Formel-1-Umfeld seine Chancen auf ein Cockpit für 2026 zu verbessern. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf dem neuen Formel-1-Team von Cadillac, das in diesem Jahr als elfter Rennstall in die Königsklasse einsteigen wird.

"Ich habe definitiv den Hunger, wieder in ein Rennauto zu steigen, ein Vollzeit-Cockpit in der Formel 1 zu bekommen", sagte Zhou zu Beginn der Saison 2025 gegenüber F1.com. "Was das langfristige Ziel angeht, ist das sehr klar und sehr eindeutig. Ich bin sicher, das weiß jeder."

Der schwere Unfall mit Überschlag von Guanyu Zhou in Silverstone 2022 Fotostrecke

"Aber ich denke auch, dass es in Jahren wie diesem hilft, zur Ruhe zu kommen, und dennoch ist es eine sehr wichtige Rolle. Es ist nicht so, dass ich mich als Ersatzfahrer außen vor fühle. Ich habe das Gefühl, eine sehr große Verantwortung im Team zu tragen."

"Man ist da, um Rennen zu gewinnen, man hinterlässt weiterhin seinen Einfluss. Deshalb ist das sehr wichtig, und alles zählt hier. Ich werde weiterhin hart dafür arbeiten. Aber wenn es eine Chance, eine Gelegenheit gibt, besteht kein Zweifel, dass ich dafür kämpfen werde - für ein Comeback."

Dazu kam es letztlich jedoch nicht: Cadillac entschied sich für die Verpflichtung des ehemaligen Red-Bull-Piloten Sergio Perez sowie von Ex-Sauber-Fahrer Valtteri Bottas. Damit steht Zhou erneut ohne Vertrag für 2026 da. Wie es für den Chinesen nach der Trennung von Ferrari weitergeht, ist bislang offen.