"Offensichtlicher Kandidat": Steiner sieht Zukunft von Oliver Bearman bei Ferrari

(Motorsport-Total.com) - Haas-Pilot Oliver Bearman hat seine Debütsaison in der Formel 1 mit Bravour gemeistert und im Laufe des Jahres einige Höhepunkte gesetzt: Der 20-jährige Brite fuhr beim Großen Preis von Mexiko als Vierter ins Ziel und landete in der Fahrer-WM am Ende sogar vor seinem erfahrenen Teamkollegen Esteban Ocon.

Kein Wunder, dass der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner lobende Worte für Bearman findet und ihn als einen der besten Rookies des Jahres 2025 kürt. "Ich meine, er startet das Jahr schnell, macht aber Fehler, aber in der zweiten Hälfte der Saison hat er sie abgelegt", sagt der Südtiroler im The Red Flags Podcast.

"Es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt", blickt Steiner nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi noch einmal auf das Jahr zurück. "In der ersten Hälfte der Saison dachte ich, er geht mit dem Auto, das er hatte, zu viel Risiko ein, und deshalb hatte er ein paar Abflüge, das war nicht gut, viele Strafpunkte."

"In der zweiten Hälfte der Saison sammelte er zwar weiter Punkte, aber er machte keine Fehler mehr, selbst im Rennen, kämpfte hart." Die Leistungen des Briten waren so beeindruckend, dass er sogar als möglicher Nachfolger von Lewis Hamilton bei Ferrari gehandelt wurde.

Steiner sieht Bearman ab 2027 bei Ferrari

Ein Schritt, den Steiner ausdrücklich befürworten würde. "Wir wissen alle, dass er überholen kann, und ich denke, dass ihm die Tür zu Ferrari für 2027 offenstehen sollte. Denn wenn Lewis nicht den Erfolg hat, den er haben sollte, glaube ich nicht, dass er weitermacht, und dann gibt es den offensichtlichen Kandidaten für Ferrari."

Bearman war in der Saison 2025 einer von insgesamt fünf Rookies in der Königsklasse. Mercedes-Youngster Kimi Antonelli schloss als bester Neuling mit 150 Punkten auf dem siebten Platz der Gesamtwertung ab, gefolgt von Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar auf Rang 12 und Bearman auf Platz 13.

Liam Lawson beendete seine Saison auf dem 14. Gesamtrang, während Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto mit 19 WM-Punkten auf Rang 19 landete. Alpine-Fahrer Franco Colapinto sammelte in der Saison keinen einzigen WM-Punkt und belegte damit den 20. Platz.