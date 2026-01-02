  • 02. Januar 2026 · 12:44 Uhr

    von Owen Bellwood, Co-Autoren: Sönke Brederlow, Filip Cleeren

Mercedes-Ingenieur verrät, wie man das Porpoising in den Griff bekommen hat

Mercedes kämpfte jahrelang gegen das Porpoising - Welche Lösung den Silberpfeilen half und warum es 2025 aufgrund einer Regeländerung erneut einen Rückschritt gab

(Motorsport-Total.com) - Es ist kein Geheimnis, dass Mercedes zu den größten Leidtragenden der Ground-Effect-Ära zählt. Nach acht aufeinanderfolgenden Konstrukteurs-Titeln starteten die Silberpfeile 2022 mit einem Nachteil, denn das Zero-Pod-Konzept war anfälliger für das lästige Porpoising-Phänomen.

Foto zur News: Mercedes-Ingenieur verrät, wie man das Porpoising in den Griff bekommen hat

© circuitpics.de

Die strengeren Belastungstests ab Barcelona machten Mercedes zu schaffen Zoom Download

Das Team kämpfte über mehrere Saisons hinweg, um den Rückstand auf die Konkurrenz aufzuholen. Eine der untersuchten Lösungen, um die Leistung des Formel-1-Boliden zu verbessern, waren flexible Flügel, die laut Andrew Shovlin, dem Trackside-Engineering-Direktor bei Mercedes, "ziemlich gut funktionierten".

"In den letzten paar Jahren hatten wir Schwierigkeiten, das Auto in langsamen Kurven effektiv zu drehen", erklärt der Techniker. "Einige unserer Probleme mit der Hinterreifen-Temperatur kamen tatsächlich daher, dass die Fahrer das Gaspedal einsetzen mussten, um das Auto zu rotieren."

"Das brachte uns auf einen nützlichen Entwicklungspfad, der es ermöglichte, dass sich der Frontflügel biegt", verrät Shovlin. "Das half bei niedrigen Geschwindigkeiten und sorgte gleichzeitig für einen stabilen Heckbereich bei hohen Geschwindigkeiten, was gut funktionierte."

Mercedes leidet unter strengeren Belastungstests

"Allerdings brachte die FIA in diesem Jahr Vorschriften, die das deutlich einschränkten." Der Automobil-Weltverband griff 2025 härter gegen flexible Flügel durch. Die Maßnahme begrenzte die erlaubte Elastizität von Front- und Heckflügeln, wobei die strengsten Tests beim Großen Preis von Spanien eingeführt wurden.

Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära

Die Tests wirkten sich jedoch unterschiedlich auf die Teams aus. Es hieß zunächst, dass vor allem McLaren unter der neuen Regelung leiden würde und die Dominanz des Teams enden könnte - eine Prognose, die sich nicht bewahrheitete. Stattdessen trafen die Veränderungen vor allem Mercedes.

"Nach den Regeländerungen in Barcelona brauchten wir ein wenig Zeit, um uns anzupassen", ergänzt Shovlin. "Wenn du nicht das schnellste Auto hast, schaust du darauf, wer es ist und was sie machen. Wir haben McLarens Hinterradaufhängung analysiert und gesehen, was sie mit Anti-Lift versuchen, um das Heck in Kurven so tief wie möglich zu halten."

Doch das Problem, das Mercedes zur Entwicklung flexibler Flügel führte, war nur eines von vielen Herausforderungen, mit denen die Silberpfeile konfrontiert waren, als sich die Formel-1-Regeln 2022 änderten. Shovlin räumt rückblickend ein, dass man "nicht genug Aufwand" auf einige Aspekte der Vorschriften verwendet habe.

Mercedes hat "nicht genug Aufwand betrieben"

"Bei diesen Regeländerungen würden wir nicht sagen, dass wir die Herausforderung unterschätzt haben, ein gutes Kurvenverhalten - Stabilität beim Einlenken, Rotation am Scheitelpunkt und gute Traktion beim Herausbeschleunigen - zu erreichen, aber wir haben eindeutig nicht genug Aufwand betrieben, um die Stärken der Autos von 2020 bis 2021 zu übernehmen."

"Jetzt fahren alle in Kurven ähnliche Geschwindigkeiten", erinnert der erfahrene Formel-1-Ingenieur. "Der Unterschied liegt darin, wie gut das Gleichgewicht des Autos zu einer bestimmten Strecke passt, und das trennt die Teams im Moment voneinander."

Aktuell bereitet sich Mercedes auf die nächste Regeländerung (alle Details im Überblick) vor, bei der sowohl die Autos als auch die Antriebe drastisch verändert werden. Während Shovlin zugab, dass das Team noch "viel Arbeit vor sich" hat, sagte er zugleich, dass die bevorstehende Änderung nun "weniger einschüchternd ist als noch vor einem Monat."

