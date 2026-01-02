Lewis Hamilton verrät, wie er mit 40 noch mental und körperlich stark bleibt

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton ist mit 40 Jahren der zweitälteste Formel-1-Fahrer im aktuellen Starterfeld, nur der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso ist mit 44 Jahren noch älter. Nun verrät der Ferrari-Pilot, wie sich sein Trainingsansatz und seine unverrückbaren Grundsätze im Laufe der Jahre verändert haben.

"Als ich jünger war, war das Training, glaube ich, wirklich meine Therapie - und das ist es in gewisser Weise immer noch, besonders das Laufen. Dabei erledige ich den Großteil meiner Denkprozesse", sagt der siebenmalige Weltmeister im Gespräch mit der Men's Health auf die Frage, wie er mental stark bleibt.

"Dazu kamen Dinge wie Yoga und Atemarbeit. Atemarbeit hat wahrscheinlich am längsten gedauert, bis ich richtig reingekommen bin, weil es Zeit braucht. Dann Meditation. Ich denke, auch das Eisbad hilft dabei, denn man muss lernen zu atmen und die Gedanken zu überwinden, die einem sagen, man solle aufgeben oder rausgehen."

"All das hilft mir, über das Jahr hinweg positiv zu bleiben", betont Hamilton. "Positive Affirmationen sind wahrscheinlich das Wichtigste von allem. Wenn man sich die Zähne putzt oder in den Tag startet und positive Aussagen darüber trifft, wie der Tag laufen wird, was das Ziel ist, wie man sich fühlen wird, wie man an die Arbeit herangeht oder Menschen begegnet."

"Wenn man positiv über sich selbst spricht, reagiert der Körper darauf." Hamilton hat 2025 seine 19. Formel-1-Saison absolviert, stand dabei allerdings kein einziges Mal auf dem Podium und äußerte mehrmals Kritik an seinem Team, was vor allem bei Ferrari-Boss John Elkann nicht gut ankam.

Ferrari-Star Lewis Hamilton macht Yoga und Pilates

Mit Blick auf die sportlichen und mentalen Veränderungen, die er im Laufe seiner langen Karriere umgesetzt hat, ergänzt Hamilton: "Es hat sich verschoben, weiterentwickelt, ist gereift. Ich laufe immer noch leidenschaftlich gern. Ich mache Läufe zwischen sechs und acht Meilen. Danach Eisbad."

"Aber noch vor all dem ist Dehnen das Erste, was ich mache, sobald ich aus dem Bett steige", verrät der Brite. "Am Nachmittag mache ich vielleicht eine HIIT-Einheit, aber ich kann nicht wirklich viel mit Gewichten trainieren, weil ich sonst zu schwer werde. Also ist es größtenteils Pilates und Yoga."

Hamilton wechselte vor der Saison 2025 nach zwölf Jahren bei Mercedes, in denen er sechs seiner sieben WM-Titel gewann, zu Ferrari. Auch wenn sein erstes Jahr bei der Mannschaft aus Maranello nicht die erhofften Ergebnisse brachte, richtet er den Blick bereits auf die Regeländerungen 2026, um sich neu aufzustellen und neu zu fokussieren.