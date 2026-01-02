"Jede Woche, jedes Rennen": Verstappen ist noch in Kontakt mit Christian Horner

(Motorsport-Total.com) - Anfang Juli 2025 wurde Christian Horner als Teamchef bei Red Bull entlassen. Dennoch hält der 52-jährige Brite, der noch immer auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ist, weiterhin den Kontakt zu Max Verstappen. Der Niederländer holte unter der Leitung des langjährigen Teamchefs alle seine vier WM-Titel.

Verstappen und Horner tauschen sich regelmäßig aus. "Jede Woche, jedes Rennen. Freitag, Samstag und Sonntag, meistens per SMS", verrät der 28-jährige Niederländer im Gespräch mit Viaplay. "Aber auch im Urlaub zum Beispiel. Jede Woche."

"Natürlich kennt er jeden im Team, aber es geht mehr um 'Viel Glück' und 'Ich glaube an dich' - der größte Fan", ergänzt Verstappen. "Was wir alle durchgemacht haben. Aber auch 'Du weißt, dass du es schaffen kannst'. All solche Sachen, und abgesehen davon redet man natürlich auch über andere Dinge als Rennen."

Max Verstappen: "Dem Team geht es gut"

"Ja, jede Woche. Jedes Rennwochenende. Auch nach seinem Ausscheiden", betont der viermalige Weltmeister, der seinen fünften WM-Titel nur um zwei Punkte verpasste. Und obwohl Verstappen weiterhin positiv über seinen ehemaligen Teamchef spricht, deutet er zugleich an, dass der Wechsel eindeutig die richtige Entscheidung war.

"Dem Team geht es gut", meint der 71-fache Grand-Prix-Sieger. "Wir haben viel Vertrauen. Man sieht Leute lächeln, es ist eine schöne Atmosphäre, alle kommen gut miteinander aus, und das haben wir an einem Punkt vermisst. Der Red-Bull-Stil war ein bisschen verloren oder weg."

"Ja, und das ist definitiv zurückgekehrt", fügt Verstappen hinzu, der mit Laurent Mekies einen guten Nachfolger für Horner bekommen hat. Unter Horners Führung gewann Red Bull insgesamt 14 Weltmeisterschaften, darunter acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel mit Sebastian Vettel und Verstappen.

Verstappen: Horner-Momente "vergisst man nie"

Doch in den letzten eineinhalb Jahren von Horners Amtszeit hatte die Stimmung im Team zunehmend gelitten: Zwar wurde er von Vorwürfen eines unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin freigesprochen, doch nach dem Tod des Firmengründers Dietrich Mateschitz kam es zu anhaltenden Machtkämpfen im Management.

Auch sportlich lief es nicht rund, denn Red Bull fiel auf den vierten Platz zurück. "Die Dinge liefen für das gesamte Team nicht besonders gut", so Verstappen. "Ergebnistechnisch gab es ein bisschen Unruhe im Team, und wenn die Dinge lange nicht gut laufen ... am Ende wollten auch die Anteilseigner einen Wechsel, weil sie mit dem Ablauf ebenfalls nicht zufrieden waren."

"Letztlich ist es immer schwierig", betont der Niederländer. "Man hat eine Bindung zu Christian aufgebaut und so viel erreicht - besonders 2021, auch diese Momente. Das vergisst man nie. Christian ist wirklich für mich durchs Feuer gegangen. Solche Dinge sind immer schwierig, wenn man miteinander telefoniert."