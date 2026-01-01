Dann "schlagt mir ins Gesicht": Gabriel Bortoleto scherzt mit seinen Freunden

(Motorsport-Total.com) - Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto absolvierte 2025 seine Debütsaison in der Formel 1. Der 21-jährige Brasilianer hatte einen schwierigen Start, fand dann jedoch besser in den Rhythmus und erzielte mit dem sechsten Platz beim Großen Preis von Ungarn sein bestes Saisonergebnis.

Im teaminternen Duell gegen Nico Hülkenberg musste sich der Rookie nur knapp geschlagen geben, hinterließ insgesamt aber einen starken Eindruck und bekam viel Lob. Bortoleto ist dennoch darauf bedacht, sich den Ruhm, der mit einem Start in der Formel 1 einhergeht, nicht zu Kopf steigen zu lassen.

"Ich habe mich überhaupt nicht verändert", sagt der Brasilianer gegenüber F1.com. "Ich glaube, ich habe andere Dinge gelernt, um meine Zeit besser zu managen. Aber was meine Persönlichkeit und alles betrifft, glaube ich nicht, dass ich mich verändert habe."

"Ich genieße es, Menschen zum Lächeln zu bringen und Menschen um mich herum glücklich zu machen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich versuche, so zu sein. Es ist einfach, wer ich bin", betont Bortoleto, der sich auch in Zukunft nicht ändern will.

Bortoleto hat "noch keine Ohrfeigen bekommen"

"Ich denke, in der Formel 1 ist es sehr leicht, weil man ein bisschen berühmt wird und die Leute dann anfangen, sich ein wenig zu verändern und nicht mehr wirklich die gleiche Person zu sein. Ich habe bisher keinen Grund gespürt, mich zu verändern."

"Ich scherze immer mit meinen Freunden und den Leuten im Team. Ich habe gesagt: Wenn ich mich eines Tages verändere, schlagt mir ins Gesicht", grinst der 21-Jährige, der sich 2024 den Titel in der Formel 2 sicherte. "Bisher habe ich noch keine Ohrfeigen bekommen!"

Im kommenden Jahr wird Bortoleto jedoch nicht mehr für Sauber fahren, sondern für Audi. Die Ingolstädter übernehmen den Schweizer Rennstall und steigen damit offiziell in die Königsklasse ein. "Ich freue mich darauf, dieses neue Projekt zu starten", ergänzt der Brasilianer.

"Voll auf das Projekt für das nächste Jahr fokussiert zu sein, wird unglaublich sein, und die Möglichkeit, das zu leiten und sich darauf zu konzentrieren, wird fantastisch sein." Bleibt zu hoffen, dass der 21-Jährige auch in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 ohne Ohrfeigen seiner Freunde davonkommt.