  • 01. Januar 2026 · 16:07 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Co-Autor: Sönke Brederlow

Dann "schlagt mir ins Gesicht": Gabriel Bortoleto scherzt mit seinen Freunden

Gabriel Bortoleto ist entschlossen, sich vom Ruhm der Formel 1 nicht beeinflussen zu lassen, und scherzt, dass seine Freunde ihn ohrfeigen sollen, falls er sich doch ändert

(Motorsport-Total.com) - Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto absolvierte 2025 seine Debütsaison in der Formel 1. Der 21-jährige Brasilianer hatte einen schwierigen Start, fand dann jedoch besser in den Rhythmus und erzielte mit dem sechsten Platz beim Großen Preis von Ungarn sein bestes Saisonergebnis.

Foto zur News: Dann "schlagt mir ins Gesicht": Gabriel Bortoleto scherzt mit seinen Freunden

© LAT Images

Gabriel Bortoleto hat 2025 "noch keine Ohrfeige bekommen" Zoom Download

Im teaminternen Duell gegen Nico Hülkenberg musste sich der Rookie nur knapp geschlagen geben, hinterließ insgesamt aber einen starken Eindruck und bekam viel Lob. Bortoleto ist dennoch darauf bedacht, sich den Ruhm, der mit einem Start in der Formel 1 einhergeht, nicht zu Kopf steigen zu lassen.

"Ich habe mich überhaupt nicht verändert", sagt der Brasilianer gegenüber F1.com. "Ich glaube, ich habe andere Dinge gelernt, um meine Zeit besser zu managen. Aber was meine Persönlichkeit und alles betrifft, glaube ich nicht, dass ich mich verändert habe."

"Ich genieße es, Menschen zum Lächeln zu bringen und Menschen um mich herum glücklich zu machen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich versuche, so zu sein. Es ist einfach, wer ich bin", betont Bortoleto, der sich auch in Zukunft nicht ändern will.

Bortoleto hat "noch keine Ohrfeigen bekommen"

"Ich denke, in der Formel 1 ist es sehr leicht, weil man ein bisschen berühmt wird und die Leute dann anfangen, sich ein wenig zu verändern und nicht mehr wirklich die gleiche Person zu sein. Ich habe bisher keinen Grund gespürt, mich zu verändern."

Foto zur News: Dann "schlagt mir ins Gesicht": Gabriel Bortoleto scherzt mit seinen Freunden

© circuitpics.de

Gabriel Bortoleto ist eine starke Debütsaison in der Formel 1 gefahren Zoom Download

"Ich scherze immer mit meinen Freunden und den Leuten im Team. Ich habe gesagt: Wenn ich mich eines Tages verändere, schlagt mir ins Gesicht", grinst der 21-Jährige, der sich 2024 den Titel in der Formel 2 sicherte. "Bisher habe ich noch keine Ohrfeigen bekommen!"

Im kommenden Jahr wird Bortoleto jedoch nicht mehr für Sauber fahren, sondern für Audi. Die Ingolstädter übernehmen den Schweizer Rennstall und steigen damit offiziell in die Königsklasse ein. "Ich freue mich darauf, dieses neue Projekt zu starten", ergänzt der Brasilianer.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Voll auf das Projekt für das nächste Jahr fokussiert zu sein, wird unglaublich sein, und die Möglichkeit, das zu leiten und sich darauf zu konzentrieren, wird fantastisch sein." Bleibt zu hoffen, dass der 21-Jährige auch in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 ohne Ohrfeigen seiner Freunde davonkommt.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Gabriel Bortoleto packt aus: Die simple Erfolgsformel von Gabriel Bortoleto packt aus: Die simple Erfolgsformel von Max Verstappen
Foto zur News: Vom Plan zum F1-Team: Das waren die größten Hürden für Audi Vom Plan zum F1-Team: Das waren die größten Hürden für Audi
Foto zur News: Nach Crash-Aus in Brasilien: Hülkenberg tröstet Gabriel Nach Crash-Aus in Brasilien: Hülkenberg tröstet Gabriel Bortoleto
Foto zur News: Nico Hülkenberg verrät, wie Audi vor dem Formel-1-Debüt Nico Hülkenberg verrät, wie Audi vor dem Formel-1-Debüt wirklich dasteht
Foto zur News: Bortoleto schaut sich "ziemlich verrückte" Rennintelligenz Bortoleto schaut sich "ziemlich verrückte" Rennintelligenz von Alonso ab
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel-1-Quiz

Jean Behra hat in der Formel 1 teilgenommen an wie vielen Rennen?

80 72 42 53
Formel-1-Quiz