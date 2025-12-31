  • 31. Dezember 2025 · 13:12 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Lydia Mee

"Notorischer Pessimist" Toto Wolff dämpft Erwartungen an Mercedes

Neue Regeln, alte Stärke? Während Experten Mercedes in der Formel 1 2026 vorn sehen, warnt Toto Wolff vor Selbstläufern: "Glas ist immer halb leer"

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat auf die Prognosen reagiert, wonach der Rennstall aus Brackley in der Formel-1-Saison 2026 besonders stark aufgestellt sein wird. Während viele Experten aufgrund der historischen Stärke des Teams im Motorenbereich eine Rückkehr in die Erfolgsspur erwarten, übt sich der Österreicher in Zurückhaltung.

Foto zur News: "Notorischer Pessimist" Toto Wolff dämpft Erwartungen an Mercedes

© LAT Images

Findet Mercedes unter dem neuen Reglement zu alter Stärke zurück? Zoom Download

"Nun, ich würde das sehr hoffen. Aber ich bin ein notorischer Pessimist und das Glas ist bei mir immer eher halb leer als halb voll", erklärt der Mercedes-Teamchef in einem Video-Debriefing des Teams.

Die Saison 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära in der Königsklasse. Das technische Reglement schreibt eine neue Generation von Hybrid-Antrieben vor, bei der die Leistung zu gleichen Teilen aus dem Verbrennungsmotor und der elektrischen Komponente gewonnen wird.

Da Mercedes die erste Hybrid-Ära von 2014 bis 2021 nach Belieben dominierte und in diesem Zeitraum acht Konstrukteurs- sowie sieben Fahrertitel mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg einfuhr, liegt die Vermutung nahe, dass die Silberpfeile auch den nächsten Regelumbruch meistern werden. Wolff warnt jedoch vor übertriebenen Erwartungen.

Zwar habe man sich sowohl für die Antriebseinheit als auch für das Chassis interne Ziele gesetzt, doch eine Garantie für den Erfolg sei das nicht. "Waren diese Ziele ehrgeizig genug? Haben wir einen Kniff übersehen? Wird unsere Ausführung so fehlerfrei sein, wie sie sein sollte? Ich weiß es nicht", räumt Wolff ein.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Erste Aufschlüsse über das Kräfteverhältnis erwartet Wolff erst sehr spät in der Vorbereitung. Man werde bei den Testfahrten Ende Januar und anschließend in Bahrain erste Anzeichen der Performance-Balance sehen. Der Schlüssel zum Erfolg liege jedoch laut Wolff in der "stetigen Weiterentwicklung der Werkzeuge im Laufe der Saison".

TV-Expertin Collins sieht Vorteil durch Kundenteams

Die ehemalige Strategin und heutige TV-Expertin Bernie Collins sieht indes einen strukturellen Vorteil für Mercedes. Wie sie bei Sky Sports F1 anmerkte, wird Mercedes 2026 Antriebseinheiten für drei Kundenteams liefern. Neben McLaren und Williams wird dann auch Alpine mit Aggregaten aus Brixworth an den Start gehen. Dies verschaffe dem Hersteller mehr Möglichkeiten zum Datensammeln und Lernen.

"Ich denke, der Status quo zwischen den Teams wird sich ändern, denn es wird davon abhängen, wer den Motor richtig hinbekommt und wer nicht", so Collins. Die Wahrnehmung im Fahrerlager sei derzeit, dass jene Teams, die auf Mercedes-Motoren setzen, an die Spitze gelangen werden. "Aber wir wissen es nicht. Wir haben sie noch nicht gegeneinander verglichen", mahnt Collins zur Vorsicht.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Dennoch sei die breite Aufstellung ein Trumpf. Collins argumentiert: "Sie haben drei Teams, die sie beliefern. Sie werden also viel schneller lernen als Honda, die nur ein einziges Team beliefern." Honda wird ab 2026 exklusiver Partner von Aston Martin sein.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mercedes kündigt an: In Zukunft weniger Kundenteams Mercedes kündigt an: In Zukunft weniger Kundenteams
Foto zur News: "Wäre naiv": Wie schwer wird es für Red Bull 2026 mit "Wäre naiv": Wie schwer wird es für Red Bull 2026 mit eigenem Motor?
Foto zur News: Toto Wolff mit "400-km/h-Aussage": Was er damit eigentlich Toto Wolff mit "400-km/h-Aussage": Was er damit eigentlich bezwecken wollte
Foto zur News: Toto Wolff: McLaren-Titel mit Mercedes-Motor kein Grund zur Toto Wolff: McLaren-Titel mit Mercedes-Motor kein Grund zur Freude!
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Formel-1-Quiz

Welcher Rang war der beste von Mark Blundell in der Formel-1-Startaufstellung?

4 3 1 2
Formel-1-Quiz
Formel 1 App