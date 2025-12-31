Kimi Antonelli über die Höhen und Tiefen seiner F1-Rookie-Saison 2025

(Motorsport-Total.com) - Das Ziel von Andrea Kimi Antonellis erster Saison in der Formel 1 war mehr als nur eine Frage der erzielten Punkte und Positionen in der Tabelle. Es ging vor allem darum, das Mercedes-Management davon zu überzeugen, dass man die richtige Wahl getroffen hatte, als das Team den Teenager als langfristigen Ersatz für den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton verpflichtete.

Es war eine mutige Entscheidung, die nicht ohne Risiken war, aber für Mercedes war das von Beginn an klar. "Wir sind uns bewusst, dass er auf viele Schwierigkeiten stoßen wird", sagte Teamchef Toto Wolff im September 2024.

Das Team ahnte jedoch vielleicht nicht, wie anstrengend Antonellis erste Saospm angesichts der Schwierigkeiten mit den missglückten Aufhängungs-Upgrades des Autos und der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit bei seinen Heimrennen werden würde. Das war alles Teil einer den Charakter formenden Europasaison, die einen kompletten Reset des Wunderkindes erforderte.

Aber Antonelli nahm die Herausforderung an und ging gestärkt aus der Erfahrung hervor, wobei er mehr als genug von seinem schieren Talent aufblitzen ließ, das nie in Zweifel stand.

Ein Jahr später ist Antonelli immer noch auf dem richtigen Weg, ein führender Formel-1-Fahrer zu werden, und die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, sind zu einem nützlichen Erfahrungsschatz geworden, auf dem er seine Karriere aufbauen kann, wie er im Gespräch mit Motorsport.com verrät.

Frage: "Wie unterscheidet sich der Kimi Antonelli von Melbourne von dem, der gerade seine erste Formel-1-Saison beendet hat?"

Kimi Antonelli: "Sehr anders. Ich kann sagen, dass er sich sehr verändert hat. Wenn ich heute an Melbourne zurückdenke, erinnere ich mich, wie angespannt ich im Auto war. Heute ist das ganz anders. Ich bin mental sehr gewachsen. Ich habe das Gefühl, eine Reise hinter mir zu haben, die mich in jeder Hinsicht reifer gemacht hat."

Frage: "Sie mussten in kurzer Zeit viele Hindernisse überwinden; eine intensive Saison mit 24 Rennen, verteilt auf zehn Monate. Könnten Sie ihre Debütsaison in verschiedene Phasen unterteilen?"

Antonelli "Es gab eine erste Phase, die ich als positiv bezeichnen würde, beginnend in Melbourne bis zum Grand Prix von Kanada. Es war eine Zeit des großen Lernens, ich musste mich mit der Welt der Formel 1 vertraut machen, indem ich viele neue Erfahrungen durchmachte, viel mehr, als ich mir vor Saisonbeginn hätte vorstellen können."

"Nach Montreal begann eine schwierige Phase, eine Phase, in der ich nicht die Fortschritte sah, die ich erwartete. Das hatte auch Auswirkungen auf meine Moral, es war mental hart. Ab Baku kehrte die Saison dahin zurück, wo ich sie haben wollte. Jetzt kann ich sagen, dass mir die Überwindung einer schwierigen Phase einen zusätzlichen mentalen Schub gegeben hat. Diese sehr harten Monate hinter mir zu lassen, war keine Selbstverständlichkeit; es war ein harter, aber nützlicher Test."

Frage: "Das Monza-Wochenende war besonders schwierig, da Toto Wolff deine Form öffentlich kritisierte. Was hat sich nach diesem Wochenende geändert?"

Antonelli: "Die Rückkehr zur alten Hinterradaufhängung, die in Zandvoort stattfand, hat mir sehr geholfen, aber der Wendepunkt war vor allem ein mentaler Reset. Ich bin zu den Grundlagen zurückgekehrt - gut fahren, jedes Mal die richtigen Dinge tun, wenn ich ins Auto stieg, genau wie früher. Während dieser schwierigen Zeit hatte ich etwas die Orientierung verloren. Da war viel Frust, und ich fing an, zu viel über das Endergebnis nachzudenken."

"Jedes Mal, wenn ich ins Auto stieg, setzte ich mich stark unter Druck und konzentrierte mich nicht darauf, gut zu fahren, die richtigen Dinge zu tun, Kurve für Kurve besser zu werden. All das machte mich angespannter, und die Ergebnisse blieben trotzdem aus. Nach Monza gab es ein Treffen zwischen mir, Toto und Bono [Peter Bonnington, Antonellis Renningenieur], und nach diesem Treffen sagte ich mir, dass ich einen Reset machen und bei Null anfangen muss."

Frage: "Wie war dieses Treffen?"

Antonelli: "Sie haben mir direkt ins Gesicht gesagt, was sie von meiner Leistung hielten, besonders in Monza. Aber es war konstruktive Kritik, die ich positiv aufgenommen habe, und das hat mir beim Reset geholfen und mich entschlossen gemacht zu sagen: 'Okay, jetzt werden sich die Dinge ändern'. Und sie haben sich geändert."

Frage: "Sie hatten bereits die Aufregung über dein erstes Formel-1-Podium in Kanada erlebt, aber als es nicht gut lief, folgten schnell Kritik und Druck, oder?"

Antonelli: "Es gab viele Gerüchte in dieser schwierigen Phase. Ich machte ohnehin eine komplizierte Zeit durch, und der Druck von außen [Gerüchte über Antonellis Zukunft und Mercedes' Interesse an Max Verstappen] hat sicher nicht geholfen. Ich wusste, dass ich einen langfristigen Vertrag habe, aber gewisse Gerüchte bringen einen schon zum Nachdenken."

"Das sind mental harte Momente, etwas, das einen begleitet, auch wenn man ins Auto steigt. Aber erwachsen werden heißt, zu lernen, mit diesen Aspekten zu leben, und nach einem Jahr kann ich sagen, dass ich an Erfahrung gewonnen habe. Ich bin mir bewusst, dass noch andere Hindernisse vor mir liegen, aber im Vergleich zu vor einem Jahr habe ich heute eine klarere Vision davon, was vor mir liegt."

Frage: "Was war dein bester Moment der Saison?"

Antonelli: "Es ist schwer, einen auszuwählen. Es gab so viele tolle Momente, das erste Rennen in Melbourne, die erste Poleposition in Miami [für das Sprintrennen], das erste Podium in Kanada sowie das Wochenende in Brasilien. Aber ich denke, der beste Moment kommt erst noch ..."

Frage: "Und der schlechteste?"

Antonelli: "Das Wochenende in Spa. Ich kam mitten in einer schlechten Phase nach Belgien und das Wochenende war ein echter Schlag."

Frage: "Wann hatten Sie das Gefühl, das Auto wirklich unter Kontrolle zu haben?"

Antonelli: "In Japan fühlte ich mich im zweiten Stint des Rennens wirklich gut. Dann hatte ich in Kanada den Druck der McLarens hinter mir und wusste, dass ich mir keinen Fehler erlauben durfte, wenn ich auf dem Podium landen wollte. Ein ähnliches Gefühl hatte ich in Brasilien, besonders als Max in meinen Spiegeln auftauchte, und dann in Las Vegas ..."

Frage: "Was ist in Las Vegas passiert?"

Antonelli: "Zum ersten Mal erlebte ich ein einzigartiges Gefühl. Ich musste nach einem enttäuschenden Qualifying Boden gutmachen, und der einzige Weg dazu war ein sehr langer Stint. Ich fand meinen Rhythmus und begann mich zu fühlen, als wäre ich in einem Tunnel: Ich machte alles automatisch, ohne zu viel darüber nachzudenken. Es war, als ob ich das Auto auf Autopilot gestellt hätte. Ich fuhr und hatte keine klare Wahrnehmung jeder Bewegung, alles kam natürlich, alles war automatisch."

"Ich erinnere mich, dass es mich fast störte, Bonos Funksprüche zu hören, während ich dieses ganz besondere Gefühl erlebte, weil sie mich in die Realität zurückholten. Es waren natürlich nützliche Informationen, aber sie holten mich aus diesem Tunnel. Ich erlebte ein wunderbares Gefühl, zu fahren, ohne an etwas anderes zu denken, nur Instinkt."

Frage: "Welchen Rat würden Sie heute einem Kimi geben, der kurz vor dem Start der Saison 2025 in Melbourne steht?"

Antonelli: "Vertraue mehr auf deine Instinkte, deine Fähigkeiten, die Qualitäten, die dir diese Möglichkeit verschafft haben. Jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, sorge dafür, dass du eine 'Killer'-Mentalität hast. Wenn du auf der Strecke bist, stelle dich allem direkt."

Frage: "Würden Sie ihm auch sagen, er solle aufhören, auf Social Media zu schauen? Sie wurden stark angefeindet, nachdem Sie von Lando Norris in Katar überholt wurden."

Antonelli: "Ich würde ihm sagen, nicht zu sehr darauf zu achten, was in den sozialen Medien gesagt wird. Es wird immer jemanden geben, der dich kritisiert, genauso wie es viele Leute geben wird, die dich unterstützen. Ich habe das Glück, viele Unterstützer zu haben, aber es gibt immer diejenigen, die versuchen, dich runterzuziehen und zu verletzen."

"Ich würde ihm sagen, diese Dinge nicht zu beachten. Konstruktive Kritik, die man berücksichtigen sollte, ist die, die von Leuten kommt, denen man vertraut, die einem nahestehen. Das ist die Art, die wichtig ist und einem wirklich hilft, sich zu verbessern."

Frage: "Hatten Sie jemals im Qualifying auf George Russells Zeit auf dem Monitor geschaut und gedacht: 'Wie macht er das?'"

Antonelli: "Oh ja, und ich habe kein Problem zuzugeben, dass das oft passiert ist. Die 2025er-Generation der Autos war nicht einfach zu interpretieren, ebenso wenig wie die Reifen. Bei gewissen Gelegenheiten war das Limit so hoch, dass ich eine Qualifying-Runde beendete und das Gefühl hatte, einen guten Job gemacht zu haben. Dann schaute ich auf Georges Telemetrie und merkte, dass ich viel härter hätte pushen können ..."

Frage: "Russell hatte sein bisher bestes Jahr. War es hilfreich, einen so leistungsstarken Teamkollegen zu haben?"

Antonelli: "Absolut. Es gab Zeiten, in denen ich dank des Vergleichs mit George merkte, dass ich zu hart oder nicht hart genug pushte. Ich glaube wirklich, dass er einer der stärksten Fahrer im Feld ist, und das hat er viele Male bewiesen. Er hatte eine großartige Saison, und es hat mir sehr geholfen zu verstehen, wo man den Unterschied machen kann, zum Beispiel beim Reifenmanagement, und es hat mir geholfen, mich weiter zu pushen. Ich habe es wirklich genossen, an seiner Seite zu arbeiten, und im Allgemeinen herrscht eine gute Dynamik im Team, ein gesunder Wettbewerb."

Frage: "Sie haben deine erste Weltmeisterschaft beendet. Ist das Leben in der Formel 1 so, wie Sie es sich vorgestellt haben?"

Antonelli: "Ich hatte durch die Arbeit mit dem Team bei den Tests 2024 und den Beginn meiner ersten Marketingaktivitäten eine Vorstellung davon, was mich erwartet. Aber egal wie gut ich vorbereitet war, ich spürte dennoch die Wucht, und manchmal hatte ich etwas zu kämpfen. Man muss lernen, seine Energie einzuteilen und den Rhythmus zu finden, der für Körper und Geist am besten funktioniert."

"Mit so vielen Aktivitäten umzugehen, raubt einem physische, aber vor allem mentale Energie, weshalb es wichtig wird, sich selbst bestmöglich zu managen. Wenn du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du ins Auto steigst, leidet deine Leistung, keine Frage."

"Alles in allem hatte ich einige Aspekte im Voraus begriffen, während andere erforderten, dass ich mich etwas umstelle und die Art und Weise ändere, wie ich an sie herangehe."

Frage: "Würden Sie sagen, dass der Druck in der Formel 1 anders ist als vorgestellt?"

Antonelli: "In meinem Fall kam zum Druck des Debüts noch der hinzu, für ein Team wie Mercedes zu fahren, das eines der Top-Teams in der Meisterschaft ist. Du repräsentierst eine riesige Marke; allein im Formel-1-Programm arbeiten 2.000 Menschen auf ein einziges Ziel hin: zu gewinnen."

"Also, ja, man spürt den Druck. Du weißt, dass du Leistung bringen musst, weil du eine Gruppe von Menschen repräsentierst und dich verpflichtet fühlst, all die Arbeit zurückzuzahlen, die das Team leistet, um dir das bestmögliche Auto zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es noch den Druck der Medien sowie den Druck, den man sich manchmal selbst macht, bevor man ins Auto steigt - dieser Moment der Anspannung, die Angst, einen Fehler zu machen."

Frage:"Gab es einen Moment, in dem dich die Last der Verantwortung beeinträchtigt hat?"

Antonelli: "Nicht auf besorgniserregende Weise. Nach einem guten Saisonstart holte ich während der Europaphase nur einen Punkt für die Konstrukteurs-WM, und in diesem Moment sagte ich mir, dass ich wieder in die Spur kommen muss, das Team brauchte auch meinen Beitrag. Am Ende ging es gut aus, wir wurden Zweiter."

Frage: "Haben Sie gelernt, dem Druck der Öffentlichkeit und Medien zu entkommen, indem Sie manchmal 'Nein' sagen? Dein Heimdebüt in Imola war sehr intensiv."

Antonelli: "Nicht ganz. Ich fange an, es zu tun, aber ich gebe zu, dass es mir manchmal immer noch schwerfällt und ich mich etwas schuldig fühle. Aber ich habe erkannt, dass die Priorität darauf liegt, jedes Mal auf der Strecke Bestleistung zu bringen, und dazu muss man körperlich und mental bei 100 Prozent sein. Bei den Abständen, die wir dieses Jahr gesehen haben, hatte jeder kleine Fehler riesige Konsequenzen."

"Letztendlich muss man als Fahrer auch wissen, wann man 'Nein' sagt. Das ist etwas, das ich noch lerne, aber ich habe erkannt, wie wichtig es ist. Es ist Teil des Erwachsenwerdens."

Frage: "Von den wenigen freien Wochenenden hatten Sie einige dennoch in einem Fahrerlager verbracht, sogar bei der MotoGP! Zählt das als Freizeit?"

Antonelli: "Ich werde das weiterhin tun, denn letztendlich ist es etwas, das ich gerne mache. Ich bin glücklich, wenn ich mit einem Kart oder ferngesteuerten Autos auf der Strecke bin, aber auch, wenn ich ein MotoGP-Wochenende besuche."

"Ich habe viele Freunde und bin ein Fan, und auch wenn es schön wäre, in Ruhe durchs Fahrerlager laufen zu können, denke ich am Ende nicht viel darüber nach. Ich gehe von meinen Freunden bei Aprilia zu Ducati, von Yamaha zu anderen, ich will jedem Hallo sagen, den ich kenne. Dann gibt es Sonntage, an denen ich zu Hause an meinem Simulator bleiben möchte."

"Es kommt immer auf den Moment an. Ich denke, es ist wichtig, etwas zu tun, das einem Spaß macht und gut tut. Es ist ein Weg, der mir hilft, den Kopf frei zu bekommen."

Frage: "Wir stehen am Vorabend einer neuen Ära für die Formel 1. Was sind ihre Erwartungen an das neue Reglement?"

Antonelli: "Ich bin sehr aufgeregt und glaube, dass es eine großartige Gelegenheit für die Teams wie auch für uns Fahrer sein wird. Ich hoffe, ein gutes Auto zu haben, ich habe großes Vertrauen in das Team, mein Traum ist es, um Siege kämpfen zu können und in dem Teil der Tabelle zu stehen, der eine Chance auf die Meisterschaft bietet."

"Wenn ich ein wettbewerbsfähiges Auto habe, liegt es an mir, den Unterschied zu machen, und ich hoffe wirklich, in diesem Szenario zu sein. Es wird sehr wichtig sein, viel Arbeit im Simulator zu leisten, und wer die richtige Balance vor den anderen findet, wird einen großen Vorteil haben."

Frage: "Glauben Sie aufgrund der Tests, die Sie gemacht haben, dass Sie deinen Fahrstil ändern müssen?"

Antonelli: "Wir werden alle bei Null anfangen, und das ist etwas, das mich sehr motiviert. Wenn man etwas vor den anderen verstehen kann, kann man wirklich einen Unterschied machen, selbst wenn es um kleine Details geht. Ich habe das Auto im Simulator ausprobiert, und es wird einen etwas anderen Stil erfordern, irgendwo zwischen dem diesjährigen und dem vorherigen technischen Zyklus."

"Es wird also etwas Anpassung in Bezug auf das Fahren und das Management der Antriebseinheit erfordern, aber es ist alles sehr aufregend. Ich werde jetzt eine Weile abschalten, ich möchte mich ausruhen und in Ruhe über die gerade zu Ende gegangene Saison nachdenken. Aber gleichzeitig kann ich es kaum erwarten, wieder mit der Vorbereitung auf 2026 zu beginnen. Ich habe eine großartige Saison vor mir."