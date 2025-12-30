  • 30. Dezember 2025 · 16:35 Uhr

    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Juanjo Saez

Lawrence Stroll bittet vor Honda-Debüt bei Aston Martin um Geduld

Aston Martin wird 2026 zum Honda-Werksteam. Lawrence Stroll erklärt, warum der Übergang Zeit braucht und warnt vor zu hoher Euphorie in der ersten Saison

(Motorsport-Total.com) - Lawrence Stroll, der Besitzer des Formel-1-Teams Aston Martin, hat davor gewarnt, dass der Rennstall aus Silverstone im Jahr 2026 Geduld mit Honda haben muss. Das britische Team bereitet sich derzeit auf seine erste Saison mit dem japanischen Hersteller als Motorenlieferant vor, nachdem man sich nach der Saison 2025 von Mercedes trennt.

Foto zur News: Lawrence Stroll bittet vor Honda-Debüt bei Aston Martin um Geduld

© LAT Images

Lawrence Stroll im Gespräch mit einem Aston-Martin-Ingenieur Zoom Download

Stroll schätzt die Lage realistisch ein und betont, dass man Honda die "notwendige Zeit geben muss, um diese Antriebseinheit zu entwickeln".

"Wir freuen uns wirklich auf das nächste Jahr mit einer riesigen Regeländerung. Es wird ein weiterer großer Schritt nach vorn sein. Wir haben Honda als unseren Antriebspartner und werden zum allerersten Mal ein Werksteam sein. Das ist eine völlig andere Erfahrung", sagte Stroll gegenüber der spanischen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Wechsel vom Kunden- zum Werksteam bringt Herausforderungen

Der Kanadier erläuterte die technischen Herausforderungen, die der Wechsel vom Kunden- zum Werksstatus mit sich bringt: "Ein Chassis zu entwerfen, das zu einer Antriebseinheit passt, ist eine Sache. Das steht im Gegensatz dazu, einen Kundenmotor zu haben und ihn einfach zu empfangen. Man braucht Zeit und Geduld, damit das alles zusammenkommt."

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Er fügte hinzu: "Es ist eine neue Antriebseinheit, die wir nächstes Jahr haben werden. Man muss Honda hoffentlich die notwendige Zeit geben, um diese Antriebseinheit zu entwickeln." Obwohl Stroll anmerkte, dass das Projekt Zeit benötigen wird, bestätigte er, dass die Erwartungen "sehr hoch sind, so hoch wie sie nur sein können".

"Jetzt müssen wir allen etwas Zeit geben, um zusammenzukommen und daran zu arbeiten, diese aufregenden neuen Regeln und Vorschriften, die nächstes Jahr kommen, auf das Niveau unserer sehr hohen Erwartungen zu bringen", so Stroll weiter.

Honda arbeitet seit 2018 mit Teams aus dem Red-Bull-Universum zusammen. Dies begann zunächst mit Toro Rosso (heute Racing Bulls) und wurde 2019 auf Red Bull Racing ausgeweitet. In dieser erfolgreichen Partnerschaft sicherten sie sich vier Fahrertitel mit Max Verstappen sowie zwei Konstrukteurstitel in den Jahren 2022 und 2023.

Da Red Bull für die Zeit ab 2026 eigene Antriebe unter dem Namen Red-Bull-Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt, formte Honda die neue exklusive Partnerschaft mit Aston Martin.

