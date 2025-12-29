  • 29. Dezember 2025 · 08:09 Uhr

    von Juliane Ziegengeist, Co-Autor: Benjamin Vinel

Wolff mahnt zu Geduld: Antonelli braucht Zeit für den F1-Durchbruch

Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet nicht damit, dass Antonelli bereits 2026, also in seiner zweiten Saison, seine Bestform erreicht - Das brauche mehrere Jahre

(Motorsport-Total.com) - Andrea Kimi Antonellis erste Saison in der Formel 1 hat bei Mercedes zwar Mut gemacht, doch Teamchef Toto Wolff mahnt zur Geduld. Der junge Italiener stehe noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und werde sein volles Potenzial in der Königsklasse möglicherweise erst in mehreren Jahren abrufen können.

Im Podcast Beyond The Grid wurde Wolff gefragt, wann er den Leistungsgipfel seines Schützlings erwartet. Die Antwort fällt klar aus: "Wann erwarten wir seinen Leistungsgipfel? In drei, fünf Jahren von jetzt an. Und diese Zeit müssen wir ihm geben."

Antonelli feierte in dieser Saison sein Formel-1-Debüt, und das mit äußerst begrenzter Vorbereitung. Als zweifacher Formel-4- und Formel-Regional-Meister hatte Antonelli die Formel 3 komplett ausgelassen und lediglich eine einzige Saison in der Formel 2 absolviert, bevor er den Sprung in die Formel 1 wagte.

Deutlich hinter Teamkollege George Russell

Entsprechend wechselhaft verlief seine Premierensaison. Dem 19-Jährigeb unterliefen mehrere Fahrfehler, zudem fehlte ihm über weite Strecken noch die Performance im Vergleich zu seinem erfahrenen Mercedes-Teamkollegen George Russell.

In den Qualifyings verlor Antonelli, abgesehen vom durch ein Bremsproblem beeinträchtigten Sprint-Qualifying in Spa-Francorchamps, deutlich mit 5:24 gegen den Briten. Auch in der Punkteausbeute spiegelte sich der Unterschied wider: 150 Zähler für Antonelli standen 319 Punkte für Russell gegenüber.

Auf die Frage, woran Antonelli noch arbeiten müsse, betont Wolff, dass es nicht nur um fahrerische Aspekte gehe: "Ich denke, er weiß sehr viel über diesen Sport, weil er ihn jeden Tag lebt und atmet. Aber es gibt auch die menschliche Komponente. Als junger Mann muss man reifen, mit der Dynamik und dem Druck dieses Umfelds umgehen lernen. Aber ich meine, ohne Zweifel geht das alles in die richtige Richtung."

Debüt 2025 für Antonelli doppelt wichtig

Antonellis frühes Formel-1-Debüt im Jahr 2025, das ohne den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari nicht zustande gekommen wäre, verschaffte ihm wertvolle Erfahrung zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Denn ab der Saison 2026 tritt in der Formel 1 ein umfassend neues technisches Reglement in Kraft.

Auch bei Mercedes High Performance Powertrains sieht man Antonellis frühe Einbindung als großen Vorteil. Geschäftsführer Hywel Thomas verweist darauf, dass sich das Fahrverhalten der neuen Autos ab 2026 deutlich verändern werde.

"Ich denke, was wir wissen und in den Simulatoren gesehen haben, ist, dass das Fahren im nächsten Jahr ganz anders sein wird als in diesem Jahr. Es gibt sehr viel zu lernen und viele neue Dinge. Für jemanden wäre es extrem schwierig, damit in seinem ersten Jahr einzusteigen", gibt der Ingenieur zu bedenken.

Umso wichtiger sei es, dass Antonelli bereits jetzt Teil des Teams ist und die internen Abläufe kennt: "Ich bin froh, dass er dieses Jahr bereits absolviert hat, froh, dass er das Team kennt und Teil davon ist. Er war auch schon oft in Brixworth."

"Wir haben viele der technischen Änderungen durchgesprochen, die kommen werden, und er bringt sich dort ein. Ja, ich bin wirklich sehr froh, dass er in diesem Jahr gefahren ist."

