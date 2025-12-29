  • 29. Dezember 2025 · 13:31 Uhr

    von Stefan Ehlen

Oscar Piastri: Saison 2025 hat "zu 90 Prozent gut funktioniert"

Sieben Siege, monatelange WM-Führung - und dennoch kein Titel: Die Saison von Oscar Piastri zeigt, wie schmal der Grat an der Spitze ist

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Fahrer Oscar Piastri ist in der Formel-1-Saison 2025 trotz langer Führung in der WM-Gesamtwertung nicht Weltmeister geworden. Trotzdem beschreibt Piastri sein Jahr als seine "mit Abstand beste Saison" in der Formel 1.

Foto zur News: Oscar Piastri: Saison 2025 hat "zu 90 Prozent gut funktioniert"

© LAT Images

Oscar Piastri im McLaren MCL39 beim Formel-1-Finale 2025 in Abu Dhabi Zoom Download

Piastri sagte: "Wenn man das große Ganze sieht, war es eine sehr starke Saison. Ich habe das Gefühl, es war die bisher kompletteste Saison von mir."

Gemessen an Piastris Erfolgen (alle Statistiken in der Formel-1-Datenbank abrufen!) trifft das zu: Der australische Rennfahrer belegte in seinem dritten Formel-1-Jahr erstmals einen Top-3-Platz in der Fahrerwertung und gewann insgesamt sieben Grands Prix. Er war in allen wichtigen persönlichen Statistiken besser als in den Vorjahren. Zum Titelgewinn reichte das aber nicht aus: Piastri belegte Platz drei hinter Lando Norris und Max Verstappen.

Deshalb meint Piastri: "Es gibt noch Luft nach oben. Das ist manchmal frustrierend, aber manchmal eben auch ermutigend."

Ab September: Piastri verliert den Vorsprung - und die WM

Das wurde vor allem ab September deutlich: Piastri strauchelte, während seine Titelrivalen Norris und Verstappen erst aufholten und ihn dann sogar noch überholten.

Das lag laut Piastri an einigen Rennen, "bei denen die Dinge nicht richtig zusammengepasst haben - vor allem in Austin und in Mexiko". Er sieht hier konkrete "Möglichkeiten, ein insgesamt besserer Fahrer zu werden - was meinen Fahrstil betrifft und wie ich mich an unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen des Autos anpasse".

Mehr als ein "Feintuning" sei das aber nicht, betonte Piastri: "Für wahrscheinlich 90 Prozent der Saison hat das, was ich gemacht habe, sehr gut funktioniert. Es gab über das Jahr hinweg aber auch bestimmte Momente, in denen mir klar geworden ist, dass es noch Dinge gibt, die ich verbessern kann."

