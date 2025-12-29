  • 29. Dezember 2025 · 19:18 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Lydia Mee

Droht Max Verstappen das Vettel-Schicksal? Günther Steiner winkt ab

Droht Max Verstappen 2026 ein Schicksal wie einst Sebastian Vettel? Günther Steiner glaubt nicht daran und erkennt einen entscheidenden Unterschied

(Motorsport-Total.com) - Der frühere Teamchef Günther Steiner glaubt nicht, dass dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Jahr 2026 ein ähnlicher Absturz droht, wie ihn einst der ehemalige Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel nach seinem vierten Titelgewinn und der darauffolgenden Reglementänderung erlebte.

Foto zur News: Droht Max Verstappen das Vettel-Schicksal? Günther Steiner winkt ab

© Motorsport Images

Sebastian Vettel und Max Verstappen (Archivbild) Zoom Download

"Nein", antwortet Steiner im Podcast The Red Flags auf eine entsprechende Frage. "Ich denke, das liegt daran, dass Vettel immer im dominierenden Auto saß. Max hingegen hat gezeigt, dass er es auch schaffen kann, wenn er nicht im dominierenden Auto sitzt, denn der Red Bull war in diesem Jahr nicht das beste Auto da draußen."

Verstappen sicherte sich von 2021 bis 2024 vier aufeinanderfolgende Titel mit Red Bull und trat damit in die Fußstapfen von Vettel, der mit dem Team aus Milton Keynes von 2010 bis 2013 ebenfalls vier Meisterschaften in Serie gewann. Nachdem der Deutsche jedoch 2013 seinen letzten Titel geholt hatte, erlebte er 2014 ein siegloses Jahr mit Red Bull und wechselte zur Saison 2015 zu Ferrari.

Beim Vergleich der beiden viermaligen Red-Bull-Weltmeister kommt Steiner zu einem eindeutigen Urteil. "So sehr ich Vettel und das, was er geleistet hat, auch respektiere, denke ich, dass Max in einer anderen Liga spielt. Vettel kam zu Ferrari und er hat dort nicht so viel bewegt. Er hat Rennen gewonnen, aber es war nie eine Michael-Schumacher-Erfolgsgeschichte. Ich denke also, Max spielt einfach in einer anderen Liga."

Die kontroversesten Momente von Max Verstappen in der Formel 1

Steiner glaubt auch nicht, dass Verstappen ein ähnliches Schicksal wie Fernando Alonso droht, der im Laufe seiner Karriere oft zur falschen Zeit im falschen Team war und deshalb nicht mehr als zwei WM-Titel gewann.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Ich glaube, Max wird diesen Fehler nicht machen, denn sein Vater Jos und Raymond [Vermeulen, Manager] werden sicherstellen, dass sie ihn in das richtige Auto bekommen. Also glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Max wird im besten oder, falls nicht, im zweitbesten Auto sitzen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Red-Bull-Beben geht weiter: Gianpiero Lambiase vor Wechsel Red-Bull-Beben geht weiter: Gianpiero Lambiase vor Wechsel zur Konkurrenz
Foto zur News: Red Bull vor drastischen Personaländerungen? Red Bull vor drastischen Personaländerungen?
Foto zur News: Verstappen lobt neuen Renningenieur: Lambiase fehlt, Rennie Verstappen lobt neuen Renningenieur: Lambiase fehlt, Rennie springt ein
Foto zur News: Die Renningenieure der Formel-1-Stars in der Saison 2025 Die Renningenieure der Formel-1-Stars in der Saison 2025
Foto zur News: Warum Helmut Marko wirklich gehen muss und die Folgen für Warum Helmut Marko wirklich gehen muss und die Folgen für Max Verstappen
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Formel1.de auf YouTube