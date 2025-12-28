  • 28. Dezember 2025 · 08:37 Uhr

    von Filip Cleeren, Übersetzung: Andre Wiegold

Nicht wiederzuerkennen: Albon verrät Details zum Wandel bei Williams

Williams feiert das beste Ergebnis seit einem Jahrzehnt - Alexander Albon erklärt warum das Team nach dem fünften Platz nun mutig in die Zukunft blickt

(Motorsport-Total.com) - Williams-Pilot Alexander Albon ist "voller Zuversicht", dass sein Team nach dem Aufstieg im Jahr 2025 einen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Der Rennstall aus Grove sicherte sich in der Formel-1-Saison 2025 einen komfortablen fünften Platz in der Konstrukteurs-WM.

Foto zur News: Nicht wiederzuerkennen: Albon verrät Details zum Wandel bei Williams

© LAT Images

Alexander Albon ist mit der Entwicklung bei Williams zufrieden

Das erfahrene und schnelle Duo aus Albon und seinem neuen Teamkollegen Carlos Sainz sammelte zusammen 137 Punkte - das beste Ergebnis des Teams seit einem Jahrzehnt.

Auch wenn der Fokus der Mannschaft bereits stark auf 2026 und die Zeit danach gerichtet war, ist die Kampagne 2025 das Ergebnis eines schnellen Wandels hinter den Kulissen. Dieser wird von Teamchef James Vowles angeführt und von Eigentümer Dorilton Capital unterstützt.

Talfahrt beendet?

Nach einer schwierigen Saison 2024, die von teuren Unfällen, einem verspäteten und übergewichtigen Auto bei der Präsentation sowie diversen operativen Fehlern geprägt war, hat das Jahr 2025 Albon das Vertrauen gegeben, dass Williams nun deutlich besser aufgestellt ist. Der Blick richtet sich nun eher auf die vier Top-Teams als nach hinten.

Die Williams-Story

"Wir hatten ein paar Jahre, in denen wir einen Schritt zurückgemacht haben. Ich denke, 2024 sticht für mich als ein Jahr der Rückschläge heraus", sagt Albon. "Aber das Fundament des Teams ist viel gesünder geworden, und man hat einen großen Sprung von 2024 auf 2025 gesehen. Es herrscht eine große Positivität, eine großartige Kultur im Team und auch viel Optimismus."

"Ich habe das Gefühl, dass wir ein Team sind, das Großes leisten kann. Selbst wenn wir [2026] langsam starten sollten, haben wir eine großartige Mannschaft im Rücken, die Lösungen finden und sich schnell anpassen kann."

2026 mit neuen Regeln eine neue Chance

Albon zieht dabei einen Vergleich zur Vergangenheit: "Ich war schon bei diesem Team, als wir 2022 den ersten Regelwechsel hatten, und das war ein hartes Jahr. Ich schaue mir unser Team jetzt an und sehe, wie viel gesünder wir sind. Ich habe so viel Vertrauen in das Team, dass wir nächstes Jahr ein gutes Auto liefern werden."

Williams kehrte 2025 mit zwei hart erkämpften dritten Plätzen von Sainz in Aserbaidschan und Katar auf das Podium zurück. Doch Albon weist auch darauf hin, dass die Lücke zu den traditionellen Top-4-Teams McLaren, Mercedes, Red Bull und Ferrari nach wie vor groß ist.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Der Abstand von Platz zehn zu fünf ist kleiner als der von Rang fünf zu Position eins oder sogar von Platz vier zu Platz fünf", betont er. "Wir wissen also, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, aber ich hoffe, dass meine Chancen auf ein Podium eher früher als später kommen."

