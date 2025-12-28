  • 28. Dezember 2025 · 17:23 Uhr

    von Sönke Brederlow

Helmut Marko verrät: Sebastian Vettel war "analytischer" als Max Verstappen

Mit Sebastian Vettel und Max Verstappen holte Helmut Marko zwei Ausnahmetalente in die Formel 1, die ziemlich unterschiedlich waren - Der Österreicher verrät, warum

(Motorsport-Total.com) - Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Helmut Marko bei Red Bull für die Nachwuchsförderung verantwortlich. Der heute 82-jährige Österreicher, der über viele Jahre sogar ein eigenes Team in der Formel-3000-Meisterschaft an den Start brachte, bewies dabei stets ein feines Gespür für junge, aufstrebende Talente.

Foto zur News: Helmut Marko verrät: Sebastian Vettel war "analytischer" als Max Verstappen

© Red Bull

Helmut Marko verrät, dass Vettel viel "analytischer" war als Verstappen Zoom Download

Zwar schafften es im Laufe der Zeit nicht alle Fahrer aus dem Nachwuchsprogramm von Red Bull bis in die Königsklasse, auf das Podium oder gar zum WM-Titel. Mit Sebastian Vettel und Max Verstappen holte Marko jedoch zwei der wohl herausragendsten Talente der vergangenen Jahre in die Formel 1.

Obwohl beide Red-Bull-Piloten die Königsklasse über Jahre hinweg "dominiert" haben, unterschieden sie sich deutlich in ihrer Herangehensweise. Denn "Vettel ging das Ganze analytischer an, verbrachte Stunden um Stunden mit den Ingenieuren, um das letzte aus dem Auto herauszuholen", verrät Marko dem Münchner Merkur/tz.

Red-Bull-Junioren in der Formel 1

"Max verließ sich am Anfang mehr auf seinen natürlichen Instinkt, ist heute aber zum Fahrer gereift, der genau weiß, was er will und auch ein Team führen kann", ergänzt der Österreicher, der ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Schützling pflegt. Verstappen sei "speziell. Superschnell, supertalentiert, dabei extrem fokussiert."

Charakter von Max Verstappen "ist äußerst selten"

Marko brachte den Niederländer bereits im Alter von nur 17 Jahren in die Formel 1. Auch bei Sebastian Vettel spielte der Österreicher eine entscheidende Rolle: Er hatte großen Einfluss auf die Verpflichtung des Heppenheimers und trug maßgeblich dazu bei, dass dieser mit Red Bull insgesamt vier Weltmeistertitel gewann.

Verstappen feierte bislang ebenfalls vier WM-Titel mit den Bullen sowie insgesamt 71 Grand-Prix-Siege. Vettel kam im Laufe seiner Karriere auf 53 Erfolge. Damit zählen beide ehemaligen Red-Bull-Junioren aktuell zu den vier erfolgreichsten Formel-1-Piloten der Geschichte, nicht zuletzt dank Helmut Marko.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Der Österreicher begleitete viele Talente bereits früh, teils schon im Kartsport. Doch die Beziehung zu Verstappen nimmt für ihn eine Sonderstellung ein. "Mit keinem anderen Piloten hatte ich eine engere Verbindung", sagt Marko. "Er hat standhafte Werte, die ich nur Menschen zuordnen würde, die auch einen guten Charakter haben. Diese Mischung ist äußerst selten."

