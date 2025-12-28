  • 28. Dezember 2025 · 14:54 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Formel-1-Fotostrecke: Spannende Zahlen zur Ground-Effect-Ära

Zur Saison 2026 bekommt die Formel 1 ein komplett neues Reglement - Wir blicken zurück auf die Ground-Effect-Ära der Königsklasse zwischen 2022 und 2025

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2025 ist Geschichte - und damit auch die Ära der Ground-Effect-Autos. Im neuen Jahr bekommt die Königsklasse komplett neue Regeln, und die Boliden, die seit der Saison 2022 zum Einsatz kamen, wandern endgültig ins Museum.

Foto zur News: Formel-1-Fotostrecke: Spannende Zahlen zur Ground-Effect-Ära

© Motorsport Images

Lewis Hamilton ist froh, dass die Ground-Effect-Ära vorbei ist Zoom Download

Vermissen werden die Fahrzeuge nur die wenigsten Piloten. "Es war überhaupt nicht komfortabel in all diesen Jahren - mein ganzer Rücken fällt auseinander und meine Füße tun immer weh", sagt beispielsweise Max Verstappen über die Autos der vergangenen Jahre.

"Ich fand sie nicht am spaßigsten zu fahren", so der Niederländer, dessen Worte in dieser Frage besonders viel Gewicht haben. Denn Verstappen gewann mehr als die Hälfte aller Rennen seit 2022 und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Fahrer der Ground-Effect-Ära.

Doch trotz all seiner Siege und Titel betont er, dass er in Zukunft lieber wieder Autos in der Formel 1 haben würde, die an das erinnern, "was wir 2015 bis 2016 hatten." Und mit dieser Meinung steht der viermalige Weltmeister nicht allein da.

Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära

In unserer Fotostrecke blicken wir auf die vier Ground-Effect-Jahre in der Formel 1 zwischen 2022 und 2025 zurück und schauen dabei nicht nur auf die Fahrer wie Verstappen, die in diesem Zeitraum besonders erfolgreich waren.

Wir blicken auch auf das andere Ende des Spektrums, wo sich beispielsweise Jack Doohan befindet. Insgesamt 31 Piloten gingen in den vergangenen vier Jahren in der Formel 1 an den Start, und der Australier ist der einzige, der dabei keinen einzigen WM-Punkt sammelte.

Wir schauen zudem auf weitere Fahrer, die wie Doohan ihr Cockpit während einer laufenden Saison verloren haben, und lösen auch auf, welcher Pilot in den vergangenen Jahren am häufigsten aus einem Rennen ausgeschieden ist.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Dazu werfen wir zum Beispiel einen Blick auf das beste und das schlechteste Auto der vergangenen Jahre, die treuesten Fahrer, und wir schauen uns das Team an, das sich im Verlauf der vier Saisons am deutlichsten gesteigert hat.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Fotostrecke: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Die interessantesten Reifenfakten zur Formel-1-Saison 2025
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Spannende und überraschende Formel-1-Zahlen zur Ground-Effect-Ära
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Mit welchem Team wurde Phil Hill in der Saison 1961 Weltmeister?

Honda Ferrari Wolf Zakspeed
Formel-1-Quiz
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker