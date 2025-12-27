Wende nach der Pause: Was Bearman plötzlich anders machte

(Motorsport-Total.com) - Oliver Bearman führt seine signifikante Leistungssteigerung während der Formel-1-Saison 2025 auf eine geänderte Herangehensweise an die Rennwochenenden zurück. Der Haas-Rookie beendete seine Debütsaison auf dem 13. Gesamtrang und lag damit zwei Plätze vor seinem Teamkollegen, dem Grand-Prix-Sieger Esteban Ocon.

Entscheidend für diese Entwicklung waren hauptsächlich die besseren Ergebnisse, die der Brite nach der Sommerpause erzielte. Ab dem Großen Preis der Niederlande fuhr er sechsmal in die Punkteränge. Ein Höhepunkt war dabei der vierte Platz beim Großen Preis von Mexiko, wo er lange Zeit sogar um einen Podiumsplatz kämpfte.

Diese positive Entwicklung steht im deutlichen Gegensatz zur ersten Hälfte der Saison, in der Bearman in neun aufeinanderfolgenden Rennen keine Punkte erzielen konnte. Obwohl ein Unterboden-Upgrade in Austin zur Verbesserung der Situation beitrug, ist Bearman der Ansicht, dass die Gründe für die Wende tiefer liegen.

"Seit der Sommerpause habe ich versucht, meinen Wochenenden etwas mehr Struktur zu geben und meine Herangehensweise anzupassen", erklärt der 20-Jährige. "Oft habe ich zu viel Zeit investiert."

"Das hängt auch damit zusammen, dass das Auto schneller geworden ist. Vor der Sommerpause, als wir wussten, dass es ein Kampf wird, überhaupt aus Q1 herauszukommen, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht: Wie kann ich mein Fahren verbessern? Wie kann ich das Set-up optimieren, um dieses halbe Zehntel zu finden?"

Fokus auf die mentale Vorbereitung

"Dabei habe ich absolut keine Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wo ich mental stehe, bevor ich ins Auto steige, oder mir Ziele für jede Session zu setzen", analysiert Bearman. "Jetzt achte ich einfach darauf, dass ich eine halbe Stunde vor der Session aufhöre, am Set-up, am Fahrstil und all diesen Dingen zu arbeiten, um mich voll auf meine mentale Seite zu konzentrieren. Das hat sich als ziemlich nützlich erwiesen."

Diese Lernprozesse gehören jedoch schlichtweg zur Entwicklung eines Formel-1-Neulings dazu. Um Fortschritte zu erzielen, muss ein Fahrer solche schwierigen Perioden durchlaufen.

"In der ersten Saisonhälfte bin ich vier- oder fünfmal hintereinander auf Platz elf ins Ziel gekommen, es ist also nicht so, als hätte ich einen schrecklichen Job gemacht", sagt Bearman auf die Frage, wie die Saison verlaufen wäre, hätte er den neuen Ansatz von Beginn an verfolgt.

"Es mangelte definitiv an Konstanz, aber der einzige Weg zu wissen, was zu tun ist, besteht darin, diese Fehler zu machen. Es ist leicht zu sagen, ich könnte zurückgehen und diesen Prozess früher anwenden, aber das sage ich jetzt als Fahrer im zweiten Jahr", fügt er mit Verweis auf seine drei Grand-Prix-Starts im Jahr 2024 hinzu.

"Das ist der eigentliche Unterschied. Es gibt viele Änderungen, die ich vorgenommen hätte, viele Dinge, die ich anders gemacht hätte. Aber wie soll man das tun ohne das Wissen darüber, was funktioniert und was nicht?"

Fehler als Teil des Lernprozesses

Für Bearman ist klar: "Die erste Saisonhälfte dient rein der Erkundung und muss so sein, weil man herausfinden muss, was für einen selbst funktioniert. Die Formel 1 ist ein ganz anderer Sport als alles, was ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe."

"Natürlich hätte ich Dinge geändert, aber es ist nicht so einfach, das im Vorfeld zu wissen. Man muss Fehler machen, um aus ihnen zu lernen, und das war im Grunde die Geschichte dieser Saison."

Dank dieser Fortschritte zieht er eine sehr positive Bilanz des Jahres und sieht sich bestens für eine lange Karriere in der Formel 1 gerüstet.

Bearman blickt zufrieden zurück

"Ich bin zufrieden damit", resümiert der Brite. "Das soll nicht heißen, dass ich ein perfekter und fertiger Fahrer bin, denn ich muss noch viel lernen, und dessen bin ich mir bewusst."

"Aber ich denke, dieses Bewusstsein ist ebenfalls sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich im Moment an einem guten Punkt befinde. Die Struktur, die ich in meine Wochenenden gebracht habe, hat wirklich funktioniert."

"Ich habe das Gefühl, dass ich ein gewisses Momentum und einen Rhythmus gefunden habe", so der 20-Jährige. "Ich denke, Rhythmus ist in diesem Sport eine sehr mächtige Sache. Es ist nicht nur eine einzige Sache, die sich geändert hat. Es ist auch eine Folge der gewonnenen Erfahrung im Sport. Bei Rennen 21 zu sein - oder bei welchem Rennen wir jetzt auch immer sind, ich habe aufgehört zu zählen -, das ist ebenfalls ein großer Faktor."