Verstappen schwärmt von Antonellis Entwicklung: "Das ist wirklich stark"

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat Formel-1-Rookie Andrea Kimi Antonelli nach dessen starken Leistungen in der zweiten Saisonhälfte ausdrücklich gelobt. Dabei blieb ihm vor allem ein Rennen in besonderer Erinnerung: der Grand Prix von Las Vegas.

© LAT Images Andrea Kimi Antonelli hat Max Verstappen mit seiner Rookie-Saison beeindruckt Zoom Download

Dort sorgte der Mercedes-Rookie für Aufsehen, als er nach Startplatz 17 eine starke Aufholjagd zeigte und als Vierter ins Ziel kam. Zwar fiel er wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe für einen Frühstart zunächst auf Platz fünf zurück, rückte jedoch nach einer Disqualifikation der McLaren-Piloten erneut auf Rang drei vor.

Nach dem Rennen kam es zu einem kurzen Austausch mit Sieger Max Verstappen, der den Daumen hob, nachdem Antonelli ihm von seiner Platzierung berichtet hatte.

Verstappen beeindruckt, aber nicht überrascht

Genau auf diesen Moment angesprochen, räumt der Red-Bull-Pilot rückblickend ein: "Ich war natürlich mit meinem eigenen Rennen beschäftigt, und es ging eigentlich nur zwischen mir, Lando [Norris] und George [Russell] um den Sieg, also habe ich nicht wirklich viel darauf geachtet, was dahinter passiert ist."

Umso größer war dann aber sein Respekt, als er von Antonellis Leistung erfuhr: "Als er mir das gesagt hat, dachte ich nur: 'Wow, das ist wirklich stark.' Und dann habe ich auch gesehen, wie er es geschafft hat, die Reifen am Leben zu halten. Er hatte einen unglaublichen Stint, sogar im Vergleich zu George im gleichen Auto."

Andrea Kimi Antonelli: Sein Weg in die Formel 1 Fotostrecke

Besonders hebt Verstappen hervor, dass Antonelli diese Leistungen auf für ihn neuen Strecken gezeigt hat: "Er hat wirklich sehr gut performt, und das auf Strecken, die er vorher nicht kannte. Das ist meiner Meinung nach noch beeindruckender."

Dass Antonelli dieses Niveau erreichen kann, ist für den viermaligen Weltmeister allerdings keine Überraschung: "Persönlich hat es mich nicht allzu sehr überrascht, dass er das schafft. Man muss es einfach passieren lassen, nicht überziehen oder zu viel erzwingen. Vielleicht ist genau das früher in der Saison passiert."

Rückblick auf Antonelli-Duell in Brasilien

Denn Antonellis erstes Jahr in der Formel 1 verlief alles andere als geradlinig. Der Italiener startete stark in die Saison 2025 und holte in fünf der ersten sechs Rennen Punkte, dazu kam eine Sprint-Pole in Miami. Anschließend folgte eine schwierige Phase.

In sieben Rennen gelang ihm nur noch ein einziges Topresultat: Rang drei in Kanada. Immer wieder blitzte zwar sein enormes Potenzial auf, doch unnötige Fehler warfen den Italiener zurück, darunter ein Abflug im Training beim Grand Prix der Niederlande.

Zum Ende der Saison hin stabilisierte sich Antonelli jedoch deutlich, mit zwei Podien in den letzten drei Rennen. Und so fällt Verstappens Fazit durchweg positiv aus: "Ich freue mich für ihn. Es ist großartig zu sehen, und ich hoffe, dass es so weitergeht."

Zwischen Verstappen und Antonelli lassen sich durchaus Parallelen ziehen. Beide kamen bereits als Teenager in die Formel 1 und beeindruckten früh mit reiner Geschwindigkeit, die jedoch anfangs noch von Fehlern begleitet war. Das erklärt auch, warum Verstappen Antonelli in schwierigen Momenten immer wieder unterstützte.

Sportlich lieferten sich die beiden in Brasilien ein intensives Duell. Verstappen setzte Antonelli in der Schlussphase unter Druck, doch der Italiener verteidigte sich erfolgreich. "Natürlich habe ich alles versucht, um vorbeizukommen, ihn unter Druck zu setzen, aber ich würde sagen, mir hat eine Runde gefehlt", so Verstappen.

Doch genau das nimmt er zum Anlass, erneut die Stärke seines jungen Kontrahenten zu betonen: "So ist der Rennsport. Man kann nicht sagen, dass man eine zusätzliche Runde gebraucht hätte. Aber auch das war wieder eine sehr starke Leistung von ihm."