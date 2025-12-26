Helmut Marko: Warum der Turnaround trotz Titelverlust so wichtig war

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat den WM-Titel 2025 zwar knapp verpasst, doch die Aufholjagd des Niederländers wird auch bei Red Bull Racing selbst als außergewöhnlich gewürdigt. "Wir sind stolz, aus 104 Punkten Rückstand nur zwei Punkte Rückstand gemacht zu haben", betonte Helmut Marko noch vor seinem Rücktritt.

© LAT Images Max Verstappen feierte trotz verlorenen Titels mit seiner Mannschaft Zoom Download

Gleichzeitig machte er keinen Hehl daraus, dass der knappe Ausgang schmerze und auch für Frustration sorge: "Klar sind wir enttäuscht, mit zwei Punkten zu verlieren."

Verstappen selbst hatte angedeutet, dass die enorme Wende im Saisonverlauf womöglich wichtiger sei als der Titel an sich, insbesondere mit Blick auf die Zukunft und sein eigenes Selbstvertrauen. Marko teilte diese Einschätzung uneingeschränkt.

Marko zeigt sich stolz: "Wir haben es herumgerissen"

"Ja, das gilt nicht nur für sein Selbstvertrauen", erklärte er, "auch unsere technischen Leute haben ihr gesamtes Vertrauen zurückgewonnen." Der Österreicher erinnerte dabei an die schwierige Phase in der Saisonmitte, als Red Bull sportlich ins Hintertreffen geraten war und viele Punkte an McLaren verlor.

"Wir hatten einige Rennen, die nicht sehr erfolgreich waren, oder das Auto war nicht konkurrenzfähig", so Marko. Zwar sei die Trendwende gelungen, doch er verschwieg auch die internen Fehler nicht: "Wir haben es herumgerissen, aber wir haben auch Fehler gemacht. Vor allem Ungarn, das muss ich sagen."

Auch der Grand Prix von Spanien in Barcelona sei "nicht unser bestes Rennen" gewesen, dazu kam der Unfall mit Andrea Kimi Antonelli in Österreich. Rückblickend seien das alles Punktverluste gewesen, die letztlich schwer wogen: "Wenn man zurückgeht, sind die Punkte, die wir verloren haben, signifikant."

Trotz des verpassten Titels unterstreichen die nackten Zahlen aber auch Verstappens außergewöhnliche Saison. Mehr Siege als beide McLaren-Piloten, mehr Polepositions. Für viele im Fahrerlager ist der Niederländer dennoch der Fahrer des Jahres.

Marko sieht das ähnlich und ordnet die Leistung historisch ein: "Ja, das war so. Unglaublich, beeindruckende Rennen, unglaubliche Überholmanöver." Dennoch kennt der langjährige Formel-1-Insider die Mechanismen des Sports nur zu gut und weiß: "In der Geschichte erinnert man sich nur an den Champion."

Red-Bull-Steigerung wichtiges Zeichen für den Winter

Für Verstappens Standing sei diese Saison trotzdem ein Gewinn gewesen: "Für sein Image war es ein sehr positiver Schritt." Und auch mit Blick auf den Winter und die Vorbereitung auf die nächste Saison misst Marko der Aufholjagd enorme Bedeutung bei.

"Das war sehr, sehr wichtig", betonte er. Wäre Red Bull nicht in der Lage gewesen, wieder ein konkurrenzfähiges Chassis zu bauen, hätte das laut Marko eine enorme Belastung für die gesamte Mannschaft dargestellt. "Es wäre für alle ein Handicap gewesen."

Nun herrsche jedoch Klarheit: "Jetzt weiß jeder, dass wir es können, aber wir müssen es konsequent umsetzen." Gleichzeitig äußerte Marko die Hoffnung, dass das Auto im kommenden Jahr ein größeres Arbeitsfenster haben werde: "Und hoffentlich hat das Auto nächstes Jahr eine breitere Range, in der es funktioniert."