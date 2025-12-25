  • 25. Dezember 2025 · 17:06 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Toto Wolff: Ist George Russell so stark wie Max Verstappen?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont, dass es Andrea Kimi Antonelli in seiner ersten Formel-1-Saison direkt mit einem der besten Fahrer im Feld zu tun bekommen habe

(Motorsport-Total.com) - Wenn man die Rookiesaison von Kimi Antonelli in der Formel 1 bewertet, dann muss man laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff auch beachten, wer 2025 im zweiten Mercedes saß. Mit George Russell habe der Italiener nämlich den vielleicht härtesten Gegner im ganzen Feld gehabt.

Foto zur News: Toto Wolff: Ist George Russell so stark wie Max Verstappen?

© circuitpics.de

Kimi Antonelli und George Russell fahren auch 2026 weiterhin für Mercedes Zoom Download

Während Russell in diesem Jahr zwei Rennen für Mercedes gewann und insgesamt neunmal auf dem Podium stand, brachte es Antonelli in seiner ersten Formel-1-Saison "nur" auf drei Besuche auf dem Treppchen. Bestes Resultat war dabei ein zweiter Platz in Brasilien.

Auch in der WM hatte Russell die Nase mit 319:150 Punkten am Ende mehr als deutlich vorne. Doch gegenüber Sky stellt Wolff in diesem Zusammenhang klar: "Ich denke, dass George in seiner aktuellen Form der stärkste Teamkollege ist, den man haben kann, vielleicht zusammen mit Max [Verstappen]."

Oder anders gesagt: Ein anderer Teamkollege hätte im gleichen Auto wahrscheinlich nicht mehr als doppelt so viele Punkte wie der Rookie geholt. Ohnehin habe man immer gewusst, dass 2025 für den gerade einmal 19-Jährigen ein "Lernjahr" sein würde, erinnert Wolff.

Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer

"Ich glaube, niemand hat jemals an seinem Talent, seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten im Rennwagen gezweifelt. Aber ich glaube, wir haben sein Alter unterschätzt", gesteht Wolff, nachdem Antonelli Mitte der Saison eine längere Schwächeperiode hatte.

"Man wird hier in diesen wilden Zirkus geworfen und muss mit dem Druck, den Medien und den Erwartungen an sich selbst fertig werden", so Wolff, der fest davon überzeugt ist, dass Antonelli 2026 mit mehr Erfahrung "ein starkes Jahr" in der Königsklasse haben wird.

Trotzdem möchte sich Wolff nicht zu der Aussage verleiten lassen, dass Antonelli dann schon bereit sein könnte, um den WM-Titel mitzukämpfen, wenn Mercedes ihm im neuen Jahr ein entsprechendes Auto hinstellt. "Ich möchte ihn nicht noch mehr unter Druck setzen", erklärt Wolff.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Antonelli stieg in diesem Jahr nach nur einer Saison in der Formel 2, die er auf dem sechsten Gesamtrang beendete, direkt in die Formel 1 auf. Teamkollege Russell fuhr 2025 bereits seine siebte Formel-1-Saison, davon seine vierte im Mercedes-Werksteam.

