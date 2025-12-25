Peter Sauber: Lewis Hamilton hätte sein Debüt fast für Sauber gegeben

(Motorsport-Total.com) - Im Laufe der Jahrzehnte fuhren mehrere Formel-1-Weltmeister für das Schweizer Sauber-Team. Kimi Räikkönen gab für den Rennstall 2001 sein Debüt in der Königsklasse und kehrte später noch einmal nach Hinwil zurück, 2005 heuerte Jacques Villeneuve dort an.

Und 2007 fuhr ein gewisser Sebastian Vettel für das damalige BMW-Sauber-Team sein erstes Formel-1-Rennen. Teamgründer Peter Sauber hat nun verraten, dass um ein Haar auch der erfolgreichste Formel-1-Pilot in der bisherigen Geschichte für seinen Rennstall an den Start gegangen wäre: Lewis Hamilton.

"Es weiß kaum jemand, dass vor rund 20 Jahren Lewis Hamilton fast für uns gefahren wäre", berichtet Sauber gegenüber dem Schweizer Blick und erklärt, McLaren habe Hamilton damals "zur Formel-1-Lehre nach Hinwil" schicken wollen.

So habe sich "die McLaren-Delegation mit Lewis und dessen Vater" mit ihm selbst und "unserer Hausjuristin Monisha Kaltenborn" auf dem Flughafen in Kloten bei Zürich getroffen, erinnert sich Sauber und erklärt: "Der Deal platzte, weil ihn McLaren nur für ein Jahr ausleihen wollte."

Man selbst habe Hamilton aber für zwei Jahre haben wollen, erklärt Sauber. Hamilton war damals Teil des McLaren-Juniorprogramms und kam schließlich 2007 mit dem Team aus Woking in die Königsklasse, nachdem er 2006 den Titel in der GP2 gewonnen hatte.

Hamilton gewann gleich in seiner ersten Formel-1-Saison vier Rennen und wäre um ein Haar auf Anhieb Weltmeister geworden. Lediglich ein Zähler fehlte am Ende des Jahres auf Ferrari-Pilot Räikkönen. Seinen ersten Titel fuhr Hamilton schließlich ein Jahr später ein.

Ein Wechsel zu Sauber war spätestens nach den schnellen Erfolgen mit McLaren kein Thema mehr. Hamilton blieb dem Team bis Ende 2012 treu und wechselte anschließend ins Mercedes-Werksteam. Dort gewann er sechs weitere Weltmeisterschaften.

Seit 2025 geht der inzwischen siebenmalige Weltmeister für Ferrari an den Start. Mit 105-Grand-Prix-Siegen ist er aktuell der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Königsklasse.