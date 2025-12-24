341.099 Kilometer: Erstaunliche Pirelli-Zahlen zur F1-Saison 2025

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Reifenlieferant Pirelli hat zum Jahresende beeindruckende Zahlen zur Saison 2025 veröffentlicht. Der Hersteller aus Mailand in Italien gab nur für die Rennwochenenden insgesamt 24.480 Reifen an die zehn Teams aus. Diese legten damit 341.099 Kilometer zurück - eine Strecke, die für achteinhalb Erdumrundungen reichen würde.

Am häufigsten kamen profillose Trockenreifen zum Einsatz, sogenannte Slicks: Sie stemmten 96 Prozent der Gesamtdistanz. Doch die verschiedenen Mischungen wurden unterschiedlich intensiv verwendet: Die mittlere Mischung C3 etwa kam mit 93.493 Kilometern auf die größte Laufleistung, die härteste Mischung C1 mit 17.368 auf die geringste.

Die beste Einzelleistung auf einem Reifensatz zeigte Haas-Fahrer Esteban Ocon beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda: Nach seinem Boxenstopp in Runde eins legte Ocon die restlichen 49 Rennrunden auf der C3-Mischung zurück und schaffte so 303 Kilometer am Stück - mehr geht nicht unter dem aktuellen Reifenreglement der Formel 1.

Ebenfalls in Dschidda maß Pirelli die höchsten Asphalttemperaturen des Jahres: 58,2 Grad Celsius im zweiten Freien Training. Das steht im Kontrast zu den kühlsten Bedingungen in der Saison 2025, die es in Las Vegas gab: Im verregneten Qualifying betrug die Streckentemperatur gerade einmal zwölf Grad.

Pirelli als Reifenlieferant der Formel 1 - historischer Überblick

Pirelli ist bereits seit 2011 alleiniger Reifenlieferant der Formel 1. Das italienische Unternehmen trat damals die Nachfolge seines japanischen Konkurrenten Bridgestone an, der von 2007 bis 2010 die Einheitsreifen für die Motorsport-"Königsklasse" bereitgestellt hatte.

An jedem Rennwochenende bietet Pirelli den Formel-1-Teams drei verschiedene Mischungen für trockene Bedingungen an: Soft (rot markiert), Medium (gelb) und Hard (weiß), die 2025 aus einem Pool von insgesamt sechs Mischungen (C6 bis C1) streckenspezifisch ausgewählt wurden. Zusätzlich gibt es "leichte" Regenreifen für feuchte Bedingungen ("Intermediates", grün) und Regenreifen (blau).

Pirelli war bereits 1950 in der ersten WM-Saison der Formel-1-Geschichte als Ausrüster dabei - und dominierte die frühen Jahre der Automobil-Weltmeisterschaft mit etlichen Siegen. Von 1959 bis 1980 nahm sich der Konzern eine Formel-1-Auszeit, um 1981 sein Comeback zu geben und bis 1991 aktiv zu sein. Es folgte eine weitere Pause bis 2011.