    von Lydia Mee, Übersetzung: Andre Wiegold

Sainz schreibt Brief an Team: Spanier überrascht Williams-Mannschaft

Carlos Sainz bedankt sich nach seiner ersten Saison bei Williams mit einer besonderen Geste - Mitarbeiter erhielten Geschenke und einen persönlichen Brief

(Motorsport-Total.com) - Carlos Sainz hat sich nach seiner ersten Saison im Jahr 2025 beim britischen Rennstall Williams mit einer besonderen Geste bei seinem Team bedankt. Mitarbeiter des Teams aus Grove erhielten Geschenktüten, denen ein persönlicher Brief des Spaniers beilag.

Foto zur News: Sainz schreibt Brief an Team: Spanier überrascht Williams-Mannschaft

© LAT Images

Carlos Sainz freut sich über eine starke erste Saison bei Williams

Sainz war zur Saison 2025 zu dem von James Vowles geführten Team gestoßen, nachdem er bei Ferrari durch den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ersetzt worden war. Den Spanier reizte der langfristige Plan des Teams, da Vowles daran arbeitet, den Rennstall wieder zu altem Glanz zu führen.

In seiner Debütsaison für Williams sicherte sich Sainz zwei Podiumsplätze mit dritten Rängen bei den Grands Prix von Aserbaidschan und Katar. An der Seite von Teamkollege Alexander Albon verhalf Sainz dem Team zu einem starken fünften Platz in der Konstrukteurs-WM.

Sainz: "Jahr hat alle Erwartungen übertroffen"

Auf einem in den sozialen Medien geteilten Foto des Briefes schreibt Sainz: "Da wir eine bemerkenswerte erste gemeinsame Saison abschließen, möchte ich jedem Einzelnen von euch meinen aufrichtigen Dank für den unglaublichen Empfang aussprechen, den ich vom ersten Tag an in Grove erhalten habe."

"Ich wusste, dass ich zu einem ganz besonderen Team stoße, aber unser erstes gemeinsames Jahr hat alle meine Erwartungen übertroffen. Dieser speziell entworfene Druck ist eine kleine Geste der Anerkennung, und ich hoffe, er dient als Erinnerung daran, was wir 2025 gemeinsam erreicht haben."

Der Spanier hebt hervor, dass der Erfolg eine reine Teamleistung war: "Es ist eurem Einsatz und Engagement zu verdanken, dass wir unser ehrgeizigstes Ziel in diesem Jahr erreicht haben: Platz fünf in der Konstrukteursmeisterschaft."

Gleichzeitig habe man auf dem Weg dorthin "ein bisschen Spaß" gehabt, verweist Sainz auf die Podestplätze in Baku und Katar sowie das Sprint-Podium in Austin. "Diese Höhepunkte sind nicht meine, sie sind das direkte Ergebnis eurer Anstrengungen und unserer Teamarbeit, und ich hoffe wirklich, dass ihr genauso stolz auf jeden Punkt seid, den wir geholt haben, wie ich es bin."

Warnung vor Übermut: "Noch ein langer Weg"

Obwohl das Team 2025 einen deutlichen Leistungssprung gemacht hat, weist Sainz auf die bevorstehenden Herausforderungen hin.

"Wir haben ein solides Fundament für die kommende Saison gelegt, und ich kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren. Aber täuschen wir uns nicht: Es liegt noch ein langer Weg vor uns, bis wir unser ultimatives Ziel erreichen, dieses Team wieder auf die Siegerstraße zu bringen, wo es hingehört", fügt er hinzu.

Die Williams-Story

Der 31-Jährige versichert der Mannschaft jedoch, dass er weiterhin sein "absolutes Bestes" geben werde.

"Nach unserem ersten gemeinsamen Jahr habe ich keinen Zweifel daran, dass wir alle richtigen Zutaten haben, um dorthin zu gelangen. Ihr könnt sicher sein, dass ich mein absolut Bestes geben werde, um euch auf und neben der Strecke nach besten Kräften zu repräsentieren."

Abschließend verabschiedet sich Sainz in die Winterpause: "Seid stolz auf das, was wir gemeinsam aufbauen, genießt eine wohlverdiente Pause mit euren Liebsten, und wir sehen uns 2026 mit voll aufgeladenen Batterien wieder."

