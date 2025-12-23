Nur 13 haben Punkte: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte

(Motorsport-Total.com) - Stell dir vor, du holst in einer Formel-1-Saison 70 Punkte - und bist trotzdem nur Vorletzter! Genau das ist Sauber im abgelaufenen Jahr passiert. Der Schweizer Rennstall punktete in mehr als der Hälfte aller Saisonrennen (13 von 24) und konnte trotzdem nur ein anderes Team in der Gesamtwertung hinter sich lassen.

Die Formel-1-Saison 2025 war eine der konkurrenzfähigsten aller Zeiten - und das nicht nur an der Spitze zwischen Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri.

Auch im Hinterfeld ging es heiß her, wie sich am WM-Stand zeigt. Doch irgendeiner muss immer Letzter sein - und das war in diesem Jahr Alpine. Die Franzosen konnten 22 Punkte sammeln und sind damit der beste Letzte aller Zeiten in der Formel 1!

Noch nie konnte ein Team so viele Zähler holen und trotzdem die rote Laterne innehaben. Jetzt mag so manch einer sagen: Ja gut, früher gab es auch viel weniger Punkte!

Das ist natürlich richtig, doch auch wenn man die Punkte in einen prozentualen Wert eines Sieges umrechnet, war kein Letzter so erfolgreich wie Alpine.

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Überhaupt in nur 13 von 76 Jahren Formel-1-Geschichte konnte jedes an den Start gegangene Team auch Punkte holen. In allen anderen Saisons gab es immer mindestens einen Teilnehmer mit einem leeren Punktekonto - zumindest seit Einführung der Konstrukteursmeisterschaft zur Saison 1958.

Das heißt: In 55 Saisons hatte mindestens ein Team ein leeres Punktekonto am Ende der Saison - zuletzt passierte das dem Haas-Team 2021 mit Mick Schumacher und Nikita Masepin.

Übrigens: Dass alle Teams Punkte holten, war erstmals in der Saison 2002 der Fall, als Minardi, Toyota und Arrows jeweils zwei Punkte eingefahren hatten. Letzter wurde damals das Arrows-Team mit zwei sechsten Plätzen von Heinz-Harald Frentzen - nach dem Deutschland-Grand-Prix verschwand der langjährige Rennstall damals für immer aus der Formel 1.

Die zwei Punkte machten damals 20 Prozent eines Sieges (zehn Punkte) aus, was immerhin zu Rang sieben der erfolgreichsten Schlusslichter der Formel 1 reicht. Welche Teams sonst noch in der Liste vertreten sind, das erfahrt ihr hier in der Fotostrecke.

*Hinweis: 2007 wurden McLaren aufgrund der Spionage-Affäre alle Punkte aberkannt. Der Rennstall wurde aus der Wertung genommen, sodass Spyker als Letzter gewertet wurde.