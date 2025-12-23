  • 23. Dezember 2025 · 19:15 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Norman Fischer, Co-Autor: Lydia Mee

Fahrerdinner: Warum Max Verstappen die Rechnung nicht bezahlt hat!

Max Verstappen wollte in diesem Jahr die Rechnung beim Fahrerdinner übernehmen, doch ein anderer Pilot kam dem Niederländer unbemerkt zuvor

(Motorsport-Total.com) - Eigentlich sollte Max Verstappen seine Fahrerkollegen beim alljährlichen Abschlussdinner vor dem Grand Prix in Abu Dhabi einladen und die Rechnung übernehmen - bezahlt hat am Ende aber ein anderer Fahrer: Alpine-Pilot Pierre Gasly hatte die Spesen zur Überraschung des Ex-Weltmeisters bereits beglichen.

Foto zur News: Fahrerdinner: Warum Max Verstappen die Rechnung nicht bezahlt hat!

© Lewis Hamilton (Instagram)

Die Piloten beim Fahrerdinner in Abu Dhabi 2025 Zoom Download

Wie er im Red-Bull-Podcast Talking Bull verrät, wäre eigentlich Verstappen dieses Mal an der Reihe gewesen. "Also, ich sage euch: Letztes Jahr war das sehr nett von Valtteri [Bottas], er hat damals die Rechnung übernommen", schildert der Niederländer.

"Dann haben die Fahrer ein bisschen gescherzt nach dem Motto: 'Dieses Jahr ist Max dran.' Und ich meinte: 'Ja, klar.' Aber ich saß auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs zum Privatraum", so der Red-Bull-Pilot.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

"Die meiste Zeit des Abends hat man einfach Spaß, und dann wollten plötzlich einige gehen - und da haben wir gemerkt, dass Pierre das Dinner bereits bezahlt hatte", erzählt Verstappen. "Und ich saß auf der anderen Seite und habe meine Gin Tonics getrunken."

Der Niederländer weiter: "Beim nächsten Mal muss ich beim Reingehen wohl sagen, dass die Rechnung am Ende auf mich geht, damit ich sie auch endlich bezahlen kann."

Nachdem Gastgeberin Nicola Hume gewitzelt hatte, dass es bei Verstappens Runde dann für alle nur Leitungswasser und ein günstiges Standard-Menü geben werde, entgegnet er: "Nein. Ich bin bei solchen Dingen normalerweise sehr großzügig. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen zu bezahlen - aber ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr noch ein weiteres Dinner haben werden."

Zu dem Abendessen lädt derzeit in der Regel der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton ein. Der Brite postete dazu: "Klasse von 2025. Wir sind die einzigen Menschen auf der Welt, die das tun, was wir tun, und dafür sind wir unglaublich glücklich."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Ich bin dankbar für diese Gruppe von Fahrern, gegen die ich das Privileg habe zu fahren, und auch wenn wir Konkurrenten sind, gibt es nichts als Respekt. Ich bin stolz, sie meine Freunde nennen zu dürfen. Ich hoffe, ich kann euch allen ein großartiges letztes Rennen der Saison bescheren."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Diebstahl beim Abendessen: Sauber-Pilot Bortoleto bangte um Diebstahl beim Abendessen: Sauber-Pilot Bortoleto bangte um Kanada-Einsatz
Foto zur News: Rache für die Bummelei: Russell bestellt Hummerpasta auf Rache für die Bummelei: Russell bestellt Hummerpasta auf Albons Rechnung
Foto zur News: Droht Abschied von Max Verstappen? Red-Bull-Boss wird Droht Abschied von Max Verstappen? Red-Bull-Boss wird deutlich
Foto zur News: Alle im gleichen Auto: Wer laut Daten wirklich der Alle im gleichen Auto: Wer laut Daten wirklich der Schnellste ist
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Die besten Letzten der Formel-1-Geschichte
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Foto zur News: Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Foto zur News: FIA-Gala 2025 in Taschkent
FIA-Gala 2025 in Taschkent
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Welche Podestplatzquote hat Keke Rosberg in der Formel 1?

11,06% Prozent 40,39% Prozent 14,91% Prozent 66,22% Prozent
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank