Fahrerdinner: Warum Max Verstappen die Rechnung nicht bezahlt hat!

(Motorsport-Total.com) - Eigentlich sollte Max Verstappen seine Fahrerkollegen beim alljährlichen Abschlussdinner vor dem Grand Prix in Abu Dhabi einladen und die Rechnung übernehmen - bezahlt hat am Ende aber ein anderer Fahrer: Alpine-Pilot Pierre Gasly hatte die Spesen zur Überraschung des Ex-Weltmeisters bereits beglichen.

© Lewis Hamilton (Instagram) Die Piloten beim Fahrerdinner in Abu Dhabi 2025 Zoom Download

Wie er im Red-Bull-Podcast Talking Bull verrät, wäre eigentlich Verstappen dieses Mal an der Reihe gewesen. "Also, ich sage euch: Letztes Jahr war das sehr nett von Valtteri [Bottas], er hat damals die Rechnung übernommen", schildert der Niederländer.

"Dann haben die Fahrer ein bisschen gescherzt nach dem Motto: 'Dieses Jahr ist Max dran.' Und ich meinte: 'Ja, klar.' Aber ich saß auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs zum Privatraum", so der Red-Bull-Pilot.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

"Die meiste Zeit des Abends hat man einfach Spaß, und dann wollten plötzlich einige gehen - und da haben wir gemerkt, dass Pierre das Dinner bereits bezahlt hatte", erzählt Verstappen. "Und ich saß auf der anderen Seite und habe meine Gin Tonics getrunken."

Der Niederländer weiter: "Beim nächsten Mal muss ich beim Reingehen wohl sagen, dass die Rechnung am Ende auf mich geht, damit ich sie auch endlich bezahlen kann."

Nachdem Gastgeberin Nicola Hume gewitzelt hatte, dass es bei Verstappens Runde dann für alle nur Leitungswasser und ein günstiges Standard-Menü geben werde, entgegnet er: "Nein. Ich bin bei solchen Dingen normalerweise sehr großzügig. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen zu bezahlen - aber ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr noch ein weiteres Dinner haben werden."

Zu dem Abendessen lädt derzeit in der Regel der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton ein. Der Brite postete dazu: "Klasse von 2025. Wir sind die einzigen Menschen auf der Welt, die das tun, was wir tun, und dafür sind wir unglaublich glücklich."

"Ich bin dankbar für diese Gruppe von Fahrern, gegen die ich das Privileg habe zu fahren, und auch wenn wir Konkurrenten sind, gibt es nichts als Respekt. Ich bin stolz, sie meine Freunde nennen zu dürfen. Ich hoffe, ich kann euch allen ein großartiges letztes Rennen der Saison bescheren."