    von Lydia Mee, Übersetzung: Andre Wiegold

Droht Abschied von Max Verstappen? Red-Bull-Boss wird deutlich

Oliver Mintzlaff äußert sich offen zu den Vertragsklauseln von Max Verstappen - Der Red-Bull-Boss hat eine klare Meinung zur Zukunft des Weltmeisters

(Motorsport-Total.com) - Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Red Bull GmbH, zeigt sich unbesorgt angesichts der Vertragsklauseln von Max Verstappen beim Rennstall aus Milton Keynes. Zwar ist der Niederländer noch bis Ende 2028 vertraglich an Red Bull in der Formel 1 gebunden, doch gilt es als offenes Geheimnis, dass es Klauseln gibt, die ihm einen vorzeitigen Ausstieg ermöglichen würden.

Foto zur News: Droht Abschied von Max Verstappen? Red-Bull-Boss wird deutlich

© circuitpics.de

Max Verstappen und Red Bull: Der Konzern sieht keine Probleme Zoom Download

Gespräche mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatten Gerüchte befeuert, der viermalige Weltmeister könne für 2026 einen Wechsel nach Brackley ins Auge fassen. Zuletzt schloss Verstappen die Tür für einen Abgang jedoch und bekräftigte sein Engagement bei Red Bull für das kommende Jahr.

"Es ist wichtig zu sagen, dass ich keine Angst vor irgendeiner Leistungsklausel in seinem Vertrag habe", stellt Mintzlaff gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf klar. "Das Wichtigste für einen Sportler ist, dass er sieht, dass alle im Team alles für ihn geben. Und ich glaube, Max ist beeindruckt davon, wie sich die Ergebnisse und die Atmosphäre im Team dieses Jahr entwickelt haben."

Verstappen will das beste Material

Mintzlaff ergänzt: "Natürlich will Max immer gewinnen und das bestmögliche Auto haben, aber das wollen wir auch. Solange Max spürt, dass wir darauf hinarbeiten und alles tun, was wir können, wird er meiner Meinung nach loyal bleiben."

Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer

Der Red-Bull-Boss verweist zudem auf das große Engagement des Konzerns in Hinblick auf das neue Motorenreglement: "Er sieht auch, wie viel wir in unseren eigenen Motor investiert haben. Man darf nicht vergessen, dass wir eine Energy-Drink-Marke sind und was für ein einzigartiger Schritt das ist. Ich spüre eine enorme Wertschätzung und Loyalität auf beiden Seiten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Max Verstappen seine Karriere bei Red Bull beenden wird."

Das Jahr 2026 bringt mit einem neuen Reglement eine Zäsur für die Königsklasse, die das Kräfteverhältnis im Feld neu ordnen könnte. Verstappen hatte bereits bestätigt, dass er ein Karriereende in Betracht ziehen würde, sollten ihm die neuen Autos keinen Spaß machen.

Verstappen hält sich alle Optionen offen

"Mein Vertrag läuft bis 2028, aber es [seine Zukunft] wird von den neuen Regeln 2026 abhängen und davon, ob sie gut sind und Spaß machen", sagte Verstappen vor dem Grand Prix von Katar gegenüber der Nachrichtenagentur PA.

"Wenn es keinen Spaß macht, sehe ich mich nicht lange bleiben. Sieben Titel zu gewinnen, ist nicht mein Ziel. Ich weiß, dass nach diesem Jahr noch drei weitere folgen, es wäre also möglich, aber es ist nichts, was ich unbedingt erreichen muss, bevor ich den Sport verlasse. Ich kann dem Sport problemlos morgen den Rücken kehren."

Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer...

