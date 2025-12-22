  • 22. Dezember 2025 · 09:45 Uhr

    von Stefan Ehlen

Sprint-WM statt Fahrer-WM? Diese Tabelle hätte 2025 alles verändert

Sechs Sprintrennen, eine eigene WM: Die fiktive Sprint-Gesamtwertung 2025 zeigt ein völlig anderes Bild als die echte Fahrerwertung

(Motorsport-Total.com) - Was wäre, wenn die sechs Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025 nicht nur in die Fahrerwertung eingingen, sondern eine eigene Gesamtwertung bilden würden? Wie sähe dann der Endstand in dieser "Sprint-WM" aus? So viel sei direkt verraten: Der Endstand wäre anders als die tatsächliche Fahrerwertung.

Foto zur News: Sprint-WM statt Fahrer-WM? Diese Tabelle hätte 2025 alles verändert

© circuitpics.de

Start zum Formel-1-Sprintrennen in Katar 2025 Zoom Download

Denn am meisten Punkte in den Sprintrennen erzielte nicht Weltmeister Lando Norris für McLaren, sondern der WM-Zweite Max Verstappen für Red Bull: Über die sechs Sprints hinweg kam Verstappen auf 32 Punkte und blieb damit knapp vor Mercedes-Fahrer George Russell, der 30 Zähler holte. Dahinter folgen die beiden McLaren-Fahrer Norris und Oscar Piastri punktgleich mit je 29 Zählern.

Interessant sind jedoch auch die weiteren Platzierungen in dieser Wertung: Auf Platz fünf nämlich steht Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton mit 21 Punkten - vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (17), der in der normalen WM-Gesamtwertung vor Hamilton blieb. Doch in den Sprints schnitt Hamilton im Direktvergleich besser ab - auch durch seinen Sprint-Sieg in Shanghai, seinem einzigen Top-3-Ergebnis für Ferrari in diesem Jahr.

Die inoffizielle

Nur einem Fahrer außerhalb der Topteams Ferrari, McLaren, Mercedes und Red Bull gelang in den Sprintrennen 2025 ein zweistelliges Punkteergebnis: Carlos Sainz im Williams, der zehn Zähler sammelte. Damit etablierte Sainz Williams mit insgesamt 13 Punkten praktisch im Alleingang auf P5 der inoffiziellen Sprint-Teamwertung - hinter McLaren (58), Mercedes (45), Red Bull (41) und Ferrari (38).

Red Bull und Verstappen dominieren die Sprint-Statistik

In den Allzeit-Ranglisten zu Formel-1-Sprintrennen dominiert Red Bull mit 14 Siegen aus bislang 24 ausgetragenen Sprints seit 2021. Nur McLaren (6), Mercedes (3) und Ferrari (1) haben ebenfalls Sprintrennen gewonnen.

Bei den Fahrern liegt Verstappen mit 13 Sprint-Siegen ebenfalls klar vorne - seine besten Verfolger Norris und Piastri kommen auf jeweils drei Erfolge. Noch deutlicher wird Verstappens Sprint-Dominanz bei den seit 2021 erzielten Punkten in Sprintrennen: Er führt diese Tabelle mit 143 Punkten vor Norris (86) und Leclerc (84) an.

In der Formel-1-Saison 2026 sind erneut sechs Sprintrennen zu absolvieren. Die Termine und Austragungsorte dafür stehen bereits fest.

