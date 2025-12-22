  • 22. Dezember 2025 · 08:43 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen

Angst vor 2014: Dieser 21-Sekunden-Clip sorgt für Diskussionen

Ein kurzer Soundclip, viele Interpretationen: Mercedes gibt einen ersten akustischen Hinweis auf die neue Formel-1-Ära ab 2026

(Motorsport-Total.com) - Rund einen Monat vor den ersten Testfahrten zur Formel-1-Saison 2026 hat Mercedes eine erste Hörprobe von seinem neuen Motor veröffentlicht. Der 21-sekündige Clip mit dem Begleittext "Coming soon" (zu Deutsch: "bald verfügbar") wurde in drei Tagen über 1,3 Millionen Mal auf der Plattform X (vormals Twitter) abgespielt.

Foto zur News: Angst vor 2014: Dieser 21-Sekunden-Clip sorgt für Diskussionen

© Mercedes

Motorensound von Mercedes für die Formel-1-Saison 2026 Zoom Download

Der Sound rief in den sozialen Netzwerken jedoch gemischte Reaktionen hervor. Ein User schrieb: "Besser als das Turbo-Hybrid-Jaulen, aber ich träume immer noch von den schreienden V10-Motoren." Ein anderer schrieb: "Ich hoffe wirklich, der Motor fährt sich besser als er klingt." Jemand anders kommentierte: "Es scheint, als hätte der Wegfall der MGU-H dem Klang wirklich sehr gutgetan."

Anderswo im Netz wird Mercedes vereinzelt bereits der WM-Titelgewinn 2026 zugesprochen. Ein Nutzer schrieb: "So klingt übrigens die Weltmeisterschaft." Noch deutlicher wurde ein anderer User: "Bitte habt Erbarmen mit uns Nicht-Mercedes-Fans. Geht es ruhig an und lasst uns ein weiteres 2014 vermeiden."

Letzteres ist als eine Anspielung auf die erste Turbo-Hybrid-Ära der Formel 1 zu verstehen: Mercedes hatte zu Beginn des 2014 eingeführten Reglements einen gewaltigen (Motoren-) Vorsprung, der das Team über Jahre hinweg an der Spitze hielt. Die Mercedes-Dominanz mit WM-Titeln am Fließband endete erst 2021, als Red-Bull-Fahrer Max Verstappen Weltmeister wurde.

Die größte Regel-Revolution seit 2014

2026 markiert die erste große Motorenanpassung seit 2014 und stellt die beteiligten Hersteller vor eine besondere Herausforderung: Erstmals tragen Verbrennungsmotor und Elektromotor jeweils rund 50 Prozent zur Systemleistung von rund 1.000 PS bei - bisher dominierte der traditionelle Antrieb.

Formel-1-Expertin Bernie Collins sieht darin das Potenzial für Änderungen im Kräfteverhältnis. Sie sagte bei Sky: "Entscheidend wird sein, wer den Motor richtig hinbekommt." Bislang lasse sich dazu jedoch keine Aussage treffen. "Aber selbst, wenn es keinen Vorteil gibt: Mercedes beliefert drei Teams und kann dadurch viel schneller lernen als [zum Beispiel] Honda, das nur ein Team ausrüstet."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Nach dem Rückzug von Renault als Antriebshersteller sind in der Formel 1 2026 folgende Hersteller mit eigenen Antrieben vertreten: Audi, Ferrari, Honda, Mercedes und Red Bull/Ford (mehr dazu!).

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Leclerc: V8-Motoren wären ein Traum, aber ... Leclerc: V8-Motoren wären ein Traum, aber ...
Foto zur News: Zwischen Fortschritt und Nostalgie: Die V10-Debatte aus Zwischen Fortschritt und Nostalgie: Die V10-Debatte aus Fahrersicht
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Vom Plan zum F1-Team: Das waren die größten Hürden für Audi Vom Plan zum F1-Team: Das waren die größten Hürden für Audi
Foto zur News: Toto Wolff: Warum 2026 "nicht vergleichbar" mit 2014 ist Toto Wolff: Warum 2026 "nicht vergleichbar" mit 2014 ist
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Foto zur News: Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Foto zur News: FIA-Gala 2025 in Taschkent
FIA-Gala 2025 in Taschkent
Foto zur News: Tränen statt Titel: Acht abgestürzte Formel-1-Großmächte
Tränen statt Titel: Acht abgestürzte Formel-1-Großmächte
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Foto zur News: McLarens Blamage: Angsthasen gewinnen keine WM-Titel!
McLarens Blamage: Angsthasen gewinnen keine WM-Titel!
Foto zur News: WM-Kampf: So gut stehen Max Verstappens Chancen jetzt!
WM-Kampf: So gut stehen Max Verstappens Chancen jetzt!
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wie viele Rennen bestritt Gerhard Berger für das McLaren-Team?

37 48 35 42
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Formel1.de auf YouTube