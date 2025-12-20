  • 20. Dezember 2025 · 18:08 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Sebastian-Vettel als Marko-Nachfolger? "Hat zu wenig Befürworter"

Helmut Marko glaubt nicht, dass für Sebastian Vettel ein Platz bei Red Bull frei ist - Der viermalige Champion habe "zu wenig Befürworter" und würde sich "schwer tun"

(Motorsport-Total.com) - Nachdem offiziell bekanntgegeben wurde, dass Helmut Marko Red Bull am Ende des Jahres verlassen wird, haben die Spekulationen darüber, dass Sebastian Vettel ihn bei den Bullen "beerben" könnte, wieder zugenommen.

Foto zur News: Sebastian-Vettel als Marko-Nachfolger? "Hat zu wenig Befürworter"

© GEPA/Red Bull

Helmut Marko glaubt nicht, dass Sebastian Vettel zu Red Bull zurückkehren wird Zoom Download

Zwar gilt es als wahrscheinlich, dass Markos bisherige Position nicht nachbesetzt werden wird. Doch durch seinen Abschied werden dennoch gewisse Aufgabenfelder frei, von denen eben zum Beispiel Vettel einige übernehmen könnte.

"Ich glaube eher nicht", sagt Marko im Gespräch mit oe24 jedoch und erklärt: "Er hat zu wenig Befürworter. Vor allem mit seiner - sagen wir - Antimobilitäts-Einstellung würde er sich schwer tun."

Vettel setzt sich bereits seit Jahren öffentlichkeitswirksam für das Thema Nachhaltigkeit ein und sprach sich beispielsweise für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen aus. Zudem outete er sich bereits mehrfach als Wähler der Grünen.

Die Ära von Helmut Marko bei Red Bull

Marko deutet mit seinen Aussagen an, dass Vettel mit seinen Ansichten Probleme bei einer möglichen Rolle im Formel-1-Umfeld bei Red Bull bekommen könnte. Ohnehin hatte Marko bereits im Sommer erklärt, dass Vettel für Red Bull "kein Thema" sei.

Daran hat sich auch nach Markos offiziellem Abschied offenbar nichts geändert. Vettel selbst verriet erst vor wenigen Wochen bei Sky, dass Gespräche mit Marko über eine mögliche Rolle bei Red Bull "zu nichts geführt" hätten.

Darum wird Helmut Marko kein TV-Experte

Der Österreicher hat derweil übrigens kein Interesse daran, den Formel-1-Fans im kommenden Jahr zum Beispiel in einer Rolle als TV-Experte erhalten zu bleiben. "Nein, das interessiert mich nicht", so Marko.

"Sonst geht's mir wie Franz Tost, dem Armen, der so gescholten wurde", betont er. Tost war in diesem Jahr beim Formel-1-Rennen in Brasilien als Co-Kommentator für den ORF im Einsatz, kassierte anschließend jedoch viel Kritik in den sozialen Medien für eine Aussage.

Der ORF veröffentlichte später sogar ein offizielles Statement, in dem man sich für Tosts Worte entschuldigte. Auf ähnlichen Ärger hat Marko keine Lust. "Ich bin ja nicht in Pension", stellt der 82-Jährige außerdem klar.

Er habe auch abseits der Formel 1 "genug Projekte", betont er und kündigt an: "Ich hab nicht vor, vom Gas zu gehen und zu verblöden."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Sebastian Vettel: Gespräche über Red-Bull-Rolle haben "zu Sebastian Vettel: Gespräche über Red-Bull-Rolle haben "zu nichts geführt"
Foto zur News: Offiziell: Helmut Marko hört auf als Red-Bull-Berater Offiziell: Helmut Marko hört auf als Red-Bull-Berater
Foto zur News: Warum Helmut Marko wirklich gehen muss und die Folgen für Warum Helmut Marko wirklich gehen muss und die Folgen für Max Verstappen
Foto zur News: Helmut Marko räumt Vettel-Gerücht ab - und spricht über Helmut Marko räumt Vettel-Gerücht ab - und spricht über Verstappen-Mercedes!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Ferrari-Fahrer ohne Grand-Prix-Podium in einer Formel-1-Saison
Foto zur News: Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Neue Regeln, neue Boliden: So sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus
Foto zur News: Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Die erstaunlichen Parallelen zwischen Hamilton 2008 und Norris 2025
Foto zur News: FIA-Gala 2025 in Taschkent
FIA-Gala 2025 in Taschkent
Foto zur News: Tränen statt Titel: Acht abgestürzte Formel-1-Großmächte
Tränen statt Titel: Acht abgestürzte Formel-1-Großmächte
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Hätte Red Bull in Abu Dhabi noch ein zweites Mal stoppen müssen?
Foto zur News: Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Ralf Schumacher EXKLUSIV: Wem er die Weltmeisterschaft gönnen würde! I F1 2025
Foto zur News: McLarens Blamage: Angsthasen gewinnen keine WM-Titel!
McLarens Blamage: Angsthasen gewinnen keine WM-Titel!
Foto zur News: WM-Kampf: So gut stehen Max Verstappens Chancen jetzt!
WM-Kampf: So gut stehen Max Verstappens Chancen jetzt!
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Formel 1 App