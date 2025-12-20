Macht, Kritik und Reformen: Die erste Amtszeit von FIA-Präsident Sulayem

(Motorsport-Total.com) - Nachdem er ohne Gegenkandidaten angetreten war, ist Mohammed bin Sulayem für eine weitere Amtszeit als Präsident der FIA wiedergewählt worden - im Vorfeld der Preisverleihungsnacht des Motorsport-Weltverbands in Usbekistan.

© circuitpics.de Mohammed bin Sulayem ist seit Dezember 2021 FIA-Präsident Zoom Download

Der 64-jährige Emirati wird damit weitere vier Jahre an der Spitze der FIA bleiben, nachdem er Ende 2021 Jean Todt abgelöst hatte. Zwar hatten vorab drei weitere Kandidaten angekündigt hatten, bei der Wahl 2025 gegen Sulayem anzutreten: namentlich Tim Mayer, Laura Villars und Virginie Philippot.

Doch keiner von ihnen war in der Lage, die sieben Vizepräsidenten zu nominieren (zwei aus Europa und je einen aus den übrigen von der FIA definierten Weltregionen), die erforderlich sind, um formell überhaupt kandidieren zu können.

In Südamerika gab es nur eine wählbare Vertreterin: Fabiana Ecclestone, Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Supremos Bernie Ecclestone, die ihre Unterstützung für Sulayem bereits erklärt hatte. Damit galten weitere Bewerbungen als gegenstandslos. Es gab keine weiteren Mitglieder des FIA World Motor Sport Council aus dem Kontinent, von denen die anderen Kandidaten Unterstützung hätten erhalten können.

Bei der vorherigen Wahl hatte Sulayem Graham Stoker um das Präsidentenamt geschlagen. Stoker war dabei von Carlos Garcia Remohi vom argentinischen Automobilclub unterstützt worden, der 2017 Teil von Todts Team gewesen war.

Die Tatsache, dass keine anderen Kandidaten antreten konnten, war Gegenstand rechtlicher Schritte von Villars, die die französischen Gerichte anrief, in der Hoffnung, die Wahl vollständig aussetzen zu lassen. Zwar erlaubte das Gericht die Fortsetzung der Wahl, doch soll im Februar nächsten Jahres eine erste Anhörung stattfinden, um den Wahlprozess umfassend zu prüfen. Bis dahin bleibt Sulayem Präsident der FIA.

2021-22: Wahl zum Präsidenten, Untersuchung Abu Dhabi

Im Dezember 2021 wurde Sulayem mit 61,62 Prozent der Stimmen der FIA-Mitglieder gegenüber Stoker zum Präsidenten gewählt. Eine seiner unmittelbarsten Aufgaben war die Beauftragung einer Untersuchung des umstrittenen Finales der Formel-1-Saison 2021 nach Max Verstappens Titelsieg gegen Lewis Hamilton.

Beide gingen punktgleich ins Rennen, doch Hamilton hatte den Großteil des Grand Prix angeführt und war auf dem Weg zu seinem achten WM-Titel - bis zum späten Unfall von Nicholas Latifi in Kurve 14, der das Safety-Car auf die Strecke brachte.

Hamilton kam aus der Führung nicht an die Box, da Mercedes befürchtete, die Trackposition zu verlieren, während Verstappen während des Safety-Cars für Soft-Reifen stoppte.

Rennen für Rennen: Das WM-Duell 2021 zwischen Verstappen und Hamilton Fotostrecke

Das Rennen schien hinter dem Safety-Car zu enden, doch Rennleiter Michael Masi erlaubte den fünf zwischen Hamilton und Verstappen liegenden Fahrzeugen, sich zu entrunden, und bereitete damit ein Duell in der letzten Runde vor. Verstappen, auf frischeren Reifen, überholte Hamilton in Kurve 5 und sicherte sich den Titel.

Mercedes legte gegen das Rennergebnis Berufung ein. Die Untersuchung drehte sich um Masis Auslegung der Regel, wonach "alle vom Führenden überrundeten Fahrzeuge verpflichtet sind, an den Fahrzeugen in der Führungsrunde und am Safety-Car vorbeizufahren", und darum, dass der Australier "any" ("alle") nicht als "all" ("sämtliche") ausgelegt hatte (die Regeln wurden daraufhin auf "all" geändert).

Zudem wurde festgestellt, dass Masi das Safety-Car "in die Boxengasse zurückgerufen hat, ohne dass es eine zusätzliche Runde absolviert hatte, wie es die Formel-1-Sportlichen Regeln (Artikel 48.12) vorschreiben". In der Folge wurde Masi als Rennleiter abgesetzt und durch Niels Wittich und Eduardo Freitas ersetzt.

Freitas trat später zurück, und Wittich wurde schließlich als alleiniger Rennleiter durch Rui Marques ersetzt. Die FIA erklärte jedoch, dass die Ergebnisse nicht geändert werden könnten, woraufhin Mercedes seine Berufung zurückzog.

Die FIA führte außerdem ihr "Remote Operations Centre" ein, um die Stewards ähnlich wie der Videoassistent im Fußball (Video Assistant Referee VAR) zu unterstützen.

Sulayem räumte später im Jahr 2022 ein, dass aufgrund des vermeintlichen Schutzes von Masi und der mangelnden Tiefe der Untersuchung "der Bericht [über das Rennen in Abu Dhabi] zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ausgereicht hat".

Zudem musste er die FIA durch einen drohenden Patentverletzungsfall führen, nachdem der Erfinder des Halo-Kopfschutzsystems, Jens H. S. Nygaard, eine Klage gegen den Verband eingereicht hatte. Beide Parteien einigten sich außergerichtlich.

2023: Streit mit der FOM, alte Kommentare tauchen auf

Im Januar 2023 berichtete Bloomberg, dass Liberty Media ein Angebot über 20 Milliarden Dollar des saudischen Public Investment Fund für die Formel 1 abgelehnt habe. Liberty hatte 2017 die kommerziellen Rechte erworben und dank einer stärkeren Präsenz in den Mainstream-Medien einen enormen Wertzuwachs erzielt.

Sulayem äußerte sich in sozialen Medien ablehnend zu dem, was er als "aufgeblähte Preisschilder" bezeichnete: "Jeder potenzielle Käufer wird aufgefordert, gesunden Menschenverstand walten zu lassen, das größere Wohl des Sports zu berücksichtigen und mit einem klaren, nachhaltigen Plan zu kommen, nicht nur mit viel Geld."

"Es ist unsere Pflicht, zu bedenken, welche Auswirkungen dies in Zukunft für Veranstalter in Form höherer Austragungsgebühren und anderer kommerzieller Kosten haben könnte und welche negativen Effekte dies auf die Fans haben könnte."

Die Rechtsabteilung der Formel 1 verschickte ein Schreiben an Sulayem, in dem ihm vorgeworfen wurde, sich in die kommerziellen Aspekte der Meisterschaft "einzumischen".

Formula One Management (FOM), das Liberty Media gehört, hatte im Jahr 2000 vom damaligen FIA-Präsidenten Max Mosley einen 100-jährigen Pachtvertrag über die kommerziellen Rechte an der Formel 1 erhalten - unter der Voraussetzung, dass der Verband keinen Einfluss auf den kommerziellen Bereich nimmt.

In dem Schreiben bezüglich Sulayems Statement hieß es: "Die FIA hat unmissverständlich zugesichert, nichts zu unternehmen, was das Eigentum, das Management und/oder die Verwertung dieser Rechte beeinträchtigen könnte. Wir sind der Ansicht, dass diese Kommentare, die über den offiziellen Social-Media-Account des FIA-Präsidenten gemacht wurden, in unzulässiger Weise in diese Rechte eingreifen."

Zudem tauchten Kommentare wieder auf, Ben Sulayem 2001 auf seiner persönlichen Website gemacht hatte und in denen er erklärte, er möge keine "Frauen, die glauben, sie seien klüger als Männer, denn in Wahrheit sind sie es nicht". Er argumentierte, dass diese Aussagen nicht seine heutigen Ansichten widerspiegelten.

Sulayem hat zwei Frauen - Ecclestone sowie die CEO der Rally Sweden, Anna Nordkvist - auf seiner Präsidentschaftsliste. Eine persönliche Tragödie ereignete sich später im Jahr 2023: Sulayems Sohn Saif starbe bei einem Verkehrsunfall in Dubai.

2024: Vorwurf der Einmischung, Konflikt mit Verstappen

Beim Grand Prix von Saudi-Arabien 2023 wurde Fernando Alonso auf der Strecke Dritter, aber auf den vierten Platz zurückgestuft, nachdem die Stewards festgestellt hatten, dass eine Fünf-Sekunden-Strafe (wegen inkorrekter Position in der Startbox) in der Boxengasse nicht korrekt abgesessen worden war. Ein Mechaniker hatte das Auto während der Zeitnahme offenbar mit dem hinteren Wagenheber berührt.

Aston Martin war mit einem Recht auf Überprüfung erfolgreich und die Strafe wurde wieder aufgehoben, da Sportdirektor Andy Stevenson frühere Fälle nachweisen konnte, in denen ähnliche Situationen ungeahndet geblieben waren.

Ein Whistleblower behauptete schließlich, Sulayem habe Scheich Abdullah bin Hamad bin Isa Al Chalifa, FIA-Vizepräsident für Sport für den Nahen Osten und Nordafrika, kontaktiert, um sicherzustellen, dass die Strafe aufgehoben werde.

Sulayem sah sich weiteren Vorwürfen ausgesetzt, nachdem die BBC berichtete, ein weiterer Whistleblower sei angewiesen worden, den Stadtkurs von Las Vegas 2023 nicht zu homologieren. Nach Verzögerungen bei der Homologation infolge lokaler Bauarbeiten wurde behauptet, Sulayem habe gewollt, dass die Inspektoren Probleme mit der Strecke finden - obwohl letztlich keine festgestellt wurden.

Ralf Schumacher: Sulayem ist kein guter Präsident Video wird geladen… Sky-Experte Ralf Schumacher wundert sich über die überraschende Trennung und kritisiert den FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. Weitere Formel-1-Videos

Er wies diese Vorwürfe zurück und erklärte: "Der Präsident der FIA ist derjenige, der die Homologation für eine neue Strecke oder für alle Strecken unterzeichnet."

"Ich habe sie unterstützt. Ich hätte Nein sagen können, [weil sie nicht rechtzeitig zur Inspektion bereit war]. Aber sobald mein Team sagte, dass sie sicher ist - denn ich bin Fahrer, mir liegt das Wohl der Fahrer und der Menschen um sie herum, unserer Mitarbeiter und der Streckenposten am Herzen -, habe ich es getan."

Nach einer Untersuchung durch den FIA-Compliance-Officer und das sechsköpfige Ethikkomitee wurde Sulayem von beiden Vorwürfen freigesprochen. Ein von 34 Mitgliedsclubs aus Amerika mitunterzeichneter Brief sprach Sulayem seine Unterstützung aus und empfahl, "dass die FIA rechtliche Schritte gegen diejenigen einleitet, die ohne Anlass die FIA und ihre Führung verleumden".

2024 ratifizierte Sulayem auch die Einführung einer neuen Abteilung für Offizielle, um sicherzustellen, dass mehr Stewards rekrutiert und ausgebildet werden können, um die Abdeckung der von der FIA regierten Veranstaltungen zu gewährleisten - insbesondere angesichts des wachsenden Rennkalenders.

Zudem führte die FIA neue Lösungen für Tracklimits ein, mit klareren Linien und kleinen Kiesflächen neben der Strecke, um die Notwendigkeit von gestrichenen Runden und größere Veränderungen in der Rennklassifikation zu reduzieren.

Darüber hinaus kündigte die FIA unter Sulayem Pläne für strengere Geldstrafen gegen Fahrer an, und zwar im Bereich des unsportlichen Verhaltens. So können Fahrer in offiziellen FIA-Sitzungen für Fluchen mit bis zu 40.000 Euro bestraft werden.

Dies folgte auf Max Verstappens Wortwahl bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Singapur, als er sein Set-up in Baku als "fucked" bezeichnete. Er wurde darauf zu den Stewards zitiert und zu gemeinnütziger Arbeit bei der Preisverleihung in Kigali verpflichtet. Verstappen reagierte, indem er den Rest des Wochenendes in den FIA-Pressekonferenzen nur einsilbig antwortete und stattdessen mit anderen Medien sprach.

Diese Kontroverse setzte sich auch 2025 fort, als Adrien Fourmaux beim Rallye Schweden im Februar für das Fluchen in einem Interview am Ende einer Wertungsprüfung mit einer Geldstrafe von 30.000 Euro (davon 20.000 auf Bewährung) belegt wurde.

Die Fahrer der Rallye-Weltmeisterschaft unterstützten Fourmaux und gründeten die World Rally Drivers Alliance (WoRDA), um gegen die Entscheidung zu protestieren.

In der Folge gaben die Fahrer nur minimale Antworten oder sprachen in Interviews ausschließlich in ihrer Muttersprache. Schließlich einigten sich die FIA und WoRDA darauf, dass Geldstrafen nur noch für offizielle Pressekonferenzen gelten und Sanktionen für emotionale Ausdrücke im Eifer des Gefechts aufgehoben werden.

Im Mai 2024 verließ CEO Natalie Robyn nach nur 18 Monaten ihren Posten bei der FIA, nachdem bereits Sportdirektor Steve Nielsen (nun Teammanager bei Alpine), der Technische Direktor für Formelfahrzeuge Tim Goss (nun bei Racing Bulls) und die Leiterin der Frauenkommission Deborah Mayer gegangen waren.

Darüber hinaus leitete die CEO der F1-Academy, Susie Wolff, rechtliche Schritte gegen die FIA wegen Verleumdung ein. Zuvor hatte der Weltverband eine Untersuchung zum Vorwurf eines möglichen Interessenskonfliktes eingeleitet, der von einem Medienunternehmen lamciert worden war. Demzufolge sollte Wolff vertrauliche Informationen mit ihrem Ehemann, Mercedes-CEO Toto Wolff, geteilt haben.

Dieser Verdacht steckt hinter den Vorwürfen! Video wird geladen… Was Toto und Susie Wolff vorgeworfen wurde und warum die Untersuchung der FIA deren Präsidenten in ein schiefes Licht rückt. Weitere Formel-1-Videos

Die Compliance-Abteilung der FIA stellte die Untersuchung ein, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass kein Fehlverhalten vorlag. Die restlichen Formel-1-Teamchefs solidarisierten sich öffentlich mit dem Wolffs und bestritten, eine entsprechende Beschwerde eingereicht zu haben - wie in den Medien behauptet.

2025: Reid tritt als Vizepräsident zurück, Wahlgewinn

Im April kündigte Robert Reid an, von seinem Amt als FIA-Vizepräsident für Sport zurückzutreten, und verwies auf einen "Zusammenbruch der Governance-Standards": Kritische Entscheidungen würden ohne ordnungsgemäße Verfahren getroffen.

Reid sowie David Richards, Motorsportchef in Großbritannien, waren zuvor von einer Sitzung des World Motor Sport Council ausgeschlossen worden, nachdem sie sich geweigert hatten, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen.

Dies folgte auf eine Reihe geänderter Statuten, die Ende 2024 unterzeichnet wurden und die die Rechenschaftspflicht innerhalb des Verbands faktisch einschränkten. Sowohl Sulayem als auch FIA-Senatspräsident Carmelo Sanz De Barros erhielten die Aufsicht und Autorität über sämtliche Ethikbeschwerden.

Eine der zentralen Einwände Reids betraf die angebliche Umgehung der eigenen Governance-Struktur der FIA, um die Vermarktung der Rallycross-Weltmeisterschaft in den eigenen Zuständigkeitsbereich zu ziehen. An seiner Stelle schlug Sulayem vor, dass M-Sport-Chef Malcolm Wilson sein neuer Stellvertreter werden solle, was später von einer weiteren Sitzung des World Motor Sport Council bestätigt wurde.

Zu dieser Zeit begannen potenzielle Kandidaten für die Präsidentschaft aufzutauchen. WRC-Champion Carlos Sainz senior erwog eine Kandidatur gegen Sulayem, entschied sich letztlich jedoch dagegen, seine Bewerbung formell einzureichen.

Sulayem reagierte auf Sainz' Interesse mit einem Schreiben von 36 Automobilclubs aus Amerika, die allesamt ihre Unterstützung für den Amtsinhaber bekundeten.

Der ehemalige Steward Tim Mayer kündigte später beim Grand Prix von Großbritannien seine Kandidatur an, wobei auch die Schweizer Rennfahrerin Laura Villars und die belgische Journalistin Virginie Philippot ihren Hut in den Ring warfen.

Doch die angesprochene Unfähigkeit, ihre Listen mit einem Vertreter aus Südamerika zu vervollständigen, führte dazu, dass Sulayem ohne Gegenkandidaten antrat. Seine zweite Amtszeit wurde vor einer Woche in Taschkent bekannt gegeben.

Zweite Amtszeit gesichert: Was kommt als Nächstes?

Sulayem möchte sein Versprechen aus dem Jahr 2021 fortsetzen, das Engagement im Motorsport weltweit zu verdoppeln, was bereits zu einem Wachstum in den kostengünstigen Kategorien vieler kleinerer Mitgliedsvereine geführt hat.

Ende 2024 führte die FIA ihren "Global Karting Plan" ein, um die Einführung FIA-angeschlossener Kart-Serien auf mehr nationalen Sportbehörden auszuweiten.

Zudem heißt es, dass die Schulden in Höhe von 20 Millionen Dollar, die Sulayem beim Amtsantritt Ende 2021 vorfand, beseitigt worden seien, und dass eine Ausweitung der akademischen Partnerschaften mit der FIA-Universität angestrebt wird.

Abseits dieser Ziele ist die konkrete Ausrichtung von Sulayems Führung über die wichtigsten Meisterschaften der FIA hinweg unklar. Nachdem er seine Begeisterung dafür geäußert hat, in der Formel 1 wieder zu Saugmotoren zurückzukehren und große Teile der Hybridsysteme zu entfernen, könnte Sulayem seine Unterstützung für eine V8-basierte Formel ab 2030 und darüber hinaus erneut bekräftigen.

Auch die aktuelle Kritik der Formel 1 an der Fahreraufsicht muss angegangen werden, da die angewandten Rennrichtlinien zur Verhängung von Strafen zu strikt ausgelegt wurden. Allerdings ist Sulayem daran nicht direkt beteiligt.

Viele Details fallen in den Zuständigkeitsbereich der Rennleitung der FIA. Doch sein Führungsteam sollte letztlich als Vermittler fungieren, um die Prozesse zu verbessern.

Um das Vertrauen in seine Führung wiederherzustellen, wird Sulayem seine zweite Amtszeit in weniger ungünstiger Weise als 2021 beginnen wollen, wenngleich vieles vom Ausgang von Villars' Berufung im Februar in Frankreich abhängen wird.